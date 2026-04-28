発売1か月でアカチャンホンポUVカテゴリー売上本数No.1※！

生後0か月から使える！UV対策と保湿ケアが一緒にできるスプレー

『敏感肌にやさしく保湿 UV＆アウトドア うるおいミスト』

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、アカチャンホンポ オリジナル商品の『敏感肌にやさしく保湿 UV＆アウトドア うるおいミスト』を2026年3月16日（月）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売しております。

本商品は、生後0か月から使える1本3役のUVミストで、UV&保湿、アウトドアシーンのケアがこれ1本で完結できます。

※ アカチャンホンポのUVスキンケアカテゴリー内において売上本数No.1 調査期間：2026/3/16～2026/4/15 アカチャンホンポ調べ





商品特長

【ポイント1】UV&保湿、アウトドアシーンのケアをこれ一本で

日焼けをすると肌の水分が蒸発しやすくなり、乾燥につながることも。大人よりも皮膚が薄くデリケートな赤ちゃんの肌には、紫外線対策とあわせて、うるおいを与えるケアが大切です。

「敏感肌にやさしく保湿 UV＆アウトドア うるおいミスト」は、UV対策（SPF30／PA＋＋＋）と保湿ケアを同時に行えるので、肌へのやさしさに配慮しながら、アウトドアシーンでも手軽に使用できます。

※日焼け止めの効果を保つために、2～3時間ごとに塗り直してください。

【ポイント2】赤ちゃんのことを考えた敏感肌にもやさしい設計

「敏感肌にやさしく保湿 UV＆アウトドア うるおいミスト」は、敏感肌へのやさしさに配慮した設計を採用しています。

紫外線吸収剤、ディート、アルコール、合成香料、合成着色料、パラベン、シリコン、石油系界面活性剤を使用しない8つのフリー設計とし、毎日の使用やアウトドアシーンでも使いやすい商品設計。

さらに、皮膚パッチテスト、皮膚アレルギーテスト、敏感肌パッチテスト、乳幼児対象 使用テストの4種類の皮膚刺激性テストを実施しています。

※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません。

また、ヒアルロン酸、セラミド、ホホバ種子油などを含む18種類（※）の保湿成分をバランスよく配合し、肌にうるおいを与えながら、乾燥しやすい肌をケアします。

生後0か月の赤ちゃんはもちろん、家族みんなで使用できるUV＆保湿ケアアイテムです。

※ 【18種類の保湿成分】

BG、グリセリン、ペンチレングリコール、ジグリセリン、シア脂、ホホバ種子油、ツボクサ葉／茎エキス、スクワラン、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン、ワセリン、コレステロール、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、フィトスフィンゴシン

【ポイント3】片手で使えて時短！動き回る赤ちゃんにも使いやすいスプレータイプ

スプレータイプのため、片手で手軽に使用でき、動き回る赤ちゃんのお手入れもスムーズに行えます。腕やからだにスプレーするだけで簡単に塗布でき、忙しい外出前や外出先でのUV＆保湿ケアにも適しています。

べたつきにくく、白残りしにくい使用感に加え、石けんで落とせる点も特長です。

顔にも使用できますが、顔に塗布する場合は一度手に取ってからご使用ください。

また、トリガー部分はストッパー付きで、持ち運び時の誤噴射を防止。

外出時にも安心して携帯できます。

※使用しない時はトリガーのロックをかけてください。

商品概要

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp