freee申告 法人税、freee会計の情報を利用せずに申告書を作成・申告できる「手動入力モード」の提供開始











〜 経営支援クラウド「bixid」とのデータ連携も併せて開始 〜

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、会計事務所向け税務申告サービス「freee申告」のfreee申告 法人税において、「手動入力モード」の提供を開始しました。これにより、freee会計を契約していない顧問先を抱える会計事務所でもfreee申告 法人税の利用が可能になります。また、2026年1月よりfreee申告 所得税・消費税は株式会社YKプランニングが提供する経営支援クラウド「bixid」との連携を開始していましたが、今回の対応で法人税にも範囲を拡大します。



















