PATEOとNVIDIAが提携し、先駆的なソフトウェア・ハードウェア一体型AIボックスソリューションを発表

上海、2026年4月28日 /PRNewswire/--4月23日、 PATEOはNVIDIAおよび新エネルギー車（NEV）の大手OEMメーカーと一連の深い提携関係に達しました。同社は、「車載用大規模モデル」の技術検証から大規模量産への移行を加速しており、車載AI大規模モデルの実装と高度なコンピューティング・パワー・プラットフォームの適用において大幅な進展を達成しています。





自動車のインテリジェンスが「AI定義」という本格的な段階に突入するなか、レベル3およびレベル4の自律走行の展開が、コンピューティング・パワーに対する需要を飛躍的に増大させています。 「エッジ・クラウドの相乗効果」はコンセンサスとなっているものの、エッジAIは依然として車両ネイティブチップの計算能力やモデル性能などの要因に制約を受けており、複雑な機能の継続的な反復や新しいシナリオへの適応をサポートすることは難しいのが実情です。

PATEOは、このトレンドに対する深い洞察に基づき、NVIDIA DRIVE AGX Thorアクセラレーテッド・コンピューティング・プラットフォームを搭載した車載用大規模モデル・ソリューションを開発し、このプラットフォーム上にAI Boxを実装することで、次世代の大規模AIモデルの車載展開を高性能コンピューティング・パワーでサポートします。一方で、これは同社のインテリジェント・ドライビング・ソリューションのグローバル展開のための強固な基盤を築くことにもつながります。

NVIDIA DRIVE AGX Thorアクセラレーテッド・コンピューティング・プラットフォームにおけるNVIDIAとの協業による卓越した汎用性の恩恵により、このプラットフォーム上で開発されたAIボックスソリューションは、主要自動車メーカーのインテリジェント車両プロジェクトに迅速に導入することができます。

一方、PATEOは、大手NEV OEMメーカーから次世代インテリジェントモデルの指名通知を受けています。。このプロジェクトは、PATEOが主導し提供する世界初のAIボックス「ソフトウェアとハードウェア」の統合ソリューションです。また、ByteDanceのAI汎用大規模モデルとPATEOのエッジ大規模モデルとの車載環境における深い連携を実現したAIの商用アプリケーション事例であり、長年にわたる車載インフォテインメント（IVI）のユーザー運用経験に基づいて構築されています。

今回の指名獲得は、同社が自動車AIの大規模モデルの実装と高度なコンピューティング・パワー・プラットフォームの応用において実質的な進歩を遂げたことを裏付けるものです。現在、PATEOとそのプロジェクト・パートナーは、「物理的AI」、「AIエージェント」、「AI感情エージェント」など、車載側の最先端シナリオを中心とした展開をすでに開始しており、コンピューティング・パワー充電や車両搭載型トークン課金などの革新的なビジネスモデルを模索し、「車載トークン・エコノミー 」のグローバル・リーダーになることを目指しています。

チップ大手から世界のトップ自動車メーカーまで、技術的ブレークスルーからエコシステムの相乗効果まで、そしてローカル市場のリードからグローバル規模での競争まで、PATEOはAIをエンジンとして活用し、深遠な技術変革能力、大規模な量産経験、自動車グレードの品質管理システムを背景に、インテリジェントビークルのサプライチェーンとAI応用分野における中核的地位を確固たるものにしています。 プレミアム化とグローバル化に牽引され、同社は「AIで定義された自動車」時代の主要プレイヤーへの進化を加速させています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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