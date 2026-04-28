岐阜県郡上市で天然鮎のヤナ漁と専門店を営む、天然鮎みやちか(美並観光株式会社、本社：岐阜県郡上市、代表取締役社長：宮近 志人)は、2026年夏の本格シーズンを前に、スタッフの制服やオリジナルグッズのデザインを広く一般からデザインを募集するコンテスト「あなたのデザイン、私が着ます！」の応募受付を2026年5月1日(金)から開始いたします。





Tシャツデザイン公募のポスター









■背景：伝統と創造の融合―「獲る」から「伝える」へ

長良川の畔に位置する「みやちか」は、日本屈指の漁獲高を誇る伝統のヤナ漁を守り続けています。毎年約10万匹もの天然鮎があがるこの地は、夏には約3万人ものお客様が訪れる観光名所です。

今期は、この豊かな自然と伝統を次世代へ繋ぐための新たな試みとして「創造プロジェクト」を立ち上げ、スタッフ自らが「自分たちが本当に愛着を持って着られる、そしてお客様に鮎の魅力を伝えられるデザインを」と企画発案。

地域内外の方々と一緒に「みやちか」のブランドを創り上げる公募企画が決定しました。





天然鮎みやちか外観









■デザインコンテスト「あなたのデザイン私が着ます！」概要

世界農業遺産である長良川の鮎。その魅力を表現した、スタッフ制服やグッズに採用されるデザインを募集します。

・募集期間： 2026年5月1日(金)～5月20日(水)

・応募資格： 不問(どなたでもご応募いただけます)

・応募方法： 公募サイトより入稿(詳細は公募サイトにて順次公開)

・結果発表： 5月下旬を予定(詳細は公募サイトにて)

・採択特典： 製作謝礼金(詳細は公募サイトにて)

・応募URL ： https://koubo.jp/contest/306406





(スタッフ制服やオリジナルグッズとして正式採用させていただきます。)









■今後の展望：地域と共創する「みやちか」へ

今回のデザイン公募を皮切りに「創造プロジェクト」では今後、早朝の長良川を満喫する体験プログラムや新商品の開発など、伝統ある鮎文化を次世代へ繋ぐ取り組みを継続してまいります。





フルコースみやちか膳









■「みやちか天然鮎」の誇り(3冠ブランド)

「みやちか」が提供するのは、ただの鮎ではありません。

・世界農業遺産認定： 清流・長良川の恵みそのもの。

・献上鮎の歴史 ： 旧宮内省御料場跡という誇り高き出自。

・ブランド郡上鮎 ： 全国で唯一の商標登録ブランド。

これらを、水揚げから72時間の「活かし込み」による泥抜き、そして熟練スタッフによる1匹ずつの丁寧な手作業で、最高の状態でお届けします。





公式サイト ： https://www.miyachikaayu.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/miyachikaayu/?hl=ja





天然鮎獲れたて