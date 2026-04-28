メシウス株式会社(本社：仙台市泉区紫山3-1-4、代表取締役社長：小野 耕宏、旧社名：グレープシティ株式会社)は、業務アプリケーション開発に便利なUIコントロールを数多く収録した、Webアプリ開発者向けJavaScriptライブラリ「Wijmo(ウィジモ)」の新バージョン「2026J v1」を2026年5月13日(水)にリリースします。





本バージョンでは、グリッドやインプットといったWijmoの主要コントロールを中心に、国際的なアクセシビリティガイドラインであるWCAG 2.2 AA規格に準拠しました。これに伴い、多くのデータを用途に応じて見やすく整理・表示できる表形式のコントロール「FlexGrid」では、行や列の移動・サイズ変更といった操作をキーボードだけで行えるショートカット機能を新たに追加しました。マウス操作に頼らず表のレイアウト調整ができるようになり、アクセシビリティへの対応強化だけでなく、キーボード操作を多用するユーザーにとっての操作性や作業効率の向上にも寄与します。さらに、FlexGridの「値フィルタ(FlexGridFilter)」機能では、新たにCustomモードを追加しました。これにより、利用者やシステムの要件に応じて検索や絞り込みのルールを柔軟にカスタマイズできます。たとえば、AND演算子の代わりに「&」記号を使用する、OR演算子の代わりに「|」記号を使用するといったカスタマイズが可能になります。





Wijmo 2026J v1リリース





JavaScript UIライブラリ「Wijmo(ウィジモ)」





Wijmoロゴ





https://developer.mescius.jp/wijmo









■Wijmo 2026J v1の新機能

●ウェブアクセシビリティの国際基準「WCAG 2.2」のレベルAAに対応

FlexGridやInputコントロールをはじめとした主要コントロールが最新のウェブアクセシビリティの国際基準「Web Content Accessibility Guidelines(WCAG)2.2」のレベル「AA」に対応しました。同基準への対応の為、以下の機能強化を実施しています。





【ショートカットキーによる行・列の並べ替え】

行・列の並べ替えに対応したキーボードショートカットを追加しました。行ヘッダー・列ヘッダーにフォーカスがある状態でShift＋矢印キーを押すと、ドラッグ操作なしで行・列を移動することができます。





ショートカットキーによる行・列の並べ替え





【ショートカットキーによる行・列のリサイズ】

行・列のリサイズに対応したキーボードショートカットを追加しました。セルにフォーカスがある状態でAlt＋矢印キーを押すと、ドラッグ操作なしで行・列をリサイズすることができます。





ショートカットキーによる行・列のリサイズ





●カスタムフィルタリング機能の追加

FlexGridFilterにおいて、値フィルタの検索ボックスに入力したテキストに対して、独自で定義したルールに基づいてフィルタリングができるようになりました。たとえば、AND演算子の代わりに「&」記号を使用したい、OR演算子の代わりに「|」記号を使用したいなど、エンドユーザーのニーズにあわせた柔軟なフィルタリングが可能となります。





カスタムフィルタリング機能の追加





※ カスタムフィルタリングの実装例：AND演算子の代わりに「&」記号、OR演算子の代わりに「|」記号を使用





■Wijmo 2026J v1の新機能

https://developer.mescius.jp/wijmo/release/2026-1









■製品情報

Wijmoは、業務アプリケーションに必要とされるデータグリッドやチャート、ゲージ、入力、ナビゲーションといった豊富なUIコントロールを提供するJavaScriptライブラリです。

TypeScriptでの開発や、AngularやReact、Vue.jsをはじめとする主要フレームワークも幅広くサポートしており、どのようなWebアプリケーションにも組み込みやすいコントロールを備えています。





製品名 ： Wijmo 2026J v1

発売日 ： 2026年5月13日(水)

価格 ※1 ： [初回]1開発ライセンス 165,000円(10％税込)※2

[更新]1開発ライセンス 82,500円(10％税込)

1SaaS商用配布ライセンス(5ドメイン)990,000円(10％税込)※3





※1 1年定額制のサブスクリプション方式で販売しています。

※2 1人の開発者(本製品の利用者)につき1ライセンス必要です。

※3 1つのプライマリドメインまたは1つのサブドメインに対してアプリケーションを配布できる権利を提供します。SaaS型アプリケーションを有償で配布する場合が対象となります。









■お問い合わせ先

メシウス株式会社

Developer Solutions事業部 営業部

MAIL： sales@mescius.com

TEL ： 050-5490-4661









■会社概要

会社名 ： メシウス株式会社[MESCIUS inc.](旧社名：グレープシティ株式会社)

設立日 ： 1980年5月

資本金 ： 1千万円

代表者名 ： 小野 耕宏

企業サイト： https://www.mescius.com/

事業内容 ： Developer Solutions事業…ソフトウェア開発支援ツールの開発、販売

https://developer.mescius.jp/

Enterprise Solutions事業…業務改善ソリューションの開発、販売

LeySer事業…学校法人向け業務システムの開発、販売

SERVE事業…社会福祉施設向け業務支援システムの開発、販売

https://www.mescius.com/business/

国内事業所： 本社／仙台市泉区紫山3-1-4 ／ 関東支社／関西支社

海外拠点 ： MESCIUS USA Inc. ／ MESCIUS EUROPE GmbH ／ MESCIUS Korea inc.





・Microsoft、Microsoft Excel、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・MESCIUSおよびWijmoはメシウス株式会社の登録商標または商標です。

・その他記載されている製品名は各社の登録商標または商標です。