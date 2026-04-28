水および廃水処理設備市場2035年までに1,472億1,619万米ドル規模へ拡大 環境規制強化を背景に年平均5.62％で推移 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

水および廃水処理設備市場2035年までに1,472億1,619万米ドル規模へ拡大 環境規制強化を背景に年平均5.62％で推移 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース