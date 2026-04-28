不安を「納得」に変える、中立のテクノロジー-- 未払い問題の裏側で、債務者窓口が支える“人と仕組み”の物語

株式会社AtoJ











突然届く「申立通知」。

知らない会社名、見慣れない言葉、そして“お金の話”。





多くの人が最初に抱くのは、驚きや不安かもしれません。

近年は詐欺メールも増え、「これは本物？」「どう対応すべき？」と身構えるのは当然のことです。





しかし“予期せず未払いが発生してしまう問題”は増えています。

クレジットカードの有効期限切れ、カードの再発行、退会したつもりだったサービスの継続など--それを対応する担当者も気づかぬうちに未払いが溜まり、数が何百・何千件と積み上がれば、企業の現場は疲弊してしまう。





こうした社会的なギャップを埋めるために登場したのが、 オンライン紛争解決（ODR）サービス「ワンネゴ」です。





ワンネゴは、未払い問題を“テクノロジーによる合意形成”で解決するプラットフォーム。

法律の専門性とテクノロジーを組み合わせ、債権者と債務者の間に立つ「中立の窓口」という新しい役割を担っています。





今回話を聞いたのは、その中でも“債務者の窓口”を一手に支える存在。

Debtor Success（デターサクセス）、南佳介さんです。

未払いの裏側で何が起きているのか？

なぜ対話が必要なのか？

そして中立とはどうあるべきなのか？





南さんのインタビューから、ワンネゴの本質が見えてきました。





インタビューイー

株式会社AtoJ DS（Debtor Success、デターサクセス）担当・南 佳介





■ ワンネゴの役割は「取り立て」ではなく“中立の対話”

ワンネゴは、法務大臣認証のODRサービスとして、未払い問題に特化した仕組みを提供しています。

といっても、取り立てでも、裁判でもありません。





あくまで「合意をつくるための仕組み」。

事業者側から申立てが行われると、債務者は選択肢を選びながら状況を確認し、解決に向けて進めることができます。





金額が具体的で、論点が明確。

公共料金の支払いに近い、落ち着いたやり取りができるのが特徴です。





--とはいえ、初めて通知を受け取る人の不安は小さくありません。





そこに寄り添うのが、南さんの役割です。







▲「中立・公平」に解決に導くのがワンネゴ





■ 「名探偵のように」つまずきを探していく

南さんの業務は、債務者からの問い合わせ対応が中心です。





問い合わせはメールで届きますが、その中には「事情はよく分からないが困っている」という、情報の少ないメッセージも多いといいます。





「これは何を言いたいんだろう？」

「どういう背景があるんだろう？」





南さんは、少ないヒントから状況を推理し、利用者が“どこにつまずいているのか”を特定していきます。





「わずかな手がかりを拾っていくので、本当に名探偵コナンの気分です（笑）」

「『そこだったのか！』と原因にたどり着けたときは、思わずガッツポーズが出ることもあります」





たとえば、こうしたケースがありました。





ある利用者は未払いがあることは理解しつつも、事務側との対応で不愉快な経験があり、連絡自体を避けていました。

最初のメールでは事情は不明でしたが、何度も丁寧にやり取りを重ねるうちに背景が明らかになり、最終的には





「わかりました。対応しようと思います」





と前向きな返答をもらえたそうです。





その過程には、“中立であること”への強いこだわりがあります。







▲利用者の状況やつまずきを読み取り、整理する





■ 「敵でも味方でもない。だからこそ、対等に話せる場をつくる」

南さんは、利用者を“過度に守る”こともしなければ、“責める”こともしません。





「ワンネゴは敵ではありませんが、過剰にすり寄るのも違うと思っています。

大切なのは“対等に主張できる場所”として信頼されること。」





介護現場で利用者を「～ちゃん」と子ども扱いすることに違和感があるように、

債務者との関係でも“フラットさ”を守ることが大切だといいます。





また南さんは、色川武大『うらおもて人生録』の「9勝6敗のバランス」を仕事の軸にしているそうです。





「全部を完璧にしようとすると、かえって問題の本質が見えなくなります。

4つ失敗しても動揺しない余裕が、対話には大事なんです。」





この“余白の哲学”が、ワンネゴの中立性を支えているのでしょう。





■ 外国籍ユーザーの「敬意があるから支払います」に胸を打たれた

印象的なエピソードを聞くと、南さんは迷わず2つ挙げました。 ● ケース①：日本語が不自由な外国籍ユーザー

クレジットカードを希望していたものの、銀行振込になってしまい、「日本語では難しい」と英語で相談が届いたケース。





ワンネゴの原則上、支払方法は変えられません。

それを伝えつつ、南さんは銀行振込の手順を英語で説明。

それでも難しいだろうと覚悟していましたが…





後日、その利用者から「振込が完了しました」と連絡が届いたのです。





「本当に感激しました。本人の努力がすごいと思いましたね」





● ケース②：フランス人ユーザーの“日本への敬意”

一時的に利用していたフィットネスジムの未払いをめぐり、

「ちゃんと言ってくれないと困る」という不満はあるものの、





「私は日本に敬意を持っている。だからきちんと払います」





と伝えてくれたというエピソード。





「グッときましたね。契約や約束への姿勢は文化によって違うと痛感しました」





未払いの背後には、単なる金銭の問題だけでなく、 「文化」「価値観」「誤解」「不安」が複雑に絡んでいます。





その糸を解くのが南さんの仕事です。





■ テクノロジーでできること、人にしかできないこと

南さんはワンネゴの利点を、こう語ります。







・ 感情に左右されにくい、選択肢ベースの設計

・ 3分で申立てできる簡潔さ

・ オンラインで完結するスピード

・ 法的根拠の提示や記録の保持が自動化される安心感









しかし、それだけでは“現場の声”はすくい取れません。





象徴的なのが「60日を過ぎるとアクセスできない問題」でした。





ハガキ通知が届くのが遅れたり、調べる時間を要したりして、

気づけば期限切れでログインできない--という相談が続出。





南さんはその根本原因を推理し、開発チームに即共有。

現在では期限超過でもスムーズに解決できる仕組みに改善され、

この問い合わせはほぼゼロに。





「現場の声がすぐ改善につながるのが、ワンネゴらしいところです」





テクノロジーと人が連動するからこそ、未払い解決の“新しいスタンダード”が生まれています。











■ 南さん自身も“修羅場”をくぐってきたから、折れない

南さんのキャリアはユニークです。





人文系研究者を目指して大学院へ進んだものの、合わずに挫折。

その後、言語のバックグラウンドを活かしてIT業界へ入り、

10年以上、多国籍チームの中で困難な案件に向き合ってきたそうです。





「面倒くさいとあまり感じない体質で（笑）。

インドの人、ベトナムの人、アメリカの人……いろんな人の相談をなぜか一手に引き受けていました」





“超ブラックな案件”に巻き込まれた経験もあると言います。





冨田COOは、南さんを採用した理由をこう話します。





「困難なオペレーションを愚直にやり切れる人は本当に少ない。

南さんのような人がいることは、ワンネゴの品格そのものです」





“中立であること”を支えるのは、南さん自身が持つタフさでもあります。





■ 「不安でいい。でも、一人で抱えなくていい」

最後に、申立通知を受け取る人へのメッセージを聞きました。





「不安にならなくていい、とは言いません。不安になるのは当然です。

でも、ワンネゴは取り立てでも裁判でもなく、合意のための場所です。

支払い方法も柔軟で、相談もできます。

わからないことがあれば、遠慮なく問い合わせてほしいです。」





ワンネゴは、未払いによる“嫌な記憶”を最小化し、

“納得して終えられる体験”をつくるサービスです。





通知を受け取るのは怖いかもしれません。

でも、その先には、中立の窓口があり、

対話を通じた解決が待っています。





未払いで困ったとき、あるいは企業として対応が難しくなったとき、

ワンネゴは新しい選択肢となるでしょう。







▲稀有な経験を活かし、「中立的解決」への道筋を探る

最後に

今回のインタビューを通じて感じたのは、

ワンネゴは“テクノロジーの会社”であると同時に、

“人間の不安に正面から向き合う会社”だということです。





未払い問題の裏側には、

誰かの小さなつまずき、誤解、気まずさ、そして生活があります。





それを責めるのではなく、

無視するのでもなく、

「納得して終われる関係」に導く。





その文化をつくる挑戦の中心に、

南さんのような中立を誓ったプロがいる--





それがワンネゴというサービスの、本当の価値なのだと思います。









会社概要・ 社名: 株式会社AtoJ・ 設立: 2020年・ 代表者: 代表取締役CEO 森 理俊（弁護士） 代表取締役COO 冨田 信雄（弁護士）・ 所在地: 〒530-0017 大阪市北区角田町8番47号 阪急グランドビル26階・ 事業内容: オンライン紛争解決プラットフォームの開発・運営・ 企業理念: "Access to Justice" - 法の安心を世界中の手のひらに・ 認証: 法務大臣認証 裁判外紛争解決事業者（認証番号176）・ サービスサイト: https://service.1nego.jp/( https://service.1nego.jp/ )





本件に関するお問い合わせ先























株式会社AtoJ 広報担当

Email: info@atoj.jp