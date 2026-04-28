水および廃水処理設備市場2035年までに1,472億1,619万米ドル規模へ拡大 環境規制強化を背景に年平均5.62％で推移 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
水および廃水処理設備市場は、2025年の約85兆2,087億ドル規模から2035年には約1,472億ドルへと成長し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.62％で拡大する見通しです。本市場は、安全な飲料水供給と産業用途における水再利用を支える基盤インフラとして位置付けられています。特に、都市インフラ更新需要と産業排水管理の高度化が同時に進行している点が特徴であり、単なる設備更新市場ではなく、持続可能性と規制対応を軸とした戦略的投資領域として再定義されています。
規制強化が牽引する導入加速：グローバル政策の影響力
各国政府および規制機関による排水基準の厳格化が、市場成長の主要ドライバーとなっています。中央公害管理委員会（CPCB）、米国環境保護庁（EPA）、欧州環境庁（EEA）などの政策主導により、産業・自治体は高度な処理設備の導入を迫られています。特に、排水中の有害物質や微生物の排出規制が強化される中、企業はコンプライアンス確保のために設備投資を拡大しています。この動きは単なる義務対応にとどまらず、ESG経営やサステナビリティ戦略の中核としても位置付けられています。
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三次処理・膜技術の台頭：高度処理へのシフトが鮮明化
市場の中でも三次処理セグメントが収益面で優位性を確立しています。これは、最終処理段階において病原体、重金属、栄養塩などの残留汚染物質を除去し、再利用や放流基準を満たすために不可欠であるためです。膜ろ過、紫外線消毒、逆浸透といった先端技術の採用が進み、水の再利用率向上に寄与しています。特に産業分野では、プロセス水の循環利用がコスト削減と環境対応の両面で評価されており、高度処理技術の導入が競争優位の鍵となっています。
運用コストの壁：市場拡大を制約する現実的課題
一方で、高い運用・維持コストは依然として市場の主要な制約要因です。エネルギー消費、薬剤コスト、人件費、設備維持費などが複合的に影響し、特に中小規模施設においては導入障壁となっています。処理能力の拡大に伴い人員や運用負荷も増加するため、コスト効率の最適化が重要課題となります。これに対し、自動化やIoTによる遠隔監視などの導入が進みつつあり、今後は「低コスト運用技術」が市場競争の新たな差別化要因となる見込みです。
水資源危機が生む新たな需要：再利用市場の急拡大
世界的な水不足の深刻化が、廃水処理市場に新たな成長機会をもたらしています。地球上の水の約96.5％が海水であり、利用可能な淡水はわずか3.5％に過ぎません。さらに、世界人口の増加と都市化の進展により、水需要は過去50年間で急増しています。WHOによると約22億人が安全な飲料水にアクセスできておらず、このギャップが廃水再利用技術の重要性を一層高めています。特に工業用途や農業灌漑向けの再生水需要が拡大しており、市場の中長期成長を支える主要テーマとなっています。
主要企業のリスト：
● Xylem, Inc.
● Pentair plc.
● Aquatech International LLC
● Ecolab Inc.
● DuPont
● Calgon Carbon Corporation
● Toshiba Water Solutions Private Limited (TOSHIBA CORPORATION)
● Veolia Group
● Ecologix Environmental Systems, LLC
● Evonik Industries AG
● Parkson Corporation
● Lenntech B.V.
● Samco Technologies, Inc.
規制強化が牽引する導入加速：グローバル政策の影響力
各国政府および規制機関による排水基準の厳格化が、市場成長の主要ドライバーとなっています。中央公害管理委員会（CPCB）、米国環境保護庁（EPA）、欧州環境庁（EEA）などの政策主導により、産業・自治体は高度な処理設備の導入を迫られています。特に、排水中の有害物質や微生物の排出規制が強化される中、企業はコンプライアンス確保のために設備投資を拡大しています。この動きは単なる義務対応にとどまらず、ESG経営やサステナビリティ戦略の中核としても位置付けられています。
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三次処理・膜技術の台頭：高度処理へのシフトが鮮明化
市場の中でも三次処理セグメントが収益面で優位性を確立しています。これは、最終処理段階において病原体、重金属、栄養塩などの残留汚染物質を除去し、再利用や放流基準を満たすために不可欠であるためです。膜ろ過、紫外線消毒、逆浸透といった先端技術の採用が進み、水の再利用率向上に寄与しています。特に産業分野では、プロセス水の循環利用がコスト削減と環境対応の両面で評価されており、高度処理技術の導入が競争優位の鍵となっています。
運用コストの壁：市場拡大を制約する現実的課題
一方で、高い運用・維持コストは依然として市場の主要な制約要因です。エネルギー消費、薬剤コスト、人件費、設備維持費などが複合的に影響し、特に中小規模施設においては導入障壁となっています。処理能力の拡大に伴い人員や運用負荷も増加するため、コスト効率の最適化が重要課題となります。これに対し、自動化やIoTによる遠隔監視などの導入が進みつつあり、今後は「低コスト運用技術」が市場競争の新たな差別化要因となる見込みです。
水資源危機が生む新たな需要：再利用市場の急拡大
世界的な水不足の深刻化が、廃水処理市場に新たな成長機会をもたらしています。地球上の水の約96.5％が海水であり、利用可能な淡水はわずか3.5％に過ぎません。さらに、世界人口の増加と都市化の進展により、水需要は過去50年間で急増しています。WHOによると約22億人が安全な飲料水にアクセスできておらず、このギャップが廃水再利用技術の重要性を一層高めています。特に工業用途や農業灌漑向けの再生水需要が拡大しており、市場の中長期成長を支える主要テーマとなっています。
主要企業のリスト：
● Xylem, Inc.
● Pentair plc.
● Aquatech International LLC
● Ecolab Inc.
● DuPont
● Calgon Carbon Corporation
● Toshiba Water Solutions Private Limited (TOSHIBA CORPORATION)
● Veolia Group
● Ecologix Environmental Systems, LLC
● Evonik Industries AG
● Parkson Corporation
● Lenntech B.V.
● Samco Technologies, Inc.