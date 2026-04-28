株式会社ピー・エス・コープ（横浜市 代表取締役社長 佐々木達明）が運営するフルーツタルトの専門店「ラ・メゾン アンソレイユターブル」全店で、5月2日より真っ赤ないちごとカーネーションを飾った、母の日限定タルトを販売いたします。 普段伝えられない「ありがとう」の気持ちをラ・メゾンのタルトにのせて贈りませんか。

商品紹介

花束のような「ホールタルト」

https://www.la-maison.jp/mothersday/

『いちごとベリークリームのブーケタルト』 1whole（14cm） \5,180（税込） カスタードタルトにベリークリームを重ね、ほのかにローズ香るチェリーベリージュレをしのばせました。カーネーションといちごを贅沢に飾り、ブーケにみたてた母の日限定タルトです。 販売期間：2026年5月2日（土）～2026年5月10日（日） ご予約期間：2026年4月1日（水）～2026年5月8日（金）

シーンに合わせて楽しむ「ピースタルト」

https://yoyaku.la-maison.jp/

カフェでゆっくり楽しむなら紅茶のスポンジが特徴の「ショートケーキタルト」、お持ち帰りならアールグレイ茶葉を練り込んだ「紅茶タルト」と、店舗スタイルに合わせた異なる美味しさをご用意しました。

＜カフェ店舗限定＞

『いちごと紅茶のショートケーキタルト』 1piece \1,480（税込）／ 1whole（21cm）\14,800 紅茶ショコラカスタードタルトにふわふわなアールグレイスポンジとホイップクリームを重ねました。甘酸っぱいいちごをしのばせ、いちごと紅茶の香りをお楽しみいただけるタルトです。 販売期間：2026年5月1日（金）～2026年5月31日（日）

＜パティスリー店舗限定＞

『いちごとベリークリームの紅茶タルト』 1piece \1,280（税込）／ 1whole（21cm）\12,800 アールグレイの茶葉を練り込んだケークタルトにベリークリームとローズ香るチェリーベリージャムを重ねました。甘酸っぱいいちごと紅茶の香りをお楽しみください。 販売期間：2026年5月1日（金）～2026年5月31日（日）

【配送でお届け】オンラインショップ限定タルト

冷凍配送でお届けする、オンラインショップ限定タルト。 ご自宅や遠方のお母さまへもお送りできますので、ラ・メゾンの美味しさを、全国へお届けいたします。

『栃木県産とちあいかとベリーのタルト』 1whole（16cm）\4,300（税込・送料別） バター香るサクッと香ばしいアーモンドタルトに、ホワイトチョコチーズクリームを重ね、甘く赤色が美しい栃木県産「とちあいか」と赤いベリーをたっぷりのせました。華やかなローズの花びらを飾った母の日限定タルトです。 ※チョコプレートは別添えでお届けします。 ※花びらは個体差があるため、大きさや色が写真と異なる場合がございます。また、時間の経過により変色する場合がございますが、品質に問題はございませんのでご安心ください。

ブランド紹介

ラ・メゾン アンソレイユターブル

https://www.la-maison-online.jp/

■ラ・メゾン アンソレイユターブルとは ラ・メゾンは、こだわりタルトの専門店。産地で探した旬の果実を惜しみなく使ったフルーツタルトを主役に、お食事のための季節の一皿など、様々なメニューを取り揃えております。 今日のごほうびになるとびきりの味わいで、「リュクス～心を満たす本物の贅沢～」なひとときをお楽しみください。

■販売店舗 ラ・メゾン アンソレイユターブル ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー ラ・メゾン オンラインショップ（https://www.la-maison-online.jp/） ■ショップ一覧 https://www.la-maison.jp/shop/index.html 公式ホームページはこちら https://la-maison.jp/ オンラインショップはこちら https://www.la-maison-online.jp/ 【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社ピー・エス・コープ お客様窓口 0120-048-211（平日10:00～18:00）