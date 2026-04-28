豆腐干の販売と関連商品の開発・販売を行う株式会社 優食(本社：東京都中央区、代表取締役：Yuen Gabby-Li、以下 優食)は、日本女子サッカーリーグ(なでしこリーグ)2部に所属する「南葛SC WINGS」とのパートナー契約を更新したことをお知らせいたします。





本契約に基づき、優食は豆腐干を使った即食加工品シリーズ「豆腐干食堂」の商品提供を通じて、日々トレーニングに励む選手の皆さまを食事の面から継続的にサポートしてまいります。

同シリーズは高たんぱく・低糖質な特長を持つ「豆腐干」を使用しており、コンディショニングや栄養管理を意識するアスリートに適した食事としてご活用いただいております。





優食×南葛SC WINGS





■契約の背景

優食はこれまで「南葛SC WINGS」の活動理念や挑戦に共感し、商品提供を通じたサポートを行ってまいりました。

選手の皆さまは、競技と仕事・学業を両立しながら活動しており、特に日々の食事管理は重要な課題のひとつとなっています。

そのような中で、調理の手軽さと栄養バランスを両立した「豆腐干食堂」シリーズは、継続的なコンディショニング支援に貢献してまいりました。

こうした背景から、本年もパートナー契約を更新し、引き続きサポートを行う運びとなりました。









■南葛SC WINGS について





南葛SC WINGSエンブレム





WINGSは2014年に創設された女子チームです。サッカー漫画『キャプテン翼』の原作者である高橋 陽一氏がクラブのオーナー兼代表取締役社長を務め、葛飾区及び東京都全域をホームタウンとし、葛飾区および東京都にお住まいの方々、サポーター、行政、パートナー企業とともに活動をしています。現在は女子サッカーアマチュアリーグの最高峰である『なでしこリーグ』に所属し、さらなる競技力向上と上位進出を目指しています。





サッカー漫画『キャプテン翼』のように日本全国、そして全世界の人たちから愛されるようなチーム作りを志し、子供たちの「夢」と「希望」を育み、ファン・サポーターと「希望」と「誇り」を共有し、社会の発展に貢献します。









■提供商品について





「エビとアサリのトマトソース仕立て」パッケージ(スリーブ)

「エビとアサリのトマトソース仕立て」商品／トレー(内容)

左：グリーンカレー 中央：スープカレー 右：マサラカレー





「豆腐干食堂」シリーズは、豆腐由来の伝統食材「豆腐干」を使用した商品ブランドです。

高たんぱく・低糖質という特長に加え、レンジ調理や簡単調理で手軽に食べられる点が特長です。

近年は冷凍食品に加え、レトルト商品などラインアップを拡充し、日常の食事からアスリートの栄養補給まで幅広いシーンで活用されています。









■今後の展望

優食は「ひとに、地球に、やさしい食を。」を企業理念に掲げ、植物由来の良質なたんぱく質である「豆腐干」の普及を通じて、持続可能な食の未来への貢献を目指しています。

今後も「南葛SC WINGS」との取り組みを通じて、スポーツと食の新たな可能性を広げるとともに、アスリートのパフォーマンス向上を支援してまいります。









■会社概要

商号 ： 株式会社 優食

代表者 ： Yuen Gabby-Li

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目5-12

CIRCLES日本橋馬喰町 9階

設立 ： 2006年02月

事業内容： 加工食品の開発・販売

URL ： http://www.yushoku.co.jp