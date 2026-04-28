リゾーツ琉球株式会社（沖縄県豊見城市、代表 福嶋 直）が運営する『瀬長島ウミカジテラス』『琉球温泉 龍神の湯』では、2026年4月29日（水）から5月6日（水）までのゴールデンウィーク期間中、瀬長島で“ととのい”体験を楽しめるイベント「ウミカジととのうテラス2026」を開催します。期間中は、『瀬長島ウミカジテラス』対象店舗1店舗と『琉球温泉 龍神の湯』の両方を利用した方を対象に、大塚製薬「ポカリスエット イオンウォーター」およびオリジナル手拭いをプレゼントするほか、各店舗でも“ととのい”をテーマにした期間限定サービスを展開します。

注目ポイント

① 『琉球温泉 龍神の湯』『瀬長島ウミカジテラス』で、“ととのい”体験を楽しめる

② イベント対象店舗では、ゴールデンウィーク限定商品やお得な割引など、期間限定サービスを提供

③ サウナのお供に、「ポカリスエット イオンウォーター」とオリジナル手拭いをプレゼント

“ととのい”を楽しむためのイベント「ウミカジととのうテラス2026」

「ウミカジととのうテラス2026」では、『琉球温泉 龍神の湯』での温浴体験と、『瀬長島ウミカジテラス』対象店舗による期間限定サービスを通じて、瀬長島ならではの“ととのい”体験を楽しめます。 『瀬長島ウミカジテラス』対象店舗1店舗と『琉球温泉 龍神の湯』を利用した方には、大塚製薬協賛のもと、「ポカリスエット イオンウォーター」と非売品のイオンウォーターオリジナル手拭いをプレゼントするほか、対象店舗では、サ活にぴったりなダイエットカレーパンや、サウナ好き必見のバッグをお得に購入できるなど、“ととのい”をテーマにした特別なサービスを用意しています。

『琉球温泉 龍神の湯』で「ポカリスエット イオンウォーター」とオリジナル手拭いをプレゼント

『琉球温泉 龍神の湯』は、『琉球温泉瀬長島ホテル』1階にある温泉施設です。地下1,000mから湧き出る天然温泉を使用した大露天風呂や、熱風ロウリュイベントを実施するロウリュサウナ、ミストサウナを備え、沖縄の空と海、那覇空港の滑走路を望む、瀬長島ならではの温浴体験を提供しています。なお、2019年には「SAUNACHELIN 2019（サウナシュラン2019）」に選出されています。 本イベントでは、大塚製薬協賛のもと、『瀬長島ウミカジテラス』対象店舗１店舗と『琉球温泉 龍神の湯』の両方を利用した方を対象に、「ポカリスエット イオンウォーター」と非売品のイオンウォーターオリジナル手拭いをプレゼントします（※）。 ゴールデンウィーク期間中は、対象店舗の限定サービスや『琉球温泉 龍神の湯』での温浴体験を通じて、瀬長島ならではの“ととのい”のひとときをお楽しみください。 ※ 『琉球温泉 龍神の湯』と、『瀬長島ウミカジテラス』対象店舗１店舗で、計2つのスタンプを集めた方へプレゼントを進呈します。 ※ プレゼントは『琉球温泉 龍神の湯』と、『ウミカジテラス インフォメーション』にて受け取り可能です。

『瀬長島ウミカジテラス』イベント参加店舗ラインナップ

※1：『琉球温泉 龍神の湯』のスタンプが押印されたスタンプカードをご提示ください。 ※2：スタンプカードの提示無しで全てのお客様がサービスをご利用いただけます。

■ NO.3『お土産・かき氷専門iii』：ソフトドリンク・珊瑚珈琲(cold)が50%オフ（※1）

沖縄の旬のフルーツを使った生ソースや、ふわふわなエスプーマを添えたかき氷、沖縄限定の「珊瑚焙煎珈琲」などを提供する、見た目にも味にもこだわった専門店です。 本イベント期間中は『琉球温泉 龍神の湯』を利用されたお客様に、ソフトドリンクと「珊瑚焙煎珈琲(cold)」を50%オフで提供します。

■ NO.9『沖縄そば処もとぶ熟成麺』：沖縄そばをご注文の方へ「さんぴん茶」をプレゼント（※1）

沖縄本島北部の「やんばるグルメコンクール」にてグランプリを獲得した、沖縄そば専門店 です。 本イベント期間中は『琉球温泉 龍神の湯』を利用後に当店にて沖縄そばを注文されたお客様へ、無料で「さんぴん茶」をプレゼントします。

■ NO.12『WHITEdog BURGER』：アイスバー１本プレゼント（※2）

牛肉100%のステーキのような肉肉しいパティと、美味しいバンズで作る本格的ハンバ－ガーを楽しめる専門店です。 本イベント期間中は「Bulldog BURGER」または「KIDS SET」を注文されたお客様に、アイスバーを1本プレゼントします。

■ NO.13『もとむのカレーパン』：サ活にうれしい「ダイエットにカレーパン」（※2）

「カレーパングランプリ」で金賞を獲得した、こだわりの焼き立てカレーパン専門店です。 サウナ後の“サ活飯”や朝食にもぴったりな、満足感はそのままに脂質を半分以下に抑えた「ダイエットにカレーパン」を、通常450円（税込）のところ、本イベント期間中はの250円（税込）で提供します。

■ NO.27『HAMMOCK CAFE LA ISLA』：フレッシュジュースが10％オフ（※1）

チュロスマンゴーパフェや、沖縄のフルーツをふんだんに使ったドリンクを、ハンモックに揺られながら楽しめるカフェです。 本イベント期間中は『琉球温泉 龍神の湯』を利用されたお客様に、フレッシュジュースを10%オフで提供します。

■ NO.28『タコライスcafeきじむなぁ』：トッピング無料クーポンプレゼント（※1）

沖縄生まれの人気メニュー「タコライス」と、ふわふわトロトロの卵をのせた「オムタコ」が人気のタコライス専門店です。 本イベント期間中は『琉球温泉 龍神の湯』を利用されたお客様に、トッピングメニューが1品無料になるクーポンをプレゼントします。

■ NO.29『TESHIGOTO』：特製サウナ専用“帆布バック”（※1）

『TESHIGOTO』は、その名のとおり「手しごと」にこだわる、ハンドメイドの“帆布バック”専門店です。 本イベントでは、通常店頭価格7,700円（税込）の「サウナ専用バック」を、『琉球温泉 龍神の湯』を利用された方限定で、4,950円（税込）にて数量限定販売します。 サウナシーンにぴったりの“帆布バック”を、本イベントならではの特別価格で提供します。

■ NO.37『FSGB 沖縄香水ウミカジテラス』：お好きな香りのミニボトルをプレゼント（※1）

占い×香りで“わたし”をととのえる、沖縄発の香りのクラフトブランドです。 本イベント期間中は『琉球温泉 龍神の湯』を利用し、本店で商品を購入されたお客様に、お好きな香りのミニボトルを1本プレゼントします。

■ NO.41『SEE THE SEA select & resort』：手摘み美らミントを使用したドリンクをお得に提供（※1）

沖縄県産食材にこだわった「おきなわ食材の店」認定のカフェ＆セレクトショップ。 本イベント期間は、特別な“ととのいドリンク”として、沖縄県八重瀬産の手摘みフレッシュミントを使用した「手摘み美らミント・フィズ（アルコール）」「手摘み美らミント・ソーダ（ノンアルコール）」を、『琉球温泉龍神の湯』を利用された方限定で、いずれも100円引きにて提供します。

■ NO.44『zzz... すぅ～』：GW限定ブレンドオイルを2種用意（※2）

海と空、飛行機を眺めながら琉球マッサージを受けられるリラクゼーションサロンです。 温泉やサウナで温まった体をさらに整える、“追い整い”の時間を提供します。 希少価値の高い月桃をはじめとするアロマブレンドを使用し、排出を促す「デトックスアロマ」や、睡眠の質を高める「リラックスアロマ」によるトリートメント体験を通じて、心身ともに深いリラックスへ導きます。

【施設概要】 名称：瀬長島ウミカジテラス 所在地：〒901-0233 沖縄県豊見城市瀬長174番地6 公式サイト：https://www.umikajiterrace.com/

【施設概要】 名称：琉球温泉 龍神の湯 所在地：〒901-0233 沖縄県豊見城市瀬長174番地5（瀬長島ホテル1階） 公式サイト：https://www.resorts.co.jp/senaga/ryujinhotspring