一般社団法人那須塩原市観光局（栃木県那須塩原市関谷448-4、局長：織田智富）は、新緑が美しい塩原温泉で、日本の伝統と豊かな自然を同時に体験できるイベント「観光遊覧馬車 トテ馬車運行」と「春の野点」の開催をお知らせいたします。

木々の若葉がまぶしく、清流のせせらぎが心地よいこの季節、日常を離れ、ゆったりとした時間の流れを感じられる特別な体験をご提供します。

■昔懐かしい風情と新緑の絶景を巡る「トテ馬車」

昨年、5年ぶりに復活した観光遊覧馬車「トテ馬車」を5月7日（木）から始まる「妙雲寺 ぼたんまつり」に合わせて、5月16日（土）、17日（日）の2日間限定で運行します。

馬の蹄の音が温泉街に響く中、時速5kmのジェントルマン「蓮くん」が引く馬車に揺られ、語り部による塩原の歴史や文化の解説に耳を傾ければ、どこか懐かしく、非日常のひとときが演出されます。車窓からは、箒川沿いの新緑が織りなす美しい渓谷の景色をゆったりとお楽しみいただけます。

ご乗車いただいた方には、塩原ご当地グルメ「とて焼」の引換券をプレゼント。五感で塩原温泉の魅力を感じられる特別な時間をお過ごしください。

【トテ馬車 運行概要】

開催日：2026年5月16日（土）、17日（日）

運行区間・時間： ・湯っ歩の里発 → 塩原もの語り館着: 10:00 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 ・塩原もの語り館発 → 湯っ歩の里着: 10:30 / 11:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30

片道料金： ・大人（中学生以上）:お一人様／ 2,000円 ・小人（3歳～小学生）: お一人様／1,500円

定員：各回8名（事前予約制） ※空席があれば、当日もご乗車いただけます。

乗車特典：塩原ご当地グルメ「とて焼」引換券付き ※とて焼引換チケットは定休日・売り切れ等によりご利用いただけない店舗がある場合がございます。

ご予約について

ご乗車には事前予約が優先されます。以下のページよりお申込みいただけます。 片道ずつのご予約になりますので、往復のご乗車をご希望のお客様は、湯っ歩の里発/塩原もの語り館発の両方をご予約ください。

・湯っ歩の里発： https://www.asoview.com/item/activity/pln3000046814/

・塩原もの語り館発： https://www.asoview.com/item/activity/pln3000046815/

■新緑の中で味わう和のひととき「春の野点」と渓谷散策

5月15日（金）～17日（日）の3日間、がま石園地では、新緑の美しい景色の中で風雅な「春の野点」を開催いたします。鳥のさえずりや川のせせらぎを聞きながら、心静かに抹茶と和菓子をお楽しみいただけます。新緑に囲まれた開放的な空間でいただく抹茶は格別で、訪れる人に癒しの時間を提供します。

開催期間中は、会場周辺の「大正浪漫渓谷の道」が歩行者天国となり、ゆったりと散策をお楽しみいただけます。旧道沿いには、文豪・徳冨蘆花や幸田露伴の文学碑が点在するほか、連珠（れんじゅ）の滝や仙髯（せんぜん）の滝といった趣ある名瀑を巡ることができ、自然と文化の両方を感じながら、塩原温泉を五感で満喫できる特別な機会です。

【春の野点 開催概要】

開催日：2026年5月15日（金）～17日（日） 時間：11:00～14:00 会場：がま石園地 料金：抹茶席 1席 500円（菓子付き）／先着200名 ※開催期間中、「大正浪漫渓谷の道」は歩行者天国となります。

【本件に関するお問い合わせ先】 一般社団法人那須塩原市観光局 〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷448-4 TEL：0287-46-5326