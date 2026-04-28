ダイヤモンドコアドリリングマシングローバル市場予測2026-2032：業界再編の兆候を捉える 主要企業シェア・新規参入リスク分析
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、建設・インフラ分野の特殊穿孔技術に特化した最新調査レポート 「ダイヤモンドコアドリリングマシンの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートでは、ダイヤモンドコアドリリングマシンの市場動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、主要企業ランキングなどを包括的に分析。さらに地域別・国別・製品タイプ（手持ち式 vs リグ搭載式）・用途別（建設・建築、インフラ・ユーティリティ、鉱業・地質調査）の市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期市場予測を掲載しています。定量データ（2024年の世界販売台数110万台超、平均工場出荷価格約1,040ドル/台）に加え、競争環境の変化や各社の成長戦略を読み解く定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1109046/diamond-core-drilling-machines
なぜ今、ダイヤモンドコアドリリングなのか？市場成長の核心課題
ダイヤモンドコアドリリングマシンは、鉄筋コンクリート、石材、アスファルト、セラミックスなどの超硬質材料に、精密な円形穿孔を実現する専門工具です。従来の打撃式ドリルとは異なり、先端に埋め込まれた合成ダイヤモンドセグメントが材料を「削り取る」ことで、高効率かつ構造的損傷を最小限に抑えた穿孔を可能にします。建築現場での配管・ケーブル・空調ダクト・アンカーボルト用の穴あけはもちろん、インフラ老朽化対策における補修作業でも不可欠な存在です。
現在の市場成長を牽引する最大の要因は、先進国を中心とした「老朽化インフラの大規模更新」と、新興国における「都市化・大型建設プロジェクトの拡大」という二つの大きな潮流です。国際インフラ協会（IIA）の2025年末報告によれば、世界の橋梁・トンネル・鉄道・水道管のうち、建設後50年を超えた「更新期」にあるインフラストラクチャーは、2026年時点で全体の約28％に達すると推定されています。これらの補修・強化工事では、既存構造物を傷つけずにスリーブアンカーやセンサーを埋め込むための精密穴あけ技術が必須であり、ダイヤモンドコアドリリングマシンの需要を直接的に押し上げています。
業界動向：湿式掘削システムと低振動設計の進化
直近6カ月の業界動向を分析すると、以下の三つの技術トレンドが明確です。
(1) 湿式掘削システムの環境対応強化
従来の湿式掘削（注水冷却方式）は粉塵抑制に効果的ですが、廃水処理が課題でした。2025年下半期以降、HiltiやHusqvarnaは「スラッジ自動分離・循環型湿式システム」を市場投入。これにより、従来比で用水量を約65％削減し、建設現場の環境規制（例：EUの建設粉塵指令2025/1124号）への適合が容易になっています。
(2) 精度と安全性を両立する電子制御
従来の機械式クラッチに代わり、過負荷時に自動停止する「電子トルクリミッター」が普及。特にリグ搭載式マシンでは、穿孔角度・進み速度をデジタル表示するモデルが標準化しつつあります。Milwaukee Toolsは2025年12月、Bluetooth連動型の新モデルを発表。スマートフォンで穿孔深度・モーター温度をモニタリングできる機能が、現場監督から高い評価を得ています。
(3) バッテリー駆動モデルの台頭
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、建設・インフラ分野の特殊穿孔技術に特化した最新調査レポート 「ダイヤモンドコアドリリングマシンの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートでは、ダイヤモンドコアドリリングマシンの市場動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、主要企業ランキングなどを包括的に分析。さらに地域別・国別・製品タイプ（手持ち式 vs リグ搭載式）・用途別（建設・建築、インフラ・ユーティリティ、鉱業・地質調査）の市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期市場予測を掲載しています。定量データ（2024年の世界販売台数110万台超、平均工場出荷価格約1,040ドル/台）に加え、競争環境の変化や各社の成長戦略を読み解く定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
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なぜ今、ダイヤモンドコアドリリングなのか？市場成長の核心課題
ダイヤモンドコアドリリングマシンは、鉄筋コンクリート、石材、アスファルト、セラミックスなどの超硬質材料に、精密な円形穿孔を実現する専門工具です。従来の打撃式ドリルとは異なり、先端に埋め込まれた合成ダイヤモンドセグメントが材料を「削り取る」ことで、高効率かつ構造的損傷を最小限に抑えた穿孔を可能にします。建築現場での配管・ケーブル・空調ダクト・アンカーボルト用の穴あけはもちろん、インフラ老朽化対策における補修作業でも不可欠な存在です。
現在の市場成長を牽引する最大の要因は、先進国を中心とした「老朽化インフラの大規模更新」と、新興国における「都市化・大型建設プロジェクトの拡大」という二つの大きな潮流です。国際インフラ協会（IIA）の2025年末報告によれば、世界の橋梁・トンネル・鉄道・水道管のうち、建設後50年を超えた「更新期」にあるインフラストラクチャーは、2026年時点で全体の約28％に達すると推定されています。これらの補修・強化工事では、既存構造物を傷つけずにスリーブアンカーやセンサーを埋め込むための精密穴あけ技術が必須であり、ダイヤモンドコアドリリングマシンの需要を直接的に押し上げています。
業界動向：湿式掘削システムと低振動設計の進化
直近6カ月の業界動向を分析すると、以下の三つの技術トレンドが明確です。
(1) 湿式掘削システムの環境対応強化
従来の湿式掘削（注水冷却方式）は粉塵抑制に効果的ですが、廃水処理が課題でした。2025年下半期以降、HiltiやHusqvarnaは「スラッジ自動分離・循環型湿式システム」を市場投入。これにより、従来比で用水量を約65％削減し、建設現場の環境規制（例：EUの建設粉塵指令2025/1124号）への適合が容易になっています。
(2) 精度と安全性を両立する電子制御
従来の機械式クラッチに代わり、過負荷時に自動停止する「電子トルクリミッター」が普及。特にリグ搭載式マシンでは、穿孔角度・進み速度をデジタル表示するモデルが標準化しつつあります。Milwaukee Toolsは2025年12月、Bluetooth連動型の新モデルを発表。スマートフォンで穿孔深度・モーター温度をモニタリングできる機能が、現場監督から高い評価を得ています。
(3) バッテリー駆動モデルの台頭