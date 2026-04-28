イオン移動度質量分析計世界市場の収益構造2032年予測：用途別需要動向・価格変動要因・サプライチェーン分析【2026年】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348131/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、革新的な分離・同定技術に焦点を当てた最新調査レポート 「イオン移動度質量分析計の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートでは、イオン移動度質量分析計市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1252041/ion-mobility-mass-spectrometer
分析精度の進化がもたらす市場成長の原動力
イオン移動度質量分析計（Ion Mobility Mass Spectrometer）は、従来の質量分析では困難であった異性体や立体構造の異なるイオンを、その大きさ・形状・電荷に基づいて分離・同定する次世代分析装置です。本装置はドリフト管やトラップ型の移動度分離部と高分解能質量分析計を直結し、タンパク質の立体構造解析、糖鎖分析、脂質オミクス、環境試薬の構造異性体識別など、従来手法では到達できなかった領域に革新をもたらしています。
現在の市場分析によれば、イオン移動度質量分析計の需要拡大を牽引する最大の要因は、バイオ医薬品開発における「高次構造品質管理」の義務化です。特に抗体医薬品や遺伝子治療ベクターでは、ごくわずかな立体構造の差異が薬効や免疫原性に大きな影響を与えることが知られています。従来の液体クロマトグラフィーや標準的な質量分析では識別困難なコンフォメーション変化を、イオン移動度分離により検出可能にしたことで、製薬企業の品質管理フローに本装置が組み込まれるケースが急増しています。また、プロテオミクス研究においても、ペプチドの衝突断面積を測定値として追加することで、同定精度が飛躍的に向上するため、研究機関を中心に導入が拡大中です。
発展傾向を読み解く：四つの技術方式と適用領域の最前線
本レポートでは、イオン移動度質量分析計を製品タイプ別に Trapped Ion Mobility Spectrometry（TIMS）、Differential Mobility Spectrometry（DMS）、Drift Tube Ion Mobility Spectrometry（DTIMS）、Advanced Ion Mobility Spectrometry（AIMS） の四方式に分類し、それぞれの発展傾向を詳細に分析しています。
DTIMSは最も歴史のある方式であり、ドリフト管内を一定電界で移動するイオンの到達時間から衝突断面積を直接算出できる利点を持ちます。特にWaters社のSYNAPTシリーズは研究機関で幅広く採用されており、立体構造プロテオミクスの標準的なプラットフォームとしての地位を確立しています。一方、TIMSは気流と電界のバランスによりイオンを「トラップ・リリース」する原理を採用。Bruker社のtimsTOFシリーズは高いイオン利用効率と感度を実現し、イメージング質量分析やシングルセルプロテオミクスなど感度が要求される応用で急速にシェアを拡大しています。
DMSは非対称電界でのイオン移動度の差を利用した方式であり、Agilent社が機器に実装。バックグラウンドノイズを劇的に低減できることから、トリプル四重極質量分析計の前段分離として実際の現場分析（残留農薬スクリーニングなど）で実績を積んでいます。AIMSはTIMSやDTIMSの上位概念にあたる最新技術群であり、特に構造解像度のさらなる向上を目指して産学連携による開発が活発です。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、革新的な分離・同定技術に焦点を当てた最新調査レポート 「イオン移動度質量分析計の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートでは、イオン移動度質量分析計市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1252041/ion-mobility-mass-spectrometer
分析精度の進化がもたらす市場成長の原動力
イオン移動度質量分析計（Ion Mobility Mass Spectrometer）は、従来の質量分析では困難であった異性体や立体構造の異なるイオンを、その大きさ・形状・電荷に基づいて分離・同定する次世代分析装置です。本装置はドリフト管やトラップ型の移動度分離部と高分解能質量分析計を直結し、タンパク質の立体構造解析、糖鎖分析、脂質オミクス、環境試薬の構造異性体識別など、従来手法では到達できなかった領域に革新をもたらしています。
現在の市場分析によれば、イオン移動度質量分析計の需要拡大を牽引する最大の要因は、バイオ医薬品開発における「高次構造品質管理」の義務化です。特に抗体医薬品や遺伝子治療ベクターでは、ごくわずかな立体構造の差異が薬効や免疫原性に大きな影響を与えることが知られています。従来の液体クロマトグラフィーや標準的な質量分析では識別困難なコンフォメーション変化を、イオン移動度分離により検出可能にしたことで、製薬企業の品質管理フローに本装置が組み込まれるケースが急増しています。また、プロテオミクス研究においても、ペプチドの衝突断面積を測定値として追加することで、同定精度が飛躍的に向上するため、研究機関を中心に導入が拡大中です。
発展傾向を読み解く：四つの技術方式と適用領域の最前線
本レポートでは、イオン移動度質量分析計を製品タイプ別に Trapped Ion Mobility Spectrometry（TIMS）、Differential Mobility Spectrometry（DMS）、Drift Tube Ion Mobility Spectrometry（DTIMS）、Advanced Ion Mobility Spectrometry（AIMS） の四方式に分類し、それぞれの発展傾向を詳細に分析しています。
DTIMSは最も歴史のある方式であり、ドリフト管内を一定電界で移動するイオンの到達時間から衝突断面積を直接算出できる利点を持ちます。特にWaters社のSYNAPTシリーズは研究機関で幅広く採用されており、立体構造プロテオミクスの標準的なプラットフォームとしての地位を確立しています。一方、TIMSは気流と電界のバランスによりイオンを「トラップ・リリース」する原理を採用。Bruker社のtimsTOFシリーズは高いイオン利用効率と感度を実現し、イメージング質量分析やシングルセルプロテオミクスなど感度が要求される応用で急速にシェアを拡大しています。
DMSは非対称電界でのイオン移動度の差を利用した方式であり、Agilent社が機器に実装。バックグラウンドノイズを劇的に低減できることから、トリプル四重極質量分析計の前段分離として実際の現場分析（残留農薬スクリーニングなど）で実績を積んでいます。AIMSはTIMSやDTIMSの上位概念にあたる最新技術群であり、特に構造解像度のさらなる向上を目指して産学連携による開発が活発です。