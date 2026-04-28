株式会社家元(石川県金沢市)が運営するCafe & Restaurant Node(ノード)は、5月12日(火)に予定しているリニューアルに先立ち、新しいNodeの世界観をひと足先に体感いただけるGW限定の先行イベントとして、2026年5月2日(土)プレオープン及び第一回企画展『the Heirloom Lifestyle ― 継承可能なライフスタイル ―』を開催いたします。





企画展





本イベントは、リニューアル後のNodeが掲げる「美しいひと皿と、感性が満たされる場所」という新たなブランドコンセプトを、展示と食を通して先行体験できる特別企画です。





企画展では、1950年代から始まるフィンランドモダンデザインに焦点を当て、カイ・フランク、ティモ・サルパネヴァ、タピオ・ヴィルカラという三人の巨匠が手がけたイッタラ、アラビアの希少なガラスプロダクトを展示販売します。





会場に並ぶのは、誕生から70年前後の年月を経てもなお古びることなく、現代の暮らしにも自然に溶け込ものばかり。

日常で実際に使い続けられる完成度を持ち、持ち主の愛着と時間によって価値が育つヴィンテージを厳選しました。





また期間中は、Nodeオリジナルスイーツライン「Node SWEETS COLLECTION」を展開。

企画展の世界観と響き合う限定スイーツやドリンクに加え、パフェも有料で提供し、新しく生まれ変わるNodeを食の面からもお楽しみいただけます。





北欧ヴィンテージを選ぶ時間と、Nodeならではの美しいひと皿を味わう時間。

その両方を通じて、これから始まる新しいNodeの日常を先取りできる5日間です。





メニュー写真





外観写真





■開催概要

会期：2026年5月2日(土)～5月6日(水)10:00-16:00

※企画展は7月5日(日)までの長期開催となります。

会場：Cafe & Restaurant Node

内容：北欧ヴィンテージ展示販売 / オリジナルスイーツ / ドリンク

入場：展示観覧無料(飲食有料)