大阪市此花区・舞洲にあるガーデンリゾートホテルThe Day Osaka（旧：ホテル・ロッジ舞洲）では、5月23日（土）から6月28日（日）まで、「The Day あじさいフェア2026」を開催します。 環境省が認定する自然共生サイトのガーデンでは、土壌や環境と向き合いながら育ててきた約100品種のあじさいが、彩り豊かに咲き広がります。 日中は光に透けるやわらかな色合い、雨の日はしっとりと深まる表情。夕方には日本夕陽百選にも選ばれた夕景が広がります。時間とともに移ろう風景を、ゆっくりと味わえるフェアです。

■一日を通して満喫できる初夏のガーデンステイ

◎ガーデンに広がる、約100品種のあじさい

本フェアは、2016年から続く「あじさい展」を前身としています。 約100品種のあじさいが彩るガーデンでは、色や形の違いを見比べながら散策を楽しめます。 深い青が印象的な「ラピスラズリ」や、「ミッドナイト」「夜の虹」など、名前からも想像が広がる品種が揃います。 さらに、「ギャラクシー」や「星雲」など、星空を思わせるシリーズも見どころです。

◎雨に映える、あじさいの美しさ

雨に濡れることで色がいっそう深まり、しっとりとした表情へと変わります。 館内のライブラリースペースや屋根付きエリアもあり、雨音を感じながらゆったりと過ごせます。 あじさいをイメージしたドリンクとともに、この時期ならではのひとときをお楽しみいただけます。

◎散策から夕陽、星空鑑賞、朝食へと続くひととき

昼は、やわらかな光の中でゆっくりと歩きながら、初夏の空気を感じられます。 夕方には、日本夕陽百選に選ばれた舞洲ならではのロケーションの中で、大阪湾に沈む夕日の絶景が広がります。 夜は、ライトアップされた遊歩道や焚き火の灯りに包まれ、週末には音楽ライブも予定しています。 ふと見上げれば、静かな夜空に星が広がります。 朝は、ガーデンを眺めながらの朝食へ。時間とともに、風景が静かに移ろいます。

■館内レストランとBBQ、2つの食の楽しみ

当ホテルでは、館内レストランと、敷地奥に広がるBBQエリアがあり、シーンにあわせて異なる食の楽しみ方ができるのも魅力です。 館内レストランでは、土日祝は神戸牛の焼きしゃぶなどを目の前で仕上げる実演料理が楽しめるランチビュッフェ、平日はメイン料理を選べるハーフビュッフェをご用意しています。 BBQエリアでは、森と潮風を感じながら、昼は開放的に、夜はやわらかな灯りに包まれて、時間帯ごとに異なる過ごし方を楽しめます。 また、フェア期間中は、あじさいをイメージしたドリンクやスイーツで、季節を感じるひとときを演出します。

■此花区民限定の「此花区民DAY」

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期間中は、当ホテルが立地する大阪市此花区在住の方を対象とした「此花区民DAY」を毎週水曜日に実施します。 館内レストランやBBQは15％割引（一部対象外あり）、宿泊は別館「ネスト」のツインルームが30％割引（電話予約限定）となります。 4月25日からはオンデマンドバスの運行も始まり、当ホテルのレストランやBBQをご利用の方、または宿泊のお客様は無料でご利用いただけます。 【宿泊予約・お問い合わせ】 TEL：06-6460-6688（受付：9:00～21:00）

■自然共生サイトに認定されたガーデン

当ホテルのガーデンは、環境省が認定する「自然共生サイト」です。 人工島にある宿泊施設のガーデンとしては全国でも珍しい取り組みで、化学農薬に頼らず、土壌や環境と向き合いながら時間をかけて育ててきました。 都市部にありながら、季節ごとの草花や風景の移ろいを感じられることも、このガーデンならではの魅力です。

◆都会のオアシス「The Day Osaka」

当ホテルは、自然と調和したガーデンを中心にログハウス・本館・新館ネストの3タイプ の客室を配し、ガーデンを望むレストランや焚き火リビング、全天候型BBQ場を備えています。 ホテル全体の広さは、阪神甲子園球場の総面積とほぼ同等の約3.4万平方メートルで、その大半を占めるガーデンは専属スタッフが大切に育てています。

https://theday.osaka/

【本件に関するお問い合わせ先（メディア関係者様）】

The Day Osaka 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-3-75 公式サイト https://theday.osaka/ 06-6460-6688 /受付 9:00-21:00 広報担当：大角（おおすみ）maishima_pr@castlehotel.co.jp