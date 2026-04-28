NTTドコモビジネス株式会社（旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス）は、松たか子さんと阿部サダヲさん共演の第二弾の新CM「サイバー攻撃の心配」篇を、2026年4月28日より順次放送開始します。









1．CMに込めた想い

近年、AIやテクノロジーの進化とともにサイバー攻撃の脅威は、より巧妙で身近なものとなっています。

今回のCMでは、そうした課題に対し、NTTドコモビジネスが提供するセキュリティサービスの高い品質や先進テクノロジーで皆さまのビジネスを守り抜く姿勢を示しています。多様なセキュリティ機能とネットワーク機能を統合したNaaS（Network as a Service）である「docomo business RINK(R)」を題材に、セキュリティ対策の重要性を分かりやすく表現しています。

https://www.ntt.com/business/services/rink.html





2．CMの見どころ

コンビニ店長を演じる阿部サダヲさんが、自身のSNSアカウントのフォロワーがゼロのまま全く増えないことからサイバー攻撃を疑い、店内でパニックに陥ります。そこへ、松たか子さん演じるNTTドコモビジネスの営業担当が登場し、AI時代におけるセキュリティ対策の重要性を語ります。「docomo business RINK(R)」がもたらすセキュリティ面での安心感を「チャンピオンがボディガードになるくらい」という前作に続く印象的な例え話で表現し、阿部さんの不安を解消していくコミカルなやりとりを描いています。

https://www.ntt.com/business/lp/nttdocomobusiness/





3．CM概要

タイトル：NTTドコモビジネス「サイバー攻撃の心配」篇

放送開始日：2026年4月28日（火）より順次放送開始

放送地域 ：全国

特設サイト：https://www.ntt.com/business/lp/nttdocomobusiness/





４．キャストプロフィール









松たか子

生年月日：1977年6月10日

出身地：東京都

1993年歌舞伎座「人情噺文七元結」で初舞台。 1997年「明日、春が来たら」で歌手デビュー。その後TVドラマや映画などでも活躍、近年は映画「ファーストキス」や舞台「大パルコ人5オカタイロックオペラ 『雨の傍聴席、おんなは裸足・・・』」等に出演。2026年9月にはカンヌ上映映画「ナギダイアリー」が公開予定。













阿部サダヲ

生年月日 ：1970年4月23日

出身地 ：千葉県

1992年より大人計画に参加。同年、舞台「冬の皮」でデビュー。

近年の出演作に、舞台『華氏マイナス320°』、映画『シャイロックの子供たち』、ドラマ『不適切にもほどがある！』、『しあわせな結婚』等がある。また、パンクコントバンド「グループ魂」では"破壊"の名でボーカルを務める。

















「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

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【関連リンク】

docomo business RINK(R)｜NTTドコモビジネス 法人のお客さま

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