対象商品が拡大！人気サンドがお得に楽しめる「NIGHTバリュー」 メニュー改定およびリニューアルのお知らせ

対象商品が拡大！2種類のセット展開になってより選びやすく 人気サンドがお得に楽しめる「NIGHTバリュー」 メニュー改定およびリニューアルのお知らせ 2026年5月13日（水）より順次展開 ～GWはキッズセットご購入の方にオリジナルシールブックをプレゼント！～

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、2026年5月13日（水）より、毎日16時からサンドイッチがお得にお買い求めいただける夜限定のセットメニュー「NIGHTバリュー」のメニュー内容および販売価格を改定いたします。

昨今の原材料価格や物流費、エネルギーコスト、人件費の上昇を受け、商品価格の見直しを行うとともに、より幅広い種類のサンドからお選びいただけるよう、商品設計を見直しました。今回のリニューアルではセット構成および対象メニューを刷新。対象のサンドを5種類から8種類に拡大することで、お客様がお好みや気分に合わせて選びやすく、日常的にご利用いただきやすい商品を提供してまいります。

■NIGHTバリュー リニューアル概要

夜の時間帯における需要の高まりを受け、より幅広いラインナップからお選びいただけるよう、「NIGHTバリュー」の内容を見直し対象商品を拡大いたします。

これまで「NIGHTバリュー」は、対象サンドの中から2個で990円（税込）のセットメニューとして販売しておりましたが、今後は従来の価格帯を「ライトチョイス」として継続し、今回新たに「リッチチョイス」を展開します。「リッチチョイス」は、少し贅沢なサンドからお選びいただけるセットで、サンド2個で1,180円（税込）でご提供いたします。ラインナップの再編により、人気のサンドイッチを中心に、気分やお好みに合わせて選びやすい内容としています。「ライトチョイス」では単品価格より最大150円※１、「リッチチョイス」では最大200円※２おトクにお楽しみいただけます。夜のご利用シーンに応じて、お好みのセットメニューからお選びいただけます。





※1 えびたま（税込570円）2つご注文の場合

※2 贅沢てりたま（税込690円）2つご注文の場合

※ライトチョイスとリッチチョイスの対象サンドを組み合わせることはできません

※赤字表記は新ラインナップです

■販売概要

【販売開始日】2026年5月13日（水）16:00～

【販売店舗】サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

＜キャンペーン情報＞

■ゴールデンウィーク限定企画！

キッズセットご購入で「オリジナルシールブック」をプレゼント！

4月29日（水）から数量限定で、キッズセットをご購入いただいた方に、サブウェイオリジナルのシールブックをプレゼントいたします。

本シールブックは、サブウェイの“サンドイッチアーティスト”になりきって、パンや具材のシールを自由に組み合わせることで、自分だけのオリジナルサンドイッチを作ることができる内容です。好きなものを詰め込むほか、セットメニューのように組み合わせるなど、さまざまな形でお楽しみいただけます。

ゴールデンウィークでご家族と過ごす時間が増えるこの時期に、ぜひお楽しみください。

【販売期間】 2026年4月29日（水）～ ※各店在庫がなくなり次第終了となります

【販売店舗】 サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた”町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。