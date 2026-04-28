久留米工業大学（福岡県久留米市）の工学部機械システム工学科の鳥居修一学長補佐・特別教授（専門分野：熱工学、環境材料、リサイクル技術）は、2026年3月から4月にかけて、インドの３大学に招へいされ、集中講義、特別講義、招待講演および基調講演等を行いました。

鳥居特別教授は、2025年4月より、久留米工業大学機械システム工学科に着任。

熱工学・流体工学をベースに再エネルギー・創エネルギーに関する研究を推進しています。

【ヴェルテック大学（南インド・チェンナイ） にて】

2026年3月23日～26日、AICTE IDEA LAB（アイデアル・ディベロップメント評価・応用研究所）の開所式に招へいされ、集中講義を実施しました。

講義テーマ：

「Nano-Materials for Electric Devices and IoT（電気・電子デバイスおよびIoT向けナノ材料）」

「Smart Materials for Electric Application（電気分野への応用を目的としたスマート材料）」



ヴェルテック大学での

鳥居学長補佐・特別教授の招へいスピーチ



に関するお知らせ

【 ヴィシュヌ工科大学（南インド）にて 】

3月30日～4月1日。学生による研究開発成果の発表審査会に審査委員として参加。

機械工学科の学生に向けて特別講義を実施。

特別講義の題目：

「Renewable Energy to prevent Climate Change - Development of Nanoparticle-Additive Biodiesel Emulsion Fuel（気候変動を防ぐための再生可能エネルギー ―ナノ粒子添加バイオディーゼルエマルション燃料の開発―）」



ヴィシュヌ工科大学での鳥居 学長補佐・ 特別教授の講演風景





鳥居 学長補佐・ 特別教授の講演を聞く

ヴィシュヌ工科大学の聴衆





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鳥居 学長補佐・ 特別教授の招へいがピックアップ





【 ラジュ工科大学（インド中南部、ハイデラバード郊外）にて 】

4月7日に、オンラインにて開催の国際会議において、基調講演を行う。

講演題目：

「Characteristics of Electric Power Generation System used - Photovoltaics and Lithium Battery（太陽光発電およびリチウム電池を用いた発電システムの特性）」

EVの普及と脱炭素化を見据え、太陽光発電やリチウム電池を活用した発電システムの特性について、日本での実験成果をもとにした研究の紹介を行った。

鳥居学長補佐・ 特別教授によると、インドの学生は優秀で、気候変動にも関心が高く、また日本の自動車技術にとても関心があるとのことです。

同教授は、熱工学・流体工学を基盤に、再生可能エネルギーや創エネルギーに関する研究を推進しています。本学は今後も、海外協定校等との教育・研究交流を通じて、国際的な人材育成と研究連携を進めてまいります。

教員紹介 【鳥居修一 学長補佐・ 特別教授】



2025年3月まで、国立大学法人熊本大学大学院先端科学研究部で教授として22年間教育・研究に従事。

2025年4月より、久留米工業大学機械システム工学科に特別教授として着任。

熱工学・流体工学をベースに再エネルギー・創エネルギーに関する研究を推進している。

▽鳥居修一学長補佐・ 特別教授の専門領域や経歴などについて

researchmap（リサーチマップ）の鳥居修一特別教授のページ

（リサーチマップは国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が運営するデータベース型研究者総覧です）





