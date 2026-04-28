コンピュータゲームの企画・開発・販売を行う株式会社メビウス(所在地：東京都三鷹市、代表取締役：森 麻子)は、Nintendo Switch及びNintendo Switch(TM) 2で「宵祓い探偵ミアズマブレイカー」の大型アップデートの配信を開始したことをお知らせいたします。





アップデートでは下記の項目の追加を行っております。

・本編進行中と本編クリア後に10以上のステージを追加

・本編クリア後にストーリーイベントを追加

・本編クリア後のステージにボス敵を追加

・敵のパラメータ、行動ルーチンの調整

・スキルの効果/各種パラメータの修正

・プレイデータ確認画面の追加

・サウンドの追加





ソフトのアップデートに関しては下記をご参考下さい。

https://support-jp.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/34636/





また、5/10までダウンロード版のセールも行っております。

▼「宵祓い探偵ミアズマブレイカー」販売ページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000072934





この機会に本作をお楽しみ下さい。





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◆ゲーム概要

闇夜を撃ち祓え！

これは表に出ない宵祓い探偵たちの物語。





【物語】

寝静まった夜、人気がなくなった町並みには

どこからか悪霊『ミアズマ』が現れ、人々に災いをもたらしていた。

主人公である如月 忍(きさらぎ しのぶ)は

表向きは探偵事務所に務めるスタッフだが、

裏の顔はミアズマを退治する組織に所属するエージェントだ。





彼女は深夜にどこからともなく現れるミアズマと日々戦っていく。

そこに待ち構えるモノとは……。





【ゲームシステム】

大量に押し寄せる敵を次々と倒していく、

爽快感を重視した全方位アクションシューティングです。

クエスト受注型でクエストクリアで得られた報酬で、

操作キャラを強化して次の任務に挑戦するというのが基本のゲームの流れになります。

全方位より押し寄せてくる敵を上手く捌き、キャラクタービルドを楽しみましょう。





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【特長】

・プレイヤーは、限界まで描き込まれた美しいピクセルアート、

徹底的に描き込まれた夜の街のステージのビジュアルに心奪われることでしょう。





・ゲームのメインステージの夜の街、

バトルを彩るサウンドは聴く者の感情を揺さぶります。





・全方位からくる敵を一網打尽にする爽快感は、

他のタイトルでは味わえない唯一無二のものとなっております。





・多彩に準備されたキャラクタービルドの幅広さ、

それを駆使する楽しさの提供をお約束します。





・Nintendo Switch 2 Editionでは、解像度が向上し高精細な表現になり、

ゲーム全編をマウス操作でお楽しみいただけます。





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■製品情報

タイトル ： 宵祓い探偵ミアズマブレイカー

対応ハード ： Nintendo Switch

ジャンル ： 全方位アクションシューティング

プレイ人数 ： 1人

発売予定日 ： 発売中

発売メディア ： パッケージ/ダウンロード

メーカー希望小売価格： 4,378円(税込)

Nintendo Switch(TM)2版へのアップグレードパスあり





タイトル ： 宵祓い探偵ミアズマブレイカー Nintendo Switch 2 Edition

対応ハード ： Nintendo Switch(TM) 2

ジャンル ： 全方位アクションシューティング

プレイ人数 ： 1人

発売予定日 ： 配信中

発売メディア ： ダウンロード

メーカー希望小売価格： 4,378円(税込)

権利表記 ： (c)mebius.









■関連リンク

・Nintendo Switch「宵祓い探偵ミアズマブレイカー」公式ページ

http://d-mebius.com/miasmabreaker/





・「宵祓い探偵ミアズマブレイカー」X

https://x.com/miasmabreaker





・株式会社メビウス

http://d-mebius.com/





・株式会社メビウスX(旧Twitter)

https://x.com/digitalmebius