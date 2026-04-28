創業45周年を迎える結婚相談所サンマリエ(本社：東京都新宿区、代表取締役：小平 佳洋、以下サンマリエ)は、2026年5月29日(金)公開の映画『マテリアリスト 結婚の条件』とのタイアップを決定いたしました。





映画『マテリアリスト 結婚の条件』×サンマリエ タイアップメインビジュアル





本タイアップを記念し、サンマリエが制定した5月2日「婚活の日」に合わせ、映画鑑賞チケットや入会金割引が当たるSNSプレゼントキャンペーンを2026年4月24日(金)より実施いたします。









■映画『マテリアリスト 結婚の条件』について

「愛」か「条件」か。現代の結婚観を揺さぶる、新時代のロマンティック・ラブストーリー





ニューヨークの高級結婚相談所で働く凄腕マッチメーカーのルーシー。彼女は顧客に「完璧な条件」の相手を紹介しながらも、自らは複雑な感情の渦中にいた。情熱的な元恋人と、裕福なエリートビジネスマン。果たして、"婚活のプロ"ルーシーの「人生の選択」とは――？





・公開日 ： 2026年5月29日(金)

・公式サイト： https://happinet-phantom.com/materialists/









■タイアップの背景：5月2日は「婚活の日」

サンマリエは、より多くの方に結婚支援サービスを知っていただき、幸せな結婚を増やしたいという想いから、5月2日を「婚(5)活(2)の日」として日本記念日協会に登録しております。





映画『マテリアリスト 結婚の条件』で描かれる「結婚の条件」というテーマは、まさにサンマリエが日々お客様と向き合っているテーマそのものです。映画を通じて「自分にとっての幸せな結婚とは何か」を考えるきっかけを提供したいと考え、今回のタイアップが実現しました。









■【映画公開記念】SNSプレゼントキャンペーン概要

サンマリエ公式Instagramにて、豪華賞品が当たるフォロー＆いいねキャンペーンを実施します。さらに、無料カウンセリングを体験いただいた先着170名様を対象に、抽選で特別な特典をご用意しました。





豪華賞品が当たる！映画『マテリアリスト 結婚の条件』公開記念キャンペーン告知バナー





【応募方法】

1. サンマリエ公式Instagram( @sunmarie.insta )の対象投稿をご確認ください。

対象投稿はこちら：

https://www.instagram.com/reel/DXeF8ROpFax/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

2. 対象投稿画面より、サンマリエ公式Instagramアカウントをフォローのうえ、「いいね」をしてください。

3. 対象投稿内のリンクより、無料カウンセリング体験をご予約ください。

4. ご来店時に抽選を実施し、当選された方の中から先着170名様にプレゼントを進呈いたします。





【賞品内容】

・【A賞】 結婚相談所サンマリエ 入会金45,000円OFF(抽選で20名様)

・【B賞】 映画『マテリアリスト 結婚の条件』鑑賞ペアチケット(抽選で50名様)

・【C賞】 映画オリジナルノベルティ(抽選で100名様)





・キャンペーン期間：2026年4月24日(金)～





※景品がなくなり次第終了となります。

※既にサンマリエ会員の方は、本キャンペーンの対象外となります。









■株式会社サンマリエについて

「世の中により多くの幸せのシーンをつくる。」という想いのもと、1981年の創業以来、45年にわたり、会員様一人ひとりの結婚に寄り添う婚活カウンセラーの専任担当制を導入。





タイパ重視の時代だからこそ、あえて「人の手」でじっくりと向き合い、何時間もかけて手作業でお相手を探す「ハンドメイド紹介」にこだわり続け、結婚をサポートしています。





・会社名 ： 株式会社サンマリエ(IBJグループ)

・代表者 ： 代表取締役 小平 佳洋

・本社所在地 ： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー40F

・設立 ： 1981年5月

・公式サイトURL： https://www.sunmarie.co.jp/

・事業内容 ： 会員制による結婚相手の紹介、相談。

パーティーの開催、その他付帯する事業。





創業45周年 結婚相談所サンマリエ