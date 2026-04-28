ワイノット株式会社(本社：東京都町田市、代表取締役：川村 剛、以下当社)は、直近では2025年11月、M&Aによりグループ2社(建設業)を株式会社現場共創機構へ売却しました。

その後当社には、40代の建設業経営者から多く相談が寄せられ、事業承継問題というのは、引退を考える経営者だけではなく、比較的若い経営者であっても、将来の人材確保、組織の持続性、資本力の強化、拡大、個人保証や経営負担の見直しといった観点から、M&Aを前向きな経営戦略として検討していることが見えてきました。





※M&A実施リリースの詳細はこちらをご覧ください。

https://www.atpress.ne.jp/news/559708





川村社長とスタッフ





M&Aは、譲渡契約の成立で終わるものではありません。本番は、その後にあります。社員は確保できるのか、取引先との関係は維持されるのか、現場力は承継されるのか、譲渡した経営者自身は次の人生や事業にどう向き合うのか。





当社は、建設業特化M&Aアナリストとして、売り手・買い手の双方に対し、「成立するM&A」ではなく「その後に機能するM&A」のための判断軸を提供します。

売り手の「過去・現在」を丁寧に整理し、買い手に対しては、その会社の最新状況から承継後の展開である「未来」をどう見通すべきか、双方にとって納得できるM&A支援を行ってまいります。









■設立の背景

建設業界では後継者不在や人材不足といった事業存続の難しさを背景に、M&Aによる事業承継への関心が高まっています。

また、近年の税制改正をはじめとした外部環境の変化により、M&Aを取り巻く意思決定のスピードは確実に変化しており、特に2027年以降の課税環境の見直しが、経営者の意思決定を急かす時代に入っています。





また、買い手にとって、数値からは見えないけれど、施工品質、現場対応力、人材の継続率など、承継後の成長につながる価値を持っている企業をどう見極めるか。当社は、建設業におけるM&Aを「成立時点の条件」だけでなく、「その後」まで見据えて判断するための相談サービスが必要と考えました。









■サービスの特長

1.M&A成立後を見据えた「その後」の視点を重視

当社は、M&Aを契約成立で終わりとする単なる「セレモニー」ではなく、売り手企業の経営者にとってその後どうするか、それまでに積み上げた「価値の再設計」に伴走します。





2.売り手の「過去・現在・未来」を軸に企業価値を整理

売り手企業を評価する際、過去から現在までの人材・現場・組織の状況、そして譲渡後にどのような形で価値が引き継がれていくのかという未来、これら3つの時間軸で企業を捉えます。





3.買い手には「その後を予測する視点」を提供

買い手にとって大事なのは、目の前の決算書を読むことだけではなく、その会社の過去・現在から、承継後をどう予測して設計すればよいか、ポイントとなる視点を提供します。





4.建設業特有の「数字だけでは見えない価値」を流動化

労働集約型産業において、現場を支える人材、有資格者、元請や協力会社との関係、工程対応力、安全管理意識、積み上げた信用など、数字に表れにくい価値こそが、その後の成否を左右します。





5.成長戦略・セカンドステージ構築のためという視点

本サービスは、引退直前の経営者だけを対象とするものではなく、まだ経営者として次の手を打つ選択肢のある世代を意識した設計も考えています。

・今すぐ譲渡すべきか、待つべきか

・M&Aを成長戦略として活用できるか

・譲渡後も一定の形で関与したほうがよいのか

・譲渡により責任を終えたあとのセカンドステージ構想

といった悩みに関して、将来設計も含めて相談できるメリットがあります。





6.建設業M&A当事者としての経験から

当社は、M&Aを実際に経験してきた当事者としての視点と、建設業に特化した分析の視点を併せ持っています。机上の理論ではなく、譲渡側・譲受側それぞれの疑問、不安や迷いに即して、実務的かつ現場感覚のあるアドバイスを提供します。









7.このような方へのサービスです

・まだ40代だが、今後の経営継続や承継の選択肢を整理したい建設会社の経営者

・売るかどうか以前に、自社の本当の価値を知りたい経営者

・M&A後の社員確保、協力会社との関係維持、現場運営に不安がある売り手

・建設業のM&Aを検討しているが、数字以外に何を見ればよいか知りたい買い手

・譲渡価格だけでなく、譲渡後の未来まで考えて納得できるM&Aを目指したい方

・M&A仲介業者選びに迷っている方









■代表コメント

ワイノット株式会社 代表取締役 川村 剛(52歳)





私は、M&Aは契約が成立した瞬間に終わるものではなく、その後に本当の意味が問われるものだと考えています。特に建設業では、社員の確保、協力会社との関係、現場力の継承など、数字だけでは測れない要素が、譲渡後・譲受後の成否を大きく左右します。

仮に、40代で経営者がM&Aを視野に入れた場合、それは引退の選択肢ではありません。会社の未来をどうつなぐか、自分の次の挑戦をどう描くか考える、非常に重要な経営判断になります。

当社は建設業特化M&Aアナリストとして、双方にとって納得感のある判断軸を提案し、『終わらせて後悔しないM&A』を支援します。









■代表プロフィール紹介

建設業に身を置いて35年。二代目社長として25年以上、現場と経営の両輪を回し続けてきた経験を持つ。一級建築施工管理技士・宅地建物取引士・一級左官技能士の資格を有し、52歳でM&Aによる事業承継を実行。自身の実体験をもとに、事業承継や経営判断に悩む経営者へのアドバイスに取り組んでいる。

※詳細プロフィールはこちら： https://why-not.biz/wp-admin/post.php?post=1181&action=edit









■M&A実績

【買収】

・合資会社オフィスノワ(アウトソーシングによる会計業務)





【エンジェル投資後に売却】

・株式会社GSS(外国人材の登録支援機関)





【株式会社現場共創機構へ売却】

・株式会社川村工業(左官業)

・モノリスコーポレーション株式会社(総合建設業)









■サービス概要

サービス名： M&Aお悩み相談

内容 ： 建設業に特化したM&A・事業承継に関する相談サービス

料金 ： 1時間：5,000円／初回無料

対象 ： 建設業の事業承継を検討中の経営者・M&Aコンサルタント

相談内容 ： 譲渡検討、譲受検討、企業価値の整理、M&A後を見据えた検討など

相談方法 ： オンライン／電話／対面など

開始日 ： ［2026年4月27日］

URL ： https://why-not.biz/?post_type=project









■会社概要

会社名 ： ワイノット株式会社

代表者 ： 代表取締役 川村 剛

所在地 ： 東京都町田市下小山田町2674

設立 ： 2001年3月

事業内容： 建設業特化M&A支援、M&Aアドバイザリー、事業承継支援その他

資本金 ： 9,000万円

URL ： https://why-not.biz/









■本件に関するお問い合わせ先

ワイノット株式会社 広報担当／M&A相談窓口

担当者： 川村 剛

TEL ： 080-3543-6868

E-mail： info@why-not.biz

お問い合わせフォーム： https://why-not.biz/?page_id=309