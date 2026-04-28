フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 石垣島の「絶景をまとう」オリジナルTシャツ新登場

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ（所在地：沖縄県石垣市、総支配人：加藤康夫、以下 当リゾート）は、オリジナルTシャツ2種を、2026年4月28日（火）よりホテル内ショップ「RESORT SHOP & MARKET」および「TERRACE SHOP」にて、各200枚限定で販売開始します。





■“絶景をまとう”というコンセプト

旅先で出会う絶景や印象的な風景を日常に取り入れたいというニーズを背景に、リゾートホテル発のオリジナルアイテムとして、“絶景をまとう”、“一枚で旅を持ち帰る”というコンセプトのもと企画しました。日中の開放的な海と空、夕暮れの幻想的な光景という対照的な魅力を一着に凝縮し、現地での体験を視覚的に表現。希少性と特別感を兼ね備えたアイテムとして提案します。

■青空と夕景、対照的な魅力を描いた2種のデザイン

フサキビーチを象徴する桟橋「エンジェルピア」をモチーフに、日中と夕暮れという異なる時間帯の情景を表現しました。2種それぞれが異なる印象を持ちながら、旅先での体験を視覚的に切り取った一着に仕上げています。前面には当リゾートが掲げるコンセプトを表す「Eight Stars」ロゴをあしらい、日常のコーディネートにも取り入れやすい仕上がりとしています。

日中のデザインは、青空と海が広がる開放的な風景を表現した「FUSAKI CINEMA SCOPE T-SHIRTS -UMI-」。まっすぐに伸びる桟橋と澄み渡る空、どこまでも続く水平線が織りなす景色が特長です。背面に大胆に配したグラフィックが臨場感を生み、視覚的な広がりと爽やかな印象を与えます。

夕景のデザインは、空と海がオレンジ色に染まるサンセットの瞬間を切り取った「FUSAKI CINEMA SCOPE T-SHIRTS -SORA-」。時間とともに移ろう光と色彩を繊細に表現し、静けさと余韻を感じさせる情景が特長です。背面のグラフィックが印象的なアクセントとなり、写真映えするビジュアルに仕上げています。

商品概要

【商品名】FUSAKI CINEMA SCOPE T-SHIRTS -UMI- FUSAKI CINEMA SCOPE T-SHIRTS -SORA-

【サイズ】S・M・L・XL

【カラー】ホワイト

【素材】綿100％

【価格】各5,200円（税込）

【発売開始】2026年4月28日（火）

【販売枚数】各200枚

【販売】ホテル内ショップ「RESORT SHOP & MARKET」「TERRACE SHOP」

■ホテル内ショップについて

「RESORT SHOP & MARKET」営業時間 7:30～22:00

石垣島・八重山で活躍するクリエイターのアート＆クラフト、島産のエピスリーやスイーツなど、セレクトアイテムを豊富にラインナップ。そのほか泡盛やビールなどの酒類、Made in OKINAWAのアパレルやコスメ、水着などのビーチアイテムまで約2,000点以上を豊富に揃えています。

「TERRACE SHOP」営業時間 7:30～23:00

石垣島の人気ご当地キャラクター「ゲンキくん」のオリジナルグッズ、沖縄限定デザインのキャラクター商品のほか、オリオンビールやブルーシールTシャツなど、沖縄発アイテムを豊富にラインナップ。湯上がりにもおすすめの島産クラフトビールやブルーシールも販売。

■「Eight Stars（エイト・スターズ）」について

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズは、石垣島の自然美と文化、歴史、そして人が出会う場所です。空・星・音・風・土・海・心・雨を表現した“8つの輝き”が織りなすのは、ここでしか味わえない特別な体験です。

―「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」概要 ―





フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズは石垣島の西側に位置し、市街地から5kmほど離れた平野・山・海・サンゴ礁が織りなす、変化に富んだ美しい自然が広がる約86,000平方メートルのリゾートホテルです。

ホテル敷地内には約1kmにわたるエメラルドグリーンの海が美しい夕日の名所でもあるフサキビーチや、そのビーチに沿うように配された石垣最大級のプール、地元の食材を取り入れたレストランやバーを含む7つの料飲施設、有資格者在籍の託児施設や、リゾートウェア・地元アーティスト作品やお土産などが並ぶショップ、大浴場、ジムなど外出しなくても一日中楽しめる施設が充実しています。客室は3階建てのホテル棟と琉球赤瓦屋根のヴィラ、19タイプ398部屋からなり、4つのスイートルームやプール付き客室、ファミリールーム、バリアフリールームなど様々な旅のスタイルを叶え、ゲストの皆さまにご愛顧いただいています。

・ホテル名称：フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

・所在地：沖縄県石垣市新川1625番地

・アクセス：石垣空港から車で約35分、石垣港離島ターミナルより車で約15分

・代表者：総支配人 加藤康夫

・開業年月：1982年7月

・客室数：398室

・料飲施設：レストラン4軒、ラウンジ＆BAR、ビーチサイドレストラン（夏期）、ビーチサイドBAR

・その他施設：プール／ビーチステーション／ベビー＆キッズルーム／SPA／ショップ／バンケットホールほか

・敷地面積：約86,000m²

・延床面積：約28,000m²

・お問合せ：TEL：0980-88-7000

・公式ウェブサイト：https://www.fusaki.com/

★現地スタッフ撮影フォト＆ビデオ随時配信中

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 公式インスタグラムアカウント @fusaki_ishigaki

https://www.instagram.com/fusaki_ishigaki/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





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