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石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」ラゾーナ川崎店 「アメリカ横断グルメ旅」キャンペーン
2か月ごとに巡るアメリカングルメツアー、5〜6月のテーマは「ニューヨーク」
キャンペーン期間：2026年5月7日（木）〜2027 年4月30日（金）
第1弾 アメリカメニュー販売期間：2025年5月7日（木）〜6月30日（火）
独自のレシピで俵型に形成したビーフ100％の石焼きハンバーグとステーキが自慢の「ストーンバーグ」のラゾーナ川崎店では、2026年度の企画として、「アメリカ横断グルメ旅」キャンペーンを開催、2か月ごと1年を通じて、アメリカの各都市をイメージしたハンバーグコンボとアペタイザー、デザートを販売します。
キャンペーン第1弾となる5月7日（木）から6月30日（火）の期間は、ニューヨークをテーマに「ニューヨーク・ダブルミートコンボ」、「BBQバッファローウィング」、「NYチーズケーキのストーンアイス」をご用意し、お客様をお迎えします。
「ストーンバーグ」といえば、肉のジューシーな旨味と香りが楽しめる、独自のレシピによって焼き上げたビーフ100％のハンバーグが人気。「ニューヨーク・ダブルミートコンボ」は、コク深い特製オニオンソースをかけた当店自慢のハンバーグと、ハーブ香るトマトソース＆パルメザンチーズのフライドチキンを一皿で味わえるスペシャルコンボメニューです。ハンバーグは石焼きハンバーグ、粗挽きハンブルグの2種類からお選びいただけます。
これに加え、カリッと揚げたジューシーなチキンに、特製BBQソースをたっぷり絡めた、ニューヨーク定番の「BBQバッファローウィング」をアペタイザーとしてご用意。濃厚なブルーチーズソースをつければ、コクと旨味がさらに引き立ちます。
デザートでは、バニラアイスに濃厚なNYチーズケーキと甘酸っぱいストロベリーソースをトッピングｍ冷たい石の器で豪快に練って、お召し上がりいただく「NYチーズケーキのストーンアイス」を提供します。
ストーンバーグのハンバーグで1年かけて6都市を周遊、アメリカを味わい尽くす食の旅へ、ぜひご参加ください。
ストーンバーグ ラゾーナ川崎店
「アメリカ横断グルメ旅」キャンペーン 開催概要
◇ 開催期間：
2026年5月7日（木）〜2027年4月30日（金）
◇ 内容：
2か月ごと1年を通じ、アメリアの都市をイメージしたハンバーグコンボ、アペタイザー、デザートを販売
◇ 開催店舗：
石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」 ラゾーナ川崎店
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4F
TEL 044-201-7565
◇ ホームページ：
https://stoneburg.jp/
「アメリカ横断グルメ旅」キャンペーン
第1弾「ニューヨーク」メニュー 販売概要
◇ 販売期間：
2026年5月7日（木）〜6月30日（火）
◇ 販売商品：
「ニューヨーク・ダブルミートコンボ」 石焼きハンバーグ 2,480円／粗挽きハンブルグ 2,980円
「BBQバッファローウィング」 980円
「NYチーズケーキのストーンアイス」 880円
※価格はいずれも税込
石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」 概要
独自のレシピで俵型に形成し、石盤にのせて焼き上げるビーフ100％のハンバーグとステーキが自慢のレストラン。このほか、チキングリル、海老フライ、各種アペタイザーやサラダなど、豊富なメニューを取り揃え、学生さんからご家族、ご年配の方まで、幅広いお客様にカジュアルにお楽しみいただいています。
看板メニューは、柔らかく、とろけるようにスーッと食べられてしまう、今までにない食感が魅力の俵型「石焼きハンバーグ」。チャコールで外側に焼き目がいれられたハンバーグを熱した石盤にのせ、お客様の目の前でカット。しっかり焼き上げて召し上がっていただきます。ボリューム感あるハンバーグの見た目のインパクト、肉の焼ける音、ソースの香りが食欲をそそります。表面はカリカリ、中はふゎっとしたやわらかい独特な食感と、ジューシーなお肉の旨味を存分にお楽しみいただける自慢の一品です。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
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キャンペーン期間：2026年5月7日（木）〜2027 年4月30日（金）
第1弾 アメリカメニュー販売期間：2025年5月7日（木）〜6月30日（火）
独自のレシピで俵型に形成したビーフ100％の石焼きハンバーグとステーキが自慢の「ストーンバーグ」のラゾーナ川崎店では、2026年度の企画として、「アメリカ横断グルメ旅」キャンペーンを開催、2か月ごと1年を通じて、アメリカの各都市をイメージしたハンバーグコンボとアペタイザー、デザートを販売します。
キャンペーン第1弾となる5月7日（木）から6月30日（火）の期間は、ニューヨークをテーマに「ニューヨーク・ダブルミートコンボ」、「BBQバッファローウィング」、「NYチーズケーキのストーンアイス」をご用意し、お客様をお迎えします。
「ストーンバーグ」といえば、肉のジューシーな旨味と香りが楽しめる、独自のレシピによって焼き上げたビーフ100％のハンバーグが人気。「ニューヨーク・ダブルミートコンボ」は、コク深い特製オニオンソースをかけた当店自慢のハンバーグと、ハーブ香るトマトソース＆パルメザンチーズのフライドチキンを一皿で味わえるスペシャルコンボメニューです。ハンバーグは石焼きハンバーグ、粗挽きハンブルグの2種類からお選びいただけます。
これに加え、カリッと揚げたジューシーなチキンに、特製BBQソースをたっぷり絡めた、ニューヨーク定番の「BBQバッファローウィング」をアペタイザーとしてご用意。濃厚なブルーチーズソースをつければ、コクと旨味がさらに引き立ちます。
デザートでは、バニラアイスに濃厚なNYチーズケーキと甘酸っぱいストロベリーソースをトッピングｍ冷たい石の器で豪快に練って、お召し上がりいただく「NYチーズケーキのストーンアイス」を提供します。
ストーンバーグのハンバーグで1年かけて6都市を周遊、アメリカを味わい尽くす食の旅へ、ぜひご参加ください。
ストーンバーグ ラゾーナ川崎店
「アメリカ横断グルメ旅」キャンペーン 開催概要
◇ 開催期間：
2026年5月7日（木）〜2027年4月30日（金）
◇ 内容：
2か月ごと1年を通じ、アメリアの都市をイメージしたハンバーグコンボ、アペタイザー、デザートを販売
◇ 開催店舗：
石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」 ラゾーナ川崎店
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4F
TEL 044-201-7565
◇ ホームページ：
https://stoneburg.jp/
「アメリカ横断グルメ旅」キャンペーン
第1弾「ニューヨーク」メニュー 販売概要
◇ 販売期間：
2026年5月7日（木）〜6月30日（火）
◇ 販売商品：
「ニューヨーク・ダブルミートコンボ」 石焼きハンバーグ 2,480円／粗挽きハンブルグ 2,980円
「BBQバッファローウィング」 980円
「NYチーズケーキのストーンアイス」 880円
※価格はいずれも税込
石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」 概要
独自のレシピで俵型に形成し、石盤にのせて焼き上げるビーフ100％のハンバーグとステーキが自慢のレストラン。このほか、チキングリル、海老フライ、各種アペタイザーやサラダなど、豊富なメニューを取り揃え、学生さんからご家族、ご年配の方まで、幅広いお客様にカジュアルにお楽しみいただいています。
看板メニューは、柔らかく、とろけるようにスーッと食べられてしまう、今までにない食感が魅力の俵型「石焼きハンバーグ」。チャコールで外側に焼き目がいれられたハンバーグを熱した石盤にのせ、お客様の目の前でカット。しっかり焼き上げて召し上がっていただきます。ボリューム感あるハンバーグの見た目のインパクト、肉の焼ける音、ソースの香りが食欲をそそります。表面はカリカリ、中はふゎっとしたやわらかい独特な食感と、ジューシーなお肉の旨味を存分にお楽しみいただける自慢の一品です。
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