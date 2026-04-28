立ち食いそばチェーン「名代富士そば」は、2026年5月1日(金)から31日(日)までの期間限定で、辛さを満喫できる２商品「鶏ねぎラー油つけそば(・うどん)」「ミニビビンバ丼セット」を期間限定でキャンペーン展開します。

企画背景

2026年4月「辛味噌」と「甘辛ダレ」と新たな「辛」メニューを展開し、大好評を受けて、5月も“旨辛”“ピリ辛”と“辛さ”満喫メニューを販売いたします。今回も、2種類の辛さをご用意。本場韓国出身の店長考案の旨辛「ビビンバ」とそばの出会い、ラー油とネギが効いた“ピリ辛”「つけそば」の誕生です。

商品概要

『鶏ねぎラー油つけそば』680円(税込) たっぷりのねぎとラー油を使ったつけ汁は、ほどよいピリ辛風味で、暑さが増してくるこの季節にぴったりの一品です。つけ汁に入った蒸し鶏がたんぱく質もしっかり補えます。麺は大盛1.5倍でボリューム満点。トッピングの揚げ玉がクリスピーな食感のアクセントを加えます。

『ミニビビンバ丼セット』780円(税込) 本場韓国出身の店長が考案した、富士そば流のビビンバ丼セットです。きつね（油揚げ）とたぬき（揚げ玉）をトッピングした、そば店ならではの一味違う仕上がりが特徴です。具だくさんながらご飯は少なめなので、そばのおかずとしても相性抜群。丼全体をしっかりかき混ぜて召し上がるのもおすすめです。辛さはコチュジャンでお好みに合わせて調整いただけます。

販売期間：2026年5月予定（5月1日～31日） 展開店舗：全102店舗（秋葉原電気街店・品川店除く） 店舗のご案内：https://fujisoba.co.jp/shop/ ※開始は5月1日(金)のAM7:00からとなります。 ※店舗により開始時期がずれる場合がございます。 ※予告なくキャンペーンが終了する場合もございます。

会社概要

会社名：ダイタン商事株式会社 所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階 設立：2023年4月24日 事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業 URL：https://fujisoba.co.jp/

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