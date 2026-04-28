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埼玉県茶業研究所と日本初の官民共同で育成した茶新品種「彩の女神」「彩の糸」を品種登録出願
― 埼玉県茶業研究所と伊藤園が連携し、実需視点で持続可能な茶業を目指す ―
株式会社伊藤園（社長：本庄 大介 本社：東京都渋谷区）は、埼玉県茶業研究所と共同で育成・評価を進めてきた茶の新品種2品種「彩の女神」および「彩の糸」について、2025年12月19日に品種登録出願を行い、このたび出願公表となりました。本取組みは、地方公共団体の試験研究機関と民間飲料メーカーが連携して行う日本初の官民共同による茶品種育成です。
本新品種は、埼玉県を代表する狭山茶の産地で培われてきた育種・栽培の知見を基盤として育成されたもので、当社は将来の茶生産を見据え、実需の観点から品種評価に参画し、持続可能な茶業の発展に資する品種の育成を進めてきました。
近年、茶生産を取り巻く環境は、担い手不足や生産量の減少、気象条件の変化、病害虫リスクの増加など、多くの課題を抱えています。特に、品種構成の偏りによる摘採時期の集中や生産の不安定さは、生産現場・実需双方にとって共通の課題となっています。
埼玉県茶業研究所では、狭山茶の産地を背景に、寒冷地適応性や品質安定性を重視した品種育成を長年行ってきました。一方で、育成品種の普及や認知度向上が課題となっていました。当社では、全国の契約栽培地で使用可能な品種の選択肢が限られていることや、耐病性のある晩生品種が少ないこと、独自育成には長期間を要する点が課題となっていました。こうした双方の課題を踏まえ、埼玉県茶業研究所で1993年に交配が開始された系統の中から、選抜が進んだ段階で当社が参画し、2021年より本格的な共同検定を開始しました。
この取組みの中で当社は、主に飲料向け原料および輸出向け原料としての品質評価、ならびに複数地域での地域適応性評価を担当し、実際の生産・加工を見据えた観点から検証を重ねてきました。育種の知見と実需の評価視点を組み合わせることで、特定の産地や用途に限定されない、将来的に広く普及する可能性を備えた品種の育成を進めました。
今後、2つの新品種は、当社の契約栽培農家および埼玉県内の農家を中心に普及を図るとともに、段階的に全国の茶産地への普及を目指します。今回の官民共同による品種育成は、行政と民間がそれぞれの強みを生かしながら、将来の茶産業を支える基盤づくりに取り組む好事例です。今後も、茶業界全体の発展に資する取組みを推進していきます。
〇新品種の概要
埼玉県茶業研究所で1989年〜1997年の間に交配された個体の中から、複数の有望系統を選抜した2021年の段階で当社が参画し、本格的な共同品種育成を開始しました。
両品種はいずれも晩生品種で、現在広く栽培されている主要品種と比べて摘採時期が遅いことが特徴です。当社は契約栽培を通じて原料調達を行っていることから、産地ごとの特性や摘採時期の違いや分散を踏まえた品種活用が可能です。本品種は、埼玉県を代表する狭山茶の産地において培われてきた育種・栽培の知見を基盤に、茶期の重なりや分散を考慮した品種構成の一環として、持続可能な茶栽培への貢献が期待されます。
彩の女神（さいのめがみ）
名前の由来：
育成地である埼玉県（「彩」の国）と当社生産拠点（静岡県牧之原市「女神」）の共同開発であることから命名。
特徴：
極晩生で収量性が高く、濃緑な色沢とまろやかな味わいが特長です。緑茶飲料の原料として適性が高く、摘採時期の分散による生産安定性の確保への寄与が期待されます。
彩の糸（さいのいと）
名前の由来：
育成地である埼玉県（「彩」の国）と当社社名の一部（いと＝「糸」）を表し、両者の色とりどりの新たな挑戦により紡いでできたことから命名。
特徴：
晩生で病害虫抵抗性が高く、有機栽培への適性を備えています。将来的な輸出も見据えた品種として位置づけており、幅広い用途での活用が期待されます。
〇役割分担
埼玉県茶業研究所：品種育成・選抜、煎茶向け品質評価
株式会社伊藤園：地域適応性評価、飲料向け品質評価
〇今後の展開
当面は苗木の数量が限られるため、当社の契約栽培農家および埼玉県内の農家を中心に供給していく予定です。今後、当社では「お〜いお茶」ブランドの製品原料の一部として活用することを目指し、段階的な栽培面積の拡大を検討していきます。また、これらの取組みを通じて、本品種が埼玉県内外へ普及することにより、埼玉県の特産品である狭山茶の振興およびさらなる知名度向上につながることが期待されます。なお、品種登録は出願から数年後になる見込みです。
〇伊藤園「茶産地育成事業」との位置づけ
当社は1976年より「茶産地育成事業」に取組み、全国の生産者や行政と連携しながら、茶園の栽培管理から品質向上までを一体で進めてきました。近年は、国内外で求められる茶の用途や需要の変化を踏まえ、「いま市場で必要とされている茶は何か」を産地と共有しながら、生産現場と継続的に連携することを重視しています。本取組みは、その延長線上に位置づけられるものであり、茶業界全体の持続的な発展に資する基盤づくりを目的としています。狭山茶の産地で培われてきた育種技術と、全国の産地での実装を見据えた評価を組み合わせることで、将来の茶生産を支える品種の選択肢拡大につなげていきます。
「茶産地育成事業」の詳細はこちら
https://www.itoen.co.jp/tea_producing/index.html
〇ご参考：埼玉県 ニュースリリース
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0914/news/page/news2026042801.html
株式会社伊藤園（社長：本庄 大介 本社：東京都渋谷区）は、埼玉県茶業研究所と共同で育成・評価を進めてきた茶の新品種2品種「彩の女神」および「彩の糸」について、2025年12月19日に品種登録出願を行い、このたび出願公表となりました。本取組みは、地方公共団体の試験研究機関と民間飲料メーカーが連携して行う日本初の官民共同による茶品種育成です。
近年、茶生産を取り巻く環境は、担い手不足や生産量の減少、気象条件の変化、病害虫リスクの増加など、多くの課題を抱えています。特に、品種構成の偏りによる摘採時期の集中や生産の不安定さは、生産現場・実需双方にとって共通の課題となっています。
埼玉県茶業研究所では、狭山茶の産地を背景に、寒冷地適応性や品質安定性を重視した品種育成を長年行ってきました。一方で、育成品種の普及や認知度向上が課題となっていました。当社では、全国の契約栽培地で使用可能な品種の選択肢が限られていることや、耐病性のある晩生品種が少ないこと、独自育成には長期間を要する点が課題となっていました。こうした双方の課題を踏まえ、埼玉県茶業研究所で1993年に交配が開始された系統の中から、選抜が進んだ段階で当社が参画し、2021年より本格的な共同検定を開始しました。
この取組みの中で当社は、主に飲料向け原料および輸出向け原料としての品質評価、ならびに複数地域での地域適応性評価を担当し、実際の生産・加工を見据えた観点から検証を重ねてきました。育種の知見と実需の評価視点を組み合わせることで、特定の産地や用途に限定されない、将来的に広く普及する可能性を備えた品種の育成を進めました。
今後、2つの新品種は、当社の契約栽培農家および埼玉県内の農家を中心に普及を図るとともに、段階的に全国の茶産地への普及を目指します。今回の官民共同による品種育成は、行政と民間がそれぞれの強みを生かしながら、将来の茶産業を支える基盤づくりに取り組む好事例です。今後も、茶業界全体の発展に資する取組みを推進していきます。
〇新品種の概要
埼玉県茶業研究所で1989年〜1997年の間に交配された個体の中から、複数の有望系統を選抜した2021年の段階で当社が参画し、本格的な共同品種育成を開始しました。
両品種はいずれも晩生品種で、現在広く栽培されている主要品種と比べて摘採時期が遅いことが特徴です。当社は契約栽培を通じて原料調達を行っていることから、産地ごとの特性や摘採時期の違いや分散を踏まえた品種活用が可能です。本品種は、埼玉県を代表する狭山茶の産地において培われてきた育種・栽培の知見を基盤に、茶期の重なりや分散を考慮した品種構成の一環として、持続可能な茶栽培への貢献が期待されます。
彩の女神（さいのめがみ）
名前の由来：
育成地である埼玉県（「彩」の国）と当社生産拠点（静岡県牧之原市「女神」）の共同開発であることから命名。
特徴：
極晩生で収量性が高く、濃緑な色沢とまろやかな味わいが特長です。緑茶飲料の原料として適性が高く、摘採時期の分散による生産安定性の確保への寄与が期待されます。
彩の糸（さいのいと）
名前の由来：
育成地である埼玉県（「彩」の国）と当社社名の一部（いと＝「糸」）を表し、両者の色とりどりの新たな挑戦により紡いでできたことから命名。
特徴：
晩生で病害虫抵抗性が高く、有機栽培への適性を備えています。将来的な輸出も見据えた品種として位置づけており、幅広い用途での活用が期待されます。
〇役割分担
埼玉県茶業研究所：品種育成・選抜、煎茶向け品質評価
株式会社伊藤園：地域適応性評価、飲料向け品質評価
〇今後の展開
当面は苗木の数量が限られるため、当社の契約栽培農家および埼玉県内の農家を中心に供給していく予定です。今後、当社では「お〜いお茶」ブランドの製品原料の一部として活用することを目指し、段階的な栽培面積の拡大を検討していきます。また、これらの取組みを通じて、本品種が埼玉県内外へ普及することにより、埼玉県の特産品である狭山茶の振興およびさらなる知名度向上につながることが期待されます。なお、品種登録は出願から数年後になる見込みです。
〇伊藤園「茶産地育成事業」との位置づけ
当社は1976年より「茶産地育成事業」に取組み、全国の生産者や行政と連携しながら、茶園の栽培管理から品質向上までを一体で進めてきました。近年は、国内外で求められる茶の用途や需要の変化を踏まえ、「いま市場で必要とされている茶は何か」を産地と共有しながら、生産現場と継続的に連携することを重視しています。本取組みは、その延長線上に位置づけられるものであり、茶業界全体の持続的な発展に資する基盤づくりを目的としています。狭山茶の産地で培われてきた育種技術と、全国の産地での実装を見据えた評価を組み合わせることで、将来の茶生産を支える品種の選択肢拡大につなげていきます。
「茶産地育成事業」の詳細はこちら
https://www.itoen.co.jp/tea_producing/index.html
〇ご参考：埼玉県 ニュースリリース
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0914/news/page/news2026042801.html