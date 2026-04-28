株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は当社のGiGOグループのお店において、2026年5月15日(金)より、今年で10周年を迎えたアニメ『僕のヒーローアカデミア』とコラボレーションした、アニメ『僕のヒーローアカデミア』×GiGOキャンペーンを開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年5月15日(金)～2026年6月5日(金) ■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ■開催内容： ・GiGOグループのお店限定景品の展開 ・マストバイキャンペーン ・Grandista-ALL MIGHT- GOLD ver.／BRONZE ver.のフィギュアプレゼントキャンペーン ・コラボたい焼き「僕のヒーローアカデミア焼き」の販売 ・ノベルティ付きドリンクの販売 ・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。 ■2026年5月15日(金)より順次登場予定

■2026年6月4週より順次登場予定

※こちらのフィギュアはマストバイキャンペーン対象外となります。あらかじめご了承ください。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ※画像・イラストはすべてイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ■キャンペーン内容： 対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「オリジナル抽選券シール(全9種)」をランダムで1枚進呈いたします。さらに抽選で、「Grandista-ALL MIGHT-～GiGO限定～」のGOLD ver.を100名様、BRONZE ver.を100名様にプレゼントするフィギュアプレゼントキャンペーンを実施いたします。 ※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。

コラボたい焼き「僕のヒーローアカデミア焼き」

昨年大好評を博したデクシープたちの「アニマルシリーズ」をモチーフにした、コラボたい焼き「僕のヒーローアカデミア焼き」を今年も販売いたします。「僕のヒーローアカデミア焼き」ご購入1点につき、アクリルチャーム(全9種)をランダムで1個進呈いたします。 ■販売期間：2026年5月15日(金)～6月5日(金) ■販売店舗：GiGOココノススキノ／GiGOのたい焼き総本店／GiGOのたい焼き池袋／GiGOのたい焼きマーケットスクエアささしま／GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店(全5店舗) ■販売価格：600円(税込) ■フレーバー：プレミアムクリーム、チョコレート ※「僕のヒーローアカデミア焼き」およびアクリルチャームの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※画像・イラストはイメージです。

ノベルティ付きドリンク

ご購入1点につき、オリジナルアクリルチャーム(全9種)がランダムで1個付いてくるドリンクを販売いたします。 ■販売期間：2026年5月15日(金)～6月5日(金) ■販売店舗： GiGOココノススキノ／GiGO仙台／GiGO池袋3号館／GiGO秋葉原2号館／GiGO渋谷／GiGOイオンモールむさし村山／GiGOイオンモール津田沼South／GiGOららぽーとTOKYO-BAY／GiGOららテラスTOKYO-BAY／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO河原町オーパB1F／GiGO難波アビオン／GiGO Arcade Café KITTE大阪／GiGOイオンモール岡山／GiGOそよら今治馬越／GiGO広島本通／GiGOヨドバシ博多／GiGO福岡天神／GiGOアミュプラザくまもと(全19店舗) ■価格：500円(税込)

※詳細は、特設ページおよび店舗公式Xをご確認ください。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※アクリルチャームは「僕のヒーローアカデミア焼き」と同じものを提供いたします。また、アクリルチャームの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。 期間中、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「オリジナルアクリルチャーム(全9種)コンプリートセット」をプレゼントいたします。 ■応募期間：2026年5月12日(火)～5月17日(日) ■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO ■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

アニメ『僕のヒーローアカデミア』とは

コミックスシリーズの世界累計発行部数1億部を突破！10年に渡り「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作としたアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。 事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久“デク”とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！ 2016年4月スタートの第1期を皮切りに、2025年のFINAL SEASONまでに計8期・全170話が放送され、劇場版も4作公開。現在、各動画配信プラットフォームで配信中！ ■アニメ『僕のヒーローアカデミア』 オフィシャルサイト：https://heroaca.com/ ■「僕のヒーローアカデミア／ヒロアカ アニメ公式」Xアカウント：https://x.com/heroaca_anime

著作権表記

©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 ©GENDA GiGO Entertainment

キャンペーン特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2605/heroaca/