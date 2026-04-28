肉マネークーポン金額がいつもの２倍！　肉マネーが毎日もれなく当たる「いきなり！スロット」が、いきなり！ステーキ公式アプリに期間限定で登場

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株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年5月1日(金)〜5月31日(日)までの期間限定で、肉マネークーポンが当たるゲーム「いきなり！スロット」を、いきなり！ステーキ公式アプリ内に追加いたします。

「いきなり！スロット」は、現在実施中の「いきなり！ダーツ」の当選金額の２倍となっており、このゲームで当たった肉マネークーポンは、いきなり！ステーキのお食事代金として使用することが可能です。











《いきなり！スロット》

2026年5月1日(金)〜5月31日(日)

※スロットは期間限定です。

※期間終了後は「いきなり！ダーツ」に戻り、当選金額も通常金額に戻ります。

■ゲーム内容

いきなり！ステーキ公式アプリにログインし、毎日１回プレイ可能。

■景品内容

「2円」「10 円」「100 円」の 肉マネークーポン。

■景品の利用方法

100 円以上貯めて、100 円単位で肉マネークーポン」としてご利用いただけます。

※1 円、5 円、10 円などの端数部分の「肉マネークーポン」はご利用いただけません。

※景品の肉マネークーポンは肉マネークーポンとして即時付与されます。

■景品の有効期限

「いきなり！スロット」ゲームで獲得された肉マネークーポンは、有効期限延長の対象外となります。