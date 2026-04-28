ブチル接着剤の最新市場調査2026：産業構造、価格推移、市場リスクの多角分析
ブチル接着剤世界総市場規模
ブチル接着剤とは、ブチルゴムを主原料とする合成接着剤であり、主にイソブチレンと少量のイソプレンから構成される高分子材料を基に製造されます。優れた気密性、防水性、耐候性を有しており、長期間にわたり安定した接着性能を維持できることが特徴です。主に建築分野のシーリング材や防水用途、さらに自動車や包装分野でも広く使用されております。また、ブチルテープとしての形態が一般的であり、施工性の高さから現場作業にも適しております。近年では環境対応型製品や低VOC化の需要も高まっております。
図. ブチル接着剤の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348136/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348136/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルブチル接着剤のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の3331百万米ドルから2032年には3843百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルブチル接着剤のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ブチル接着剤市場分析：関税変動と建築需要拡大に伴うサプライチェーン再編
ブチル接着剤市場とマクロ経済環境の構造変化
2025年の米国関税メカニズムの戦略的再調整は、グローバル経済ガバナンスおよび産業サプライチェーンの再構築を促進しております。本分析では、関税引き上げによるコスト転嫁メカニズムと各国政策対応が、企業投資戦略、地域貿易ネットワーク、およびブチル接着剤・建築用シーリング材・合成ゴム材料・産業用接着技術・防水材料供給網に与える影響を検討しております。特に直近6カ月では、北米建設需要の回復とエネルギーインフラ投資拡大により、シーリング材市場の価格弾力性が顕著に変化しております。
ブチル接着剤の材料構造と製造プロセスの特徴
ブチル接着剤（Butyl Adhesives）は、イソブチレン・イソプレンゴム（IIR）を基材とするブチルゴムから製造される合成接着材料でございます。ブチルゴムは約98％のイソブチレンと約2％のイソプレンを共重合させて得られ、カチオン付加重合によって生成されることが特徴です。この構造により、ブチル接着剤・気密シーリング・耐候性材料・低透過性ポリマー・建築防水材として高い性能を発揮いたします。特に近年は高層建築およびEVバッテリーシール用途での需要拡大が顕著です。
競争構造と主要企業の市場支配力
ブチル接着剤市場ではHenkel、H. B. Fuller、Bostikが主要プレイヤーとして存在しており、上位3社で市場シェアの21％以上を占めております。これら企業はグローバル供給網と製品標準化を通じて競争優位性を確立しております。近年の動向として、アジア地域メーカーの参入増加により価格競争が強まりつつあり、ブチル接着剤・産業用シーラント・高性能接着剤・グローバルサプライチェーン・建設資材統合の競争軸がより複雑化しております。
製品セグメント構造と用途別需要動向
製品タイプ別ではブチルテープが最大セグメントであり、市場全体の約56％を占めております。ブチルテープは施工性と即時密封性に優れ、建築・自動車・包装用途で広く使用されております。用途別では建築・建設分野が最大市場であり、約47％のシェアを占めております。特に直近では北米および中東地域のインフラ投資増加により、ブチル接着剤・建築シーリング・防水施工・断熱材接合・インフラ補修材料の需要が拡大しております。
ブチル接着剤とは、ブチルゴムを主原料とする合成接着剤であり、主にイソブチレンと少量のイソプレンから構成される高分子材料を基に製造されます。優れた気密性、防水性、耐候性を有しており、長期間にわたり安定した接着性能を維持できることが特徴です。主に建築分野のシーリング材や防水用途、さらに自動車や包装分野でも広く使用されております。また、ブチルテープとしての形態が一般的であり、施工性の高さから現場作業にも適しております。近年では環境対応型製品や低VOC化の需要も高まっております。
図. ブチル接着剤の製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルブチル接着剤のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の3331百万米ドルから2032年には3843百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルブチル接着剤のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ブチル接着剤市場分析：関税変動と建築需要拡大に伴うサプライチェーン再編
ブチル接着剤市場とマクロ経済環境の構造変化
2025年の米国関税メカニズムの戦略的再調整は、グローバル経済ガバナンスおよび産業サプライチェーンの再構築を促進しております。本分析では、関税引き上げによるコスト転嫁メカニズムと各国政策対応が、企業投資戦略、地域貿易ネットワーク、およびブチル接着剤・建築用シーリング材・合成ゴム材料・産業用接着技術・防水材料供給網に与える影響を検討しております。特に直近6カ月では、北米建設需要の回復とエネルギーインフラ投資拡大により、シーリング材市場の価格弾力性が顕著に変化しております。
ブチル接着剤の材料構造と製造プロセスの特徴
ブチル接着剤（Butyl Adhesives）は、イソブチレン・イソプレンゴム（IIR）を基材とするブチルゴムから製造される合成接着材料でございます。ブチルゴムは約98％のイソブチレンと約2％のイソプレンを共重合させて得られ、カチオン付加重合によって生成されることが特徴です。この構造により、ブチル接着剤・気密シーリング・耐候性材料・低透過性ポリマー・建築防水材として高い性能を発揮いたします。特に近年は高層建築およびEVバッテリーシール用途での需要拡大が顕著です。
競争構造と主要企業の市場支配力
ブチル接着剤市場ではHenkel、H. B. Fuller、Bostikが主要プレイヤーとして存在しており、上位3社で市場シェアの21％以上を占めております。これら企業はグローバル供給網と製品標準化を通じて競争優位性を確立しております。近年の動向として、アジア地域メーカーの参入増加により価格競争が強まりつつあり、ブチル接着剤・産業用シーラント・高性能接着剤・グローバルサプライチェーン・建設資材統合の競争軸がより複雑化しております。
製品セグメント構造と用途別需要動向
製品タイプ別ではブチルテープが最大セグメントであり、市場全体の約56％を占めております。ブチルテープは施工性と即時密封性に優れ、建築・自動車・包装用途で広く使用されております。用途別では建築・建設分野が最大市場であり、約47％のシェアを占めております。特に直近では北米および中東地域のインフラ投資増加により、ブチル接着剤・建築シーリング・防水施工・断熱材接合・インフラ補修材料の需要が拡大しております。