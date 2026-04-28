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肉マネークーポン金額がいつもの２倍！ 肉マネーが毎日もれなく当たる「いきなり！スロット」が、いきなり！ステーキ公式アプリに期間限定で登場
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年5月1日(金)〜5月31日(日)までの期間限定で、肉マネークーポンが当たるゲーム「いきなり！スロット」を、いきなり！ステーキ公式アプリ内に追加いたします。
「いきなり！スロット」は、現在実施中の「いきなり！ダーツ」の当選金額の２倍となっており、このゲームで当たった肉マネークーポンは、いきなり！ステーキのお食事代金として使用することが可能です。
「いきなり！スロット」は、現在実施中の「いきなり！ダーツ」の当選金額の２倍となっており、このゲームで当たった肉マネークーポンは、いきなり！ステーキのお食事代金として使用することが可能です。
《いきなり！スロット》
2026年5月1日(金)〜5月31日(日)
※スロットは期間限定です。
※期間終了後は「いきなり！ダーツ」に戻り、当選金額も通常金額に戻ります。
■ゲーム内容
いきなり！ステーキ公式アプリにログインし、毎日１回プレイ可能。
■景品内容
「2円」「10 円」「100 円」の 肉マネークーポン。
■景品の利用方法
100 円以上貯めて、100 円単位で肉マネークーポン」としてご利用いただけます。
※1 円、5 円、10 円などの端数部分の「肉マネークーポン」はご利用いただけません。
※景品の肉マネークーポンは肉マネークーポンとして即時付与されます。
■景品の有効期限
「いきなり！スロット」ゲームで獲得された肉マネークーポンは、有効期限延長の対象外となります。
2026年5月1日(金)〜5月31日(日)
※スロットは期間限定です。
※期間終了後は「いきなり！ダーツ」に戻り、当選金額も通常金額に戻ります。
■ゲーム内容
いきなり！ステーキ公式アプリにログインし、毎日１回プレイ可能。
■景品内容
「2円」「10 円」「100 円」の 肉マネークーポン。
■景品の利用方法
100 円以上貯めて、100 円単位で肉マネークーポン」としてご利用いただけます。
※1 円、5 円、10 円などの端数部分の「肉マネークーポン」はご利用いただけません。
※景品の肉マネークーポンは肉マネークーポンとして即時付与されます。
■景品の有効期限
「いきなり！スロット」ゲームで獲得された肉マネークーポンは、有効期限延長の対象外となります。