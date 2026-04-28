無線通信に関するあらゆる最新技術・ソリューションが一堂に会する日本最大級の専門イベント「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WJ×WTP)2026」が、2026年5月27日(水)～29日(金)の3日間、東京ビッグサイト 西3・4ホールにて開催されます(入場無料・事前登録制)。





ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク2026





ワイヤレス技術は今、大きな転換期を迎えています。2030年頃の標準化・商用化を見据えて6G(第6世代移動通信システム)の研究開発が世界規模で加速する一方、6Gの重要技術でもある低軌道衛星通信等のNTN(Non-Terrestrial Network：非地上系ネットワーク)は一足先に普及フェーズへ入ろうとしています。さらに、製造・物流・医療をはじめとする産業現場では、ローカル5GやWi-Fi 7などを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)が本格化しています。AIが社会全体を変革する未来に向けて、人とモノ、現場とAIをつなぐワイヤレス技術の最新動向をいち早く把握することは、あらゆる業種にとって不可欠になっています。





本イベントはこうした潮流を背景に、国の政策から先端研究、そして現場導入の最前線までを3日間で俯瞰できる場として、通信・IT業界のみならず、製造業、物流・運輸、建設、医療、自治体・公共インフラなど、幅広い分野の関係者から毎年高い関心を集めています。





【開催概要】

会期 ： 2026年5月27日(水)～5月29日(金)10:00～18:00(最終日17：00終了)

会場 ： 東京ビッグサイト 西3・4ホール

参加 ： 無料(事前登録制)

公式サイト ： https://wjwtp.jp/

主催・企画・運営： 株式会社リックテレコム

同時開催 ： 運輸安全・物流DX EXPO 2026( https://www.truckexpo.jp/ )









【主な見どころ】

140を超える企業・団体・大学が集結！3日間におよぶ基調講演も必聴！





■ワイヤレス業界最新動向を学ぶ基調講演

総務省 電波部長の翁長 久氏による最新の電波政策の解説をはじめ、NICTからテラヘルツ波やNTNの研究動向、国内通信キャリア4社のネットワーク戦略など、3日間にわたり業界第一人者がワイヤレス業界の“今”と“これから”を語ります。





ワイヤレス業界最新動向を学ぶ基調講演





■6Gソリューションも登場！XGMFによる大規模展示

注目は189m2の規模で展開されるXGモバイル推進フォーラム(XGMF)のブース展示。2030年が迫るなか、いよいよ6Gソリューションが登場します。また最終日となる5月29日(金)には“6G”をテーマにしたワークショップを基調講演会場で開催。ぜひ、現地で6Gの現在地を体感してください。※写真は2025年開催の様子





6Gソリューションも登場！XGMFによる大規模展示





■現場課題に直結するワイヤレスソリューション

製造業をはじめとするあらゆる産業におけるDX化に避けては通れないのがワイヤレス技術。本展ではローカル5G、Wi-Fi 7などのワイヤレスソリューション展示も充実し、課題解決の糸口を掴めます。※写真は2025年開催の様子





現場課題に直結するワイヤレスソリューション





◆ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パークの来場事前登録はこちら◆

https://prd.event-lab.jp/wj2026/registration/visitor/form/WJWTP?l=japanese