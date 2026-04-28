きんつばの老舗 有限会社又一庵が運営する「マタイッコタベタイカフェ」(所在地：静岡県磐田市)は、2026年5月2日(土)より「みたらし氷」「きんつば氷」の販売を開始いたします。

地元「栄醤油醸造」の醤油をつかった「みたらし氷」や、又一庵の名物きんつばをつかった「きんつば氷」など、和菓子の魅力に触れるひんやりスイーツで、幅広い世代のお客様に楽しんでいただき、地域に愛される憩いの場となることを目指します。





公式サイト： https://www.mataichian.com/





和菓子の魅力に触れるひんやりスイーツ





■初夏の届けするひんやり和スイーツ

～甘じょっぱさがクセになる新作「みたらし氷」。～

ふんわりとした氷にみたらしだれをかけた和風のかき氷。みたらしだれは、地元掛川市で230年の歴史をもつ栄醤油醸造の醤油を使用しており、ほんのり塩味の効いた甘じょっぱい味わいは、暑い季節でも最後まで飽きることなくお召し上がりいただける自信作です。





商品名 ：「掛川栄醤油のみたらし氷」

アレルギー：乳・小麦・大豆・くるみ

価格 ：1,300円(税込)





掛川栄醤油のみたらし氷





～看板商品の魅力を凝縮した「きんつば氷」 あんこかけ放題も！！～

又一庵の代名詞ともいえる「きんつば」をテーマにした、和菓子好きにはたまらない一品です。上品なあんこの甘さと氷の冷たさが調和し、素材本来の風味を存分に堪能できる仕上がりとなっています。あんこかけ放題は、掛け声とともにあんこをかき氷にかけていきます。





商品名 ：「きんつば氷」

アレルギー：小麦・乳・大豆

価格 ：1,200円(税込) あんこかけ放題になります

※お客様のストップのお声を頂くまでお入れいたします。





きんつば氷





■きんつばスイーツカフェ「マタイッコタベタイカフェ」について

自慢の「きんつば」と最新スイーツを融合させた、新感覚の“きんつばスイーツ”を提供する新ブランド。きんつばをもっと新しく、もっと気軽に味わってほしいという想いを込め、子どもから大人まで「またいっこ食べたい」と思わず言いたくなる新しいカタチの“きんつばスイーツ”を展開しています。









■創業明治4年「又一庵」について

「又一庵」は、明治4年(1871年)、東海道の宿場のひとつ、見附(現在の静岡県磐田市)で創業しました。又一庵は、創業以来、宿場町として栄えた歴史の街にふさわしいお菓子づくりの伝統を守り続け、150年以上の長きにわたって伝統を守り次世代に続く和スイーツの創造を追求してきました。現在は販売店舗6店舗の他、静岡県西部のお土産屋、駅やサービスエリアなどで、初代から受け継いだ手焼きの「きんつば」をはじめとする和菓子、洋菓子などを販売しています。









■店舗概要

店舗名 ：マタイッコタベタイカフェ

所在地 ：静岡県磐田市見付1767-4

営業時間：10:00～16:00

定休日 ：なし

URL ：創業明治四年 又一庵 https://www.mataichian.com/





※「きんつば」とは、小麦粉を練った薄い生地であんこを包み、四角く形を整えて一面ずつ焼き上げた和菓子のことです。





又一庵について





■会社概要

会社名 ：有限会社又一庵

代表者 ：西澤 範尚

所在地 ：静岡県磐田市見付1767-4

創業 ：明治4年 155周年

事業内容：和菓子の製造・販売、カフェ運営