奈良県を拠点に活動する女子ソフトボールチーム「NARA WOMEN'S SOFTBALL TEAM」は、2031年に開催される第85回国民スポーツ大会・第30回全国パラスポーツ大会（愛称：はじまりの地なら国スポ・全スポ）を見据え、活動を本格化・加速させていくことをお知らせいたします。 昨今、ソフトボール界を取り巻く環境は、競技人口の減少や卒業後の進路など悩みが絶えない状況です。NARA WOMEN'S SOFTBALL TEAMは、地域の子どもたちが憧れる受け皿となり、スポーツを通じた人間形成と地域への貢献を両立させながら、「地域に根ざした社会人チーム」として奈良県を盛り上げることを目指します。

【活動の背景：ソフトボールの未来と地域課題への挑戦】 NARA WOMEN'S SOFTBALL TEAMは、単なる競技チームとしての活動にとどまらず、地域社会が抱える不安や課題に対してスポーツの力で解決策を提示したいという強い想いで運営されています。 「奈良で輝き、奈良へ戻る」場所づくり： 今の子どもたちに奈良県で活躍してほしいという願いとともに、学生生活を奈良で過ごした人たちが再び戻ってこられる場所（チーム）を目指しています。

【NARA WOMEN'S SOFTBALL TEAMが大切にする3つの価値】 私たちは、プレーの質だけでなく、以下の項目をチームの柱としています。 社会人としての成長： ソフトボールを通じて、行動力・協調性・コミュニケーション能力を養い、一社会人として地域から信頼される人材を育成します。 子どもたちのロールモデル： 地域の子どもたちが憧れ、将来の目標となるような活動を積極的に展開します。 地域活性化への貢献： 2031年の国スポに向けた機運醸成に加え、若き女性アスリートの活気によって奈良県全体を盛り上げます。

【監督：荻原千佳子の想い】 2031年に地元で開催される国スポが、奈良のソフトボールの魅力を全国にアピールできる最大の好機であると考えています。このチームを奈良の地にしっかりと根付かせることが私の使命です。将来的なリーグ加盟も見据えた、選手たちが高い志を持って挑戦し続けられる環境を構築すること。それこそが、これまで私を育ててくれたソフトボール界、そして愛する奈良への最大の恩返しだと考えています。ぜひ、応援してください。

【パートナー・選手募集について：共に歴史を刻む仲間を募集】 活動の本格化に伴い、奈良クラブでは新たな仲間を募集しています。 選手募集： 2031年の地元での国スポという大きな目標に向かって、情熱を持ってプレーし、共に歩んでくれる女性アスリートを募集しています。 ならアスリートキャリアセンター様のご協力のもと、就職先の斡旋もさせていただいております。 パートナー（スポンサー）募集： チームのビジョンに共感し、共に地域を支えてくださるパートナーを募集しております。 幅広いサポートプランを用意し、普段の活動からSNSなどの情報発信等を通じて共に奈良を盛り上げてまいります。ご検討いただける、企業、個人の方は、お気軽にお問い合わせください。

【チーム概要】 チーム名： NARA WOMEN'S SOFTBALL TEAM（女子ソフトボールチーム） 活動拠点： 奈良県メイン 目標： 2031年 第85回国民スポーツ大会・第30回全国パラスポーツ大会（愛称：はじまりの地なら国スポ・全スポ）での活動、および地域貢献 公式Instagram： @NWST_SOFT2031（https://www.instagram.com/nwst_soft2031）

【本件に関するお問い合わせ先】 NARA WOMEN'S SOFTBALL TEAM（女子ソフトボールチーム）事務局 合同会社スポットライト 担当者名：山下 電話番号：050-3559-3502 E-mail：info@spotwrite-fp.com