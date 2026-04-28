株式会社薬師堂(所在地：福岡県筑紫野市)は、2026年4月8日(水)に「ソンバーユ クレンジングオイル レモンの香り」を発売いたしました。





～落とす時間が、整う時間に～





クレンジング後の肌の状態に違和感を覚えることはありませんか？

メイクをしっかり落とすほど、肌がつっぱる。自分に合っていないのではと不安になる。

こうした感覚を当たり前のものとして受け入れてしまっている――。

今回の開発は、そんな“前提”を見直すことから始まりました。









■ なぜ「馬油で落とす」のか

薬師堂は、長年にわたり馬油の研究を続けてきました。

馬油は人の脂肪酸組成に近い性質を持ち、肌になじみやすい。

これは保湿だけでなく、「汚れを浮かす」という点でも有効に働きます。

つまり「落とすために強く洗う必要がない」という発想につながります。









■ 「落とす」と「守る」は両立できるのか

一方で、課題は明確でした。

・しっかり落とすこと

・肌のうるおいを守ること

この2つは、これまで相反するものとされてきました。

さらに馬油は温度によって固まりやすく、クレンジングとして扱いやすい状態にすること自体も難しい素材です。









■ 2年と7年、その意味

開発ではまず、自然の温度変化を活用し、約2年をかけて液状馬油を分離。

そのうえで、成分の配合を0.1％単位で見直しながら、試作と検証を繰り返しました。

さらに、実際の使用環境に近づけるため、春夏秋冬＋保管環境を含めた6シーズンで検証を実施。

結果として、開発には延べ7年を要しました。









■ たどり着いた処方設計

こうした検証の末にたどり着いたのが、液状馬油を約40％配合するという処方設計です。

高配合でありながら、扱いやすさと使用感を両立するため、配合バランスを徹底的に見直しました。

さらに、馬油以外の成分はわずか5種類のみに限定。

いずれも化粧品原料として20年以上使用実績のあるものを採用し、シンプルな処方とすることで、肌へのなじみやすさと使いやすさを両立しました。





馬油40％配合した使いやすいポンプ式





■「ひと膜残る」という設計

完成したのは、洗い流した後も馬油由来のうるおいが肌に残る設計。

強く落とすのではなく、なじませて浮かし、やさしく落とす。

そして、「落としたあとに整う」という感覚です。









■ クレンジングの時間を変える

一日の終わり、メイクを落とす時間。

それは本来“ただの作業”として扱われがちな時間です。

しかしこのソンバーユ クレンジングオイルは、肌に触れながら整える時間へと変わります。









■叶えるライフスタイル

・一日の終わり、メイクを落とす時間が、肌を整える静かなひとときに変わる。

・忙しい日でも、洗い流すだけで整うケアで、無理なく続けられる。

・親子で同じクレンジングを使いながら、やさしく肌に触れる時間を共有できる。

・季節や環境に左右されず、いつもの使い心地で安心して使い続けられる。

・落とすたびにうるおいを感じ、肌に触れることが心地よくなる。





ソンバーユ クレンジングオイル レモンの香りで

「落とす時間が、整う時間に」





スタイリッシュな容器





■ 商品概要

商品名： ソンバーユ クレンジングオイル レモンの香り

容量 ： 120mL

価格 ： 3,850円(税込)

発売日： 令和8年4月8日





開発者との対談はこちらから

https://www.yakushido.com/cleansing_dialogue/





■会社概要

株式会社薬師堂

所在地 ： 福岡県筑紫野市針摺東5-3-1

代表者 ： 代表取締役社長 直江 和代

事業内容： ソンバーユ、梅雲丹、梅・馬油関連品、自然・健康関連品の販売