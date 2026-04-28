チーズ普及協議会(所在地：東京都千代田区、会長：佐藤 雅俊)と日本輸入チーズ普及協会(所在地：東京都千代田区、会長：内田 宏己)が共催する「チーズフェスタ」では、今年もチーズメニューの普及を目的とするレシピコンテスト「チー1グランプリ」を開催させていただきます。

お陰様をもちまして、今年で15回目を迎える運びとなり、昨年は1,557作品と多くのご応募をいただきました。幅広い年齢層の方々からの、様々な種類のチーズを使用した素晴らしいレシピが増え続けております。





チー1グランプリ





今年もチーズとご当地食材を使ったレシピを大募集！絶賛応募受付中！！





グランプリの発表および表彰式は、チーズフェスタ会場「EBiS303」(都内イベントホール)にて11月11日(水)に開催。

また、今年も「チー1グランプリ」の顔として峰 竜太さんに盛り上げていただきます。料理/チーズに興味関心を持つ皆さまからの、たくさんのご応募をお待ちしております。





峰 竜太氏





◆第15回チー1グランプリ応募要項

◇募集内容

チーズとご当地食材を使った料理

または、チーズを使って郷土料理をアレンジした料理





◇応募方法(公式WEBサイトおよび郵送)

公式WEBサイト：チーズフェスタ公式WEBサイトの専用応募フォームよりご応募ください。

郵送 ：必要事項を記入した応募用紙と写真を同封のうえ、封書にてご応募ください。

詳しい応募方法は、チーズフェスタ公式WEBサイト( https://www.cheesefesta.com )をご覧ください。

＊お1人様、何度でも応募可能です。

＊ただし、1回の投稿につき1メニューとさせていただきます。





◇郵送応募先

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-10-2 株式会社まうまう 「第15回チー1グランプリ」係

四ツ谷駅前郵便局留め





◇募集期間

2026年5月4日(月)～9月16日(水)まで





◇応募内容

(1)お名前(フリガナ) (2)年齢 (3)性別 (4)住所 (5)電話番号 (6)メールアドレス (7)掲載時のニックネーム (8)レシピ名 (9)レシピのアピールポイント (10)調理時間 (11)材料(分量は4人分で明記してください) (12)使用したご当地食材またはベースにした郷土料理及びその都道府県 (13)作り方 (14)レシピの写真





◇発表

(1)地域選抜賞発表：11月初旬

地域選抜賞の受賞者様には、チー1グランプリ事務局よりメール・電話にてご連絡致します。

(2)グランプリ、準グランプリ、特別賞：11月11日(水)チーズフェスタ会場にて発表致します。

＊グランプリ、準グランプリ、地域選抜賞、特別賞に選ばれた作品は、チーズフェスタHP内で発表致します。

※幅広いタイプのチーズの需要促進を目的とした「特別賞」を今年も決定します。

特別賞は地域選抜賞の中からこだわりのあるチーズ※1を使用したメニューを対象とします。

※1白カビチーズ・青カビチーズ・ウォッシュチーズ・シェーブルチーズなど特色のあるナチュラルチーズが対象。なおグランプリ・準グランプリとの同時受賞も可能です。





◇賞品

【グランプリ：1作品】 盾・JCBギフトカード5万円分

【準グランプリ：2作品】 JCBギフトカード3万円分

【地域選抜賞：各ブロック2作品、合計12作品】チーズ詰合せ

【特別賞：1作品】 JCBギフトカード1万円分





※グランプリ受賞者の方は、表彰式にご招待致します。

(グランプリ受賞者ご本人の会場までの交通費は、実費を当方にて負担させていただきます。)









◆参考◆第14回チー1グランプリ結果





第14回チー1グランプリ結果