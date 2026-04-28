株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、厳選した北海道産のうるおい成分を贅沢に配合した『北のかおり ボディシャンプー』を、2026年6月18日(木)より、通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。

『北のかおり ボディシャンプー』は、自然豊かな北海道産の6種の美容液成分を贅沢に配合。植物由来の石けん成分によるきめ細かい泡で、全身にうるおいを与えつつ、さっぱりスベスベな肌に洗い上げます。ハッカのすがすがしい爽やかな香りで、汗ばむ季節でも快適なバスタイムを。





『北のかおり ボディシャンプー』1,320円(税込)





※なくなり次第、終了となります。









≪商品概要≫

商品名 ：北のかおり ボディシャンプー(全身用洗浄料)

容量・価格：200mL 1,320円(税込)

商品特長：

◎北海道産の美容液成分6種類(下記参照)を贅沢に配合。お肌のうるおいを守りながら、しっとりスベスベに洗い上げます。

◎植物由来の石けん成分で、泡立ちが良く素早くすすぎができます。

◎ハッカの爽やかな香りとひんやりとした使用感が、汗ばむ季節に清涼感をもたらします。









≪北海道産6種の美容液成分≫

カモミールエキス※1 ：保湿効果があり、乾燥肌を防ぎ、肌を柔らかくします。敏感肌にも適しており、肌の調子を整えてくれます。

マリンプラセンタ(R)※2：北海道産鮭のプラセンタエキス。アミノ酸などの保湿成分が豊富に含まれており、肌にうるおいとハリを与えます。

プロテオグリカン※3 ：北海道産鮭の鼻軟骨から抽出した成分。保水性に優れ、ハリや弾力を保つために重要な役割を果たします。

ハマナスエキス※4 ：北海道に自生するピンク色の花から抽出した成分。ビタミンC、フラボノイドを多く含みます。

ハスカップエキス※5 ：北海道などに生育する青紫色の果実から抽出した成分。ビタミン、ミネラルを多く含み、乾燥ダメージから肌を守ります。

ハトムギエキス※6 ：乾燥を防ぎ、肌の保湿力をキープ。透明感のあるなめらかな肌に導きます。





※1 カミツレ花エキス ※2 マリンプラセンタ(R)は、株式会社日本バリアフリーの登録商標です。加水分解サケ卵巣膜エキス ※3 水溶性プロテオグリカン ※4 ハマナス花エキス ※5 ロニセラカエルレア果汁 ※6 ハトムギ種子エキス(すべて皮膚コンディショニング成分)









■無添加主義(R)

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





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