伊豆・村の駅 ラスカ熱海店(所在地：静岡県熱海市 ラスカ熱海内) では、2026年ゴールデンウィーク期間に伊豆・熱海エリアの旬やおいしさを満喫できるイベントを開催いたします。4月中旬から旬を迎えた「ニューサマーオレンジ」や近隣の静岡県三島市の認定ブランド「日の出たまご」を取り上げたイベントや特別催事ショップなど、去年以上にパワーアップした大型連休イベントをご用意しました。今年のゴールデンウィークは都心からほど近い熱海へ！

公式インスタグラム https://www.instagram.com/izu_muranoeki_lusca/





今年のゴールデンウィークは熱海へGO!GO!!!





【熱海・伊豆の魅力いっぱいのイベント概要】

●4月28日(火)～30日(木)

三島のブランド卵「日の出たまご」を使ったTAMAGOYAスイーツ・デリの特別ショップ！





伊豆・村の駅本店 (静岡県三島市)に併設する、たまご専門店「TAMAGOYA」の人気スイーツやデリ、たまごを使った調味料や三島ブランドの「日の出たまご」などが3日間限定でラスカ熱海店にも登場！！たまごでいっぱいの3日間をお届けします。

場所 ： ラスカ熱海館内催事コーナーにて

営業時間： 各日9時～20時





TAMAGOYAスイーツ・デリの特別ショップ





●5月2日(土)

大塚さんの静岡県産お米「にこまる」升盛り放題 (税込500円)





農産コーナーにて好評のお米の生産者さん大塚さんが手がけた「にこまる」を5合升に盛り放題！コツは升の四隅に詰めるところから・・・！白熱する人気イベントです！





●5月3日(日)・4日(月)

静岡県産 ニューサマーオレンジゼリー掴み取り(税込200円)





伊豆の名産「ニューサマーオレンジ」の果汁を使った、一口サイズのゼリーを掴み取り！大人も子供も大盛り上がり！昨年のゴールデンウィークにも大行列の人気イベントが

パワーアップして帰ってきました。





ニューサマーオレンジゼリー掴み取り





●5月5日(火)・6日(水)

静岡県産ニューサマーオレンジ詰め放題(税込500円)





旬を迎えた「ニューサマーオレンジ」の果実もたくさんご用意しました。30秒間で白熱の詰め放題イベントを開催！白いワタの部分がほんのり甘く、爽やかな春を感じる旬の柑橘をゴールデンウィークの熱海旅の思い出にお持ち帰りください。





★5月3日(日)～5日(火)はラスカ熱海のサマータイム営業！

上記期間はラスカ熱海も連休仕様に！通常営業から1時間の延長営業でお土産物などを夜遅くまでゆっくりお買い物いただけます。伊豆・村の駅ラスカ熱海店の期間営業時間は9時～20時となります。他店舗の営業時間につきましては異なる場合がございますので施設ウェブサイトにてご案内しております。

ラスカ熱海 公式サイト： https://www.jryscc.co.jp/lusca/atami/operation/





※各イベントは商品がなくなり次第、または時間になり次第終了となります。

※内容・景品は変更となる場合がございます。

※農産物の品目・産地は状況により変更となる場合がございます。





村の駅イベント





■伊豆・村の駅 ラスカ熱海店について

JR熱海駅直結のショッピングセンター「ラスカ熱海」1階に位置し、伊豆・静岡を中心とした新鮮な農産物や加工品、人気のお土産を取り揃えています。地域に根差した旬をお客様にお届けするために地域の生産者が丹精込めて育てた野菜や果物を販売しています。観光のお客様から地元のお客様まで、幅広くご利用いただいております。





＜店舗概要＞

店舗名 ： 伊豆・村の駅 ラスカ熱海店

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町11-1 ラスカ熱海1階

営業時間： 9：00～19：00

TEL ： 0557-81-0051

URL ： https://www.muranoeki.com/shop/lusca.html





＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容： 農産物直売所運営・販売

公式HP ： http://www.muranoeki.com/