産後ケアの利用率が全国で約1割にとどまる中、「頼りたいのに頼れない」という母親の声が浮き彫りになっています。こうした課題に対し、申請不要・手ぶらで今すぐ気軽に預けられる一時預かり専門託児所「カラフル」(所在地：埼玉県川口市、代表取締役：永野 賢将)が支持を集めています。産後のわずらわしさを徹底的に取り除いたサービスとして、利用予約はこの1年で約3倍に増加しています。2026年5月20日(水)に「『ママのひとやすみ』ケアイベント」を開催します。





託児所の先生たち





【頼りたいのに頼れない現実】

出産後の母親を支える「産後ケア」の利用率が、全国的に約1割にとどまっていることが課題となっています。産後ケアとは、出産後の母親の心身の回復や育児不安の軽減を目的に、助産師や看護師などが休養や育児サポートを行う制度で、自治体が主体となり整備が進んでいます。産後の母親は、夜間の授乳や夜泣きによる慢性的な睡眠不足、慣れない育児への不安、社会からの孤立感などから、心身ともに限界に近い状態に置かれやすい時期です。





産後1か月までの母親の約10人に1人が産後うつのリスクが高いとされ、妊娠・育児期の親の約半数が「孤立を感じている」という調査もあります。それにもかかわらず、自治体が行っている「産後ケア」は、申請や予約の煩雑さ、利用までの時間的負担が壁となり、余裕のない産後の母親が「頼りたいのに頼れない」状況を生んでいます。制度は整いつつあるものの、現場の母親に届ききっていない現実があります









【利用予約数はこの約1年で3倍に】

産後の母親が「今すぐ」「気軽に」頼れる託児所として、一時預かり専門託児所「カラフル」では申請や事前準備の負担を極力なくした一時預かりサービスを提供しており、利用者が増加しています。園長自身が保育士として約10年間現場に立ち、3人の子育てを経験する中で「保育」と「子育て」はまったく違うと実感したことが託児所開設の原点です。ワンオペ育児や夜泣きによる慢性的な睡眠不足、自分の体調や気持ちを後回しにせざるを得ない毎日を経験する中で「ママが元気で余裕があれば、家庭全体が明るくなる」と感じました。





仕事や病院といった理由がある時だけでなく、「今日は休みたい」「少し一人になりたい」といった気持ちでも、気兼ねなく預けられる場所をつくろうと考えました。具体的には、着替え、ミルク、布団などはすべて園で用意し、離乳食からランチまで提供しているため、手ぶらで来てそのまま預けられる仕組みになっています。実際に、利用予約数はこの約1年で3倍に増加しており、特に昨年秋以降は「今日は寝たい」「少し休みたい」といった理由での利用が増えています。預けることへの罪悪感が薄れたことで、結果的に育児への前向きさや、家庭内の空気の改善につながっています。母親が安心して休める場所があることで、産後うつや孤立の予防にもつながっています。





託児所の雰囲気





【利用者の声 ～自分に余裕ができ、家族にも優しくなれた～】

「夜泣きが続いて寝不足で今日は無理かもと思っていました。カラフルは準備もいらず、気持ちだけで預けられたのがありがたかったです。少し休めただけで、気持ちが全然違いました」(30代・母親)

「仕事や用事じゃなく、『休みたい』という理由で預けていいのか迷っていました。でも実際に利用してみて、自分に余裕ができ、家族にも優しくなれたと感じています。もっと早く知りたかったです」(40代・母親)









【永野園長のメッセージ】

産後のお母さんは、想像以上に頑張りすぎています。理由がなくても、元気がなくても、頼っていい。カラフルは『今しんどい』に応える場所でありたいと思っています。





2026年5月20日(水)に「『ママのひとやすみ』ケアイベント」を開催します。









《『ママのひとやすみ』ケアイベント》

日時 ： 2026年5月20日(水) 午前10時から15時頃まで

所在地 ： 〒333-0834

埼玉県川口市安行領根岸2872 一時預かり専門託児所「カラフル」

申込 ： 以下申込フォーム、または又は二次元コードから

申し込みください。

申込フォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR9hY3aje4VZ9sqHSSHdWDCQESOx4a61zZv4okJ5SHq-7GEA/viewform

内容 ： お子さんを無料で預かる間、母親が首肩ほぐし・

耳つぼジュエリー・骨盤ケアの中から1つを選び、

30分のケアで自分のための時間を過ごせるイベントです。

料金は1回2,000円(税込み)。

耳つぼと骨盤ケアは、妊娠中はNG。

妊婦さん(16週以降)は、首肩ほぐし(マッサージ器使用)はOK。





イベント申し込み二次元コード





【一時預かり専門託児所「カラフル」概要】

営業所 ： 〒333-0834 埼玉県川口市安行領根岸2872

営業時間 ： 月曜から土曜 9時から17時

連絡先 ： 070-5071-9542

URL ： https://colorful-baby.com/