“チーズ×ご当地食材”を使ったレシピコンテスト「第15回チー1グランプリ」応募受付中！
チーズ普及協議会(所在地：東京都千代田区、会長：佐藤 雅俊)と日本輸入チーズ普及協会(所在地：東京都千代田区、会長：内田 宏己)が共催する「チーズフェスタ」では、今年もチーズメニューの普及を目的とするレシピコンテスト「チー1グランプリ」を開催させていただきます。
お陰様をもちまして、今年で15回目を迎える運びとなり、昨年は1,557作品と多くのご応募をいただきました。幅広い年齢層の方々からの、様々な種類のチーズを使用した素晴らしいレシピが増え続けております。
チー1グランプリ
今年もチーズとご当地食材を使ったレシピを大募集！絶賛応募受付中！！
グランプリの発表および表彰式は、チーズフェスタ会場「EBiS303」(都内イベントホール)にて11月11日(水)に開催。
また、今年も「チー1グランプリ」の顔として峰 竜太さんに盛り上げていただきます。料理/チーズに興味関心を持つ皆さまからの、たくさんのご応募をお待ちしております。
峰 竜太氏
◆第15回チー1グランプリ応募要項
◇募集内容
チーズとご当地食材を使った料理
または、チーズを使って郷土料理をアレンジした料理
◇応募方法(公式WEBサイトおよび郵送)
公式WEBサイト：チーズフェスタ公式WEBサイトの専用応募フォームよりご応募ください。
郵送 ：必要事項を記入した応募用紙と写真を同封のうえ、封書にてご応募ください。
詳しい応募方法は、チーズフェスタ公式WEBサイト( https://www.cheesefesta.com )をご覧ください。
＊お1人様、何度でも応募可能です。
＊ただし、1回の投稿につき1メニューとさせていただきます。
◇郵送応募先
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-10-2 株式会社まうまう 「第15回チー1グランプリ」係
四ツ谷駅前郵便局留め
◇募集期間
2026年5月4日(月)～9月16日(水)まで
◇応募内容
(1)お名前(フリガナ) (2)年齢 (3)性別 (4)住所 (5)電話番号 (6)メールアドレス (7)掲載時のニックネーム (8)レシピ名 (9)レシピのアピールポイント (10)調理時間 (11)材料(分量は4人分で明記してください) (12)使用したご当地食材またはベースにした郷土料理及びその都道府県 (13)作り方 (14)レシピの写真
◇発表
(1)地域選抜賞発表：11月初旬
地域選抜賞の受賞者様には、チー1グランプリ事務局よりメール・電話にてご連絡致します。
(2)グランプリ、準グランプリ、特別賞：11月11日(水)チーズフェスタ会場にて発表致します。
＊グランプリ、準グランプリ、地域選抜賞、特別賞に選ばれた作品は、チーズフェスタHP内で発表致します。
※幅広いタイプのチーズの需要促進を目的とした「特別賞」を今年も決定します。
特別賞は地域選抜賞の中からこだわりのあるチーズ※1を使用したメニューを対象とします。
※1白カビチーズ・青カビチーズ・ウォッシュチーズ・シェーブルチーズなど特色のあるナチュラルチーズが対象。なおグランプリ・準グランプリとの同時受賞も可能です。
◇賞品
【グランプリ：1作品】 盾・JCBギフトカード5万円分
【準グランプリ：2作品】 JCBギフトカード3万円分
【地域選抜賞：各ブロック2作品、合計12作品】チーズ詰合せ
【特別賞：1作品】 JCBギフトカード1万円分
※グランプリ受賞者の方は、表彰式にご招待致します。
(グランプリ受賞者ご本人の会場までの交通費は、実費を当方にて負担させていただきます。)
◆参考◆第14回チー1グランプリ結果
第14回チー1グランプリ結果