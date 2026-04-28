肉マネークーポン金額がいつもの２倍！　肉マネーが毎日もれなく当たる「いきなり！スロット」が、いきなり！ステーキ公式アプリに期間限定で登場

《いきなり！スロット》



2026年5月1日(金)〜5月31日(日)



※スロットは期間限定です。



※期間終了後は「いきなり！ダーツ」に戻り、当選金額も通常金額に戻ります。



■ゲーム内容



いきなり！ステーキ公式アプリにログインし、毎日１回プレイ可能。



■景品内容



「2円」「10 円」「100 円」の 肉マネークーポン。



■景品の利用方法



100 円以上貯めて、100 円単位で肉マネークーポン」としてご利用いただけます。



※1 円、5 円、10 円などの端数部分の「肉マネークーポン」はご利用いただけません。



※景品の肉マネークーポンは肉マネークーポンとして即時付与されます。



■景品の有効期限



「いきなり！スロット」ゲームで獲得された肉マネークーポンは、有効期限延長の対象外となります。