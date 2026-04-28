富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」(運営：立山黒部貫光株式会社、本社：富山県富山市)は、全線開業55周年および立山自然保護センター開所50周年を記念し、「自然保護センターで学ぼう！WEBきっぷ」を販売しています。本商品は、アルペンルートの乗り物や景色を楽しむ観光に加え、自然保護センターで自然・文化・歴史を学ぶ館内案内を楽しむことができます。









【「WEBきっぷ」について】

「WEBきっぷ」は、立山駅発・扇沢発の乗車時間を事前に予約できる利便性の高いインターネットきっぷ販売サービスです。混雑時でも安心してアルペンルートを楽しむことができます。









【「自然保護センターで学ぼう！WEBきっぷ」について】

「自然保護センターで学ぼう！WEBきっぷ」は、乗り物や景色を楽しむだけでなく、アルペンルートの最高地点・室堂ターミナルに隣接する自然保護センターにて、スタッフによる館内案内にも参加いただけます。事前に学びを深めてから大自然を体感することで、旅の魅力がより一層高まります。さらに、館内案内にご参加の方には55周年ロゴステッカーをプレゼントします。





■利用日および乗車時刻

利用日 ：2026年6月5日(金)、10日(水)、15日(月)、20日(土)、25日(木)

乗車時刻：立山駅発 8:40／扇沢発 8:00





■館内案内について

開催時間：10:30～1時間程度(5分前までに受付)

集合場所：立山自然保護センター3階(室堂ターミナル隣接)





■「自然保護センターで学ぼう！WEBきっぷ」詳細 https://www.alpen-route.com/_wp/information/133711





全線開業55周年ロゴマーク

立山自然保護センター館内イメージ





【全線開業55周年キャンペーンについて】

立山黒部アルペンルートでは、全線開業日である6月1日から7月25日までの55日間、「全線開業55周年キャンペーン」を開催予定です。期間中は、アルペンルートの過去の風景を楽しむことができるAR体験や五感で楽しむスペシャルラリーを展開します。これまでの歩みと現在の魅力を同時に体感できる特別な機会として、幅広い来訪者に新たな楽しみ方を提案します。





■全線開業55周年特設サイト https://www.alpen-route.com/55th/





立山トンネル貫通当時の画像

室堂平・みくりが池(7月下旬)





【立山黒部アルペンルートとは？】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。富山県と長野県をケーブルカーやバス、ロープウェイなど山岳地ならではのユニークな乗り物を乗り継いで移動しながら、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。

2026年度営業期間(予定)：4月15日(水)～11月30日(月)





立山黒部アルペンルート 路線図