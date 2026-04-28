代々木ゼミナール×キーコーヒー【2027年 代々木ゼミナール開校70周年記念】『受験生応援キャンペーン』第一弾を実施











■勉強とコーヒーの親和性は高いコーヒーは、集中して何かに取り組みたいときや、ホッと一息つきたいときなど、モチベーションアップやリラックスを後押ししてくれる飲み物です。当社が若年層を対象に実施したコーヒーの飲用に関するアンケートでは、6割以上が月に数回コーヒーを飲用。そのうち半数以上が「勉強中など集中したいときに飲んでいる」と回答しました（※）。本企画では、コーヒーの寄贈を通じて受験生の皆様に「勉強とコーヒーの親和性」を訴求。受験に向けた日々の学習を応援するとともに、若年層へコーヒーの魅力を発信します。※当社調べ（対象：18歳の高校生 n＝125人）■第一弾の寄贈商品 「KEY DOORS+ JET BREW オリジナルテイスト」“最短10秒！手軽に楽しめるレギュラーコーヒー”をコンセプトとした簡易抽出型コーヒーです。お湯の中で上下に振るだけで、誰でも簡単にレギュラーコーヒーを楽しめます。抽出時間を変えることで、自分好みの味わいに調整も可能。初めてレギュラーコーヒーを飲む方にもおすすめの商品です。