株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：芦名 真也、以下「クラブネッツ」）は、あらゆる規模の企業・店舗がLINEを活用してデジタルトランスフォーメーション（DX）を実現するための包括ブランド「DO!DX!」を立ち上げました。 また、本ブランドの立ち上げに伴い、2026年夏頃にリリース予定の業界特化オプション「LINEビューティープラス」「LINEレストランプラス」について、LINEヤフーが提供する非常にお得な「先行予約・導入キャンペーン」の受付を開始することをお知らせいたします。

■「DO!DX!」とは

「LINEでビジネスをアップデート」をタグラインに掲げる「DO!DX!」は、国内月間利用者数が1億ユーザー(2025年12月末時点) のLINEを起点に、顧客の導入ハードルを劇的に下げながら業務改善を実現するブランドです。企業や店舗の課題やフェーズに合わせて、以下の「3つのコンテンツ」から最適な機能を組み合わせてご利用いただけます。

LINK MINI（LINEミニアプリ）

選んで、作って、すぐ公開。アンケートやスタンプなど定番機能を備えた「パッケージプラン」から、独自のオーダーメイド開発が可能な「カスタマイズプラン」までご用意。

CRM（顧客管理）

手軽な顧客管理から始められる「CRMオプション（エントリー）」と、高度なデータ分析や多店舗の統合管理が可能な独自DMP「+DIRECT（プレミアム）」を用途に応じて選択可能。

業界特化オプション

業界特有の課題を専門機能で解決する、美容サロン向け「LINEビューティープラス」と、飲食店向け「LINEレストランプラス」。

■圧倒的にお得な、LINEヤフー公式「先行予約・導入キャンペーン」

2026年夏にリリースを予定している2つの業界特化オプションにて、初年度の費用が大幅に割引される公式キャンペーンを実施中です。

1. 美容サロン向け「LINEビューティープラス」先行予約キャンペーン

LINE上での予約受付から、写真付き顧客カルテの共有、再来店を促す自動フォロー配信までを完結できる美容サロン専用パッケージです。 【特典】 2026年7月15日までに年契約で先行予約をいただくと、初期サポート費用（30,000円/税別）および複数スタッフ利用料（月額11,000円/税別）が無料になるほか、月額費用が半額（14,000円→7,000円/税別）となります。通常最大330,000円の年間費用が、最大75%OFFの84,000円で導入可能です。 【キャンペーン期間】 2026年7月15日（水）までの先行予約

2. 飲食店向け「LINEレストランプラス」導入キャンペーン

店内モバイルオーダーやハンディ・POSアプリ、さらに注文データを活かした常連化促進のメッセージ配信を実現する飲食店専用パッケージです。 【特典】 2年契約でお申し込みいただくと、1年目の月額費用（36,000円/税別）が無料、2年目が半額（18,000円/税別）となるほか、初期費用や機材費用の一部負担も適用され、「実質初年度0円」で導入いただけます。 【キャンペーン期間】 2026年6月～2027年3月のお申し込み

「DO!DX!」ブランドサイト

各キャンペーンのお申込みは「DO!DX!」ブランドサイトまで。 https://www.clubnets.jp/srvs/line-prod/dodx-lp