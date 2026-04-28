こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
代々木ゼミナール×キーコーヒー【2027年 代々木ゼミナール開校70周年記念】『受験生応援キャンペーン』第一弾を実施
約1,000名の受験生にコーヒーを寄贈しました
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、2027年に開校70周年を迎える代々木ゼミナール（本部：東京都渋谷区／理事長：郄宮 英郎）とのコラボ企画『受験生応援キャンペーン』を実施。第一弾として、4月に約1,000名の受験生にコーヒーを寄贈しました。
本企画は、今年度代々木ゼミナールに在籍する受験生を主な対象とし、季節に合わせたコーヒーを年4回にわたり寄贈することで、受験生の皆様を応援するとともに、若年層へコーヒーの魅力を発信するものです。
■勉強とコーヒーの親和性は高い
コーヒーは、集中して何かに取り組みたいときや、ホッと一息つきたいときなど、モチベーションアップやリラックスを後押ししてくれる飲み物です。
当社が若年層を対象に実施したコーヒーの飲用に関するアンケートでは、6割以上が月に数回コーヒーを飲用。そのうち半数以上が「勉強中など集中したいときに飲んでいる」と回答しました（※）。
本企画では、コーヒーの寄贈を通じて受験生の皆様に「勉強とコーヒーの親和性」を訴求。受験に向けた日々の学習を応援するとともに、若年層へコーヒーの魅力を発信します。
※当社調べ（対象：18歳の高校生 n＝125人）
■第一弾の寄贈商品 「KEY DOORS+ JET BREW オリジナルテイスト」
“最短10秒！手軽に楽しめるレギュラーコーヒー”をコンセプトとした簡易抽出型コーヒーです。お湯の中で上下に振るだけで、誰でも簡単にレギュラーコーヒーを楽しめます。抽出時間を変えることで、自分好みの味わいに調整も可能。初めてレギュラーコーヒーを飲む方にもおすすめの商品です。
「KEY DOORS+ JET BREW」リリース： https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_250801_jetbrew
「KEY DOORS+ JETBREW」開発者インタビュー： https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/18
■さらにコーヒーを知りたくなった方へ
代々木ゼミナールが提供する「代ゼミのコーヒー講座」
身近なものから学びが広がっていく楽しさを知ってほしい。そんな想いで代々木ゼミナールとキーコーヒーが共同制作した「代ゼミのコーヒー講座」。
同講座は「コーヒーが“わかる”と一杯が“かわる”」をコンセプトに、コーヒーを生物・化学・地理・世界史といった科目と結び付け、コーヒーの育つ環境や成分、歴史などをさまざまな観点から分かりやすく紹介する映像講座です。
「代ゼミのコーヒー講座」について： https://www.yozemi.ac.jp/liberalarts/coffee/
代々木ゼミナールHP： https://www.yozemi.ac.jp/
■若年層へコーヒーの魅力を発信するキーコーヒーのその他の取り組み
新成人へコーヒーの魅力を訴求するプロジェクト「18歳。コーヒーを」
キーコーヒーは、2030年までのあるべき姿として「珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー」を掲げ、若年層への喫茶文化の継承を目指しています。その一環となるプロジェクト「18歳。コーヒーを」を展開。
日本では2022年より18歳が成人として定められましたが、自治体等が主催する成人式は20歳を対象にすることが多く、18歳が成人であることを意識する機会が限られています。そこで、「成人を迎えたこと」をきっかけにコーヒーの魅力に触れ、「新成人として、コーヒーと共に新たな一歩を踏み出してほしい」という思いから「18歳。コーヒーを」をキャッチフレーズに、新成人に向けてコーヒーの魅力を訴求しています。
「18歳。コーヒーを」直近の取り組みについて：https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260109
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 郄木・岡田
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
キーコーヒーHP
https://www.keycoffee.co.jp/
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、2027年に開校70周年を迎える代々木ゼミナール（本部：東京都渋谷区／理事長：郄宮 英郎）とのコラボ企画『受験生応援キャンペーン』を実施。第一弾として、4月に約1,000名の受験生にコーヒーを寄贈しました。
本企画は、今年度代々木ゼミナールに在籍する受験生を主な対象とし、季節に合わせたコーヒーを年4回にわたり寄贈することで、受験生の皆様を応援するとともに、若年層へコーヒーの魅力を発信するものです。
■勉強とコーヒーの親和性は高い
コーヒーは、集中して何かに取り組みたいときや、ホッと一息つきたいときなど、モチベーションアップやリラックスを後押ししてくれる飲み物です。
当社が若年層を対象に実施したコーヒーの飲用に関するアンケートでは、6割以上が月に数回コーヒーを飲用。そのうち半数以上が「勉強中など集中したいときに飲んでいる」と回答しました（※）。
本企画では、コーヒーの寄贈を通じて受験生の皆様に「勉強とコーヒーの親和性」を訴求。受験に向けた日々の学習を応援するとともに、若年層へコーヒーの魅力を発信します。
※当社調べ（対象：18歳の高校生 n＝125人）
■第一弾の寄贈商品 「KEY DOORS+ JET BREW オリジナルテイスト」
“最短10秒！手軽に楽しめるレギュラーコーヒー”をコンセプトとした簡易抽出型コーヒーです。お湯の中で上下に振るだけで、誰でも簡単にレギュラーコーヒーを楽しめます。抽出時間を変えることで、自分好みの味わいに調整も可能。初めてレギュラーコーヒーを飲む方にもおすすめの商品です。
「KEY DOORS+ JET BREW」リリース： https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_250801_jetbrew
「KEY DOORS+ JETBREW」開発者インタビュー： https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/18
■さらにコーヒーを知りたくなった方へ
代々木ゼミナールが提供する「代ゼミのコーヒー講座」
身近なものから学びが広がっていく楽しさを知ってほしい。そんな想いで代々木ゼミナールとキーコーヒーが共同制作した「代ゼミのコーヒー講座」。
同講座は「コーヒーが“わかる”と一杯が“かわる”」をコンセプトに、コーヒーを生物・化学・地理・世界史といった科目と結び付け、コーヒーの育つ環境や成分、歴史などをさまざまな観点から分かりやすく紹介する映像講座です。
「代ゼミのコーヒー講座」について： https://www.yozemi.ac.jp/liberalarts/coffee/
代々木ゼミナールHP： https://www.yozemi.ac.jp/
■若年層へコーヒーの魅力を発信するキーコーヒーのその他の取り組み
新成人へコーヒーの魅力を訴求するプロジェクト「18歳。コーヒーを」
キーコーヒーは、2030年までのあるべき姿として「珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー」を掲げ、若年層への喫茶文化の継承を目指しています。その一環となるプロジェクト「18歳。コーヒーを」を展開。
日本では2022年より18歳が成人として定められましたが、自治体等が主催する成人式は20歳を対象にすることが多く、18歳が成人であることを意識する機会が限られています。そこで、「成人を迎えたこと」をきっかけにコーヒーの魅力に触れ、「新成人として、コーヒーと共に新たな一歩を踏み出してほしい」という思いから「18歳。コーヒーを」をキャッチフレーズに、新成人に向けてコーヒーの魅力を訴求しています。
「18歳。コーヒーを」直近の取り組みについて：https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260109
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 郄木・岡田
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
キーコーヒーHP
https://www.keycoffee.co.jp/