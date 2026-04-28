2026年4月27日（月）、学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療大学（大阪市住之江区、学長：青木元邦）は、国立研究開発法人 国立循環器病研究センター（吹田市、理事長：大津欣也）と医療・教育の連携に関する協定を締結しました。 本協定は、相互の密接な協力・連携・人材交流により高度な医療・医学教育を共有し、保健医療・看護・健康増進・福祉等にかかわる地域の課題に積極的に取り組み、活力ある地域社会の形成・発展に寄与することを目的としています。 今後は循環器病分野における共同研究の推進や人材交流などの連携事業に取り組み、大学教育と医療現場の連携をさらに強化し、医療現場における人材不足や医療の高度化といった課題に対応してまいります。

国立循環器病研究センターとの医療・教育の連携に関する協定における概要

協定の名称

国立循環器病研究センターと森ノ宮医療大学との医療・教育の連携に関する協定

締結日

2026年4月27日（月）

締結先

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 理事長 大津欣也

協定の内容

共同研究の推進、人材交流 等

共同プレスリリース

本件に関する詳細は、以下の共同プレスリリースをご覧ください。

森ノ宮医療大学について

https://newscast.jp/attachments/xyGE92ihB9qkBsfMVWgP.pdf

森ノ宮医療大学は、多岐にわたる医療系専門職養成学科を擁する西日本最大級の医療系総合大学です。各学部・各学科・専攻科・大学院はそれぞれ高度な医学教育・研究を展開しており、また専門領域の垣根を超えた横断的医療教育プログラムにより魅力的な多職種連携チーム医療教育を実践していきます。 ■看護学部：看護学科 ■総合リハビリテーション学部：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科 ■医療技術学部：臨床検査学科、臨床工学科、診療放射線学科、鍼灸学科 ■大学院 保健医療学研究科 ■助産学専攻科 ■森ノ宮医療大学附属 大阪ベイクリニック ■森ノ宮医療大学附属 鍼灸臨床センター 【関連リンク】 ・森ノ宮医療大学公式WEBサイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学 高校生・受験生専用サイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/port/ ・医療知見に基づいたお役立ちコラム「セラピア」 https://therapia.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCt7ftrbBgNtGP0lqYRKc32Q ・森ノ宮医療大学公式X https://twitter.com/morinomiya_univ ・森ノ宮医療大学公式Instagram https://www.instagram.com/morinomiya_mums/

【お問い合わせ先】 担当：森ノ宮医療大学 学長室企画課 電話番号：06-6616-6911 E-mail：kikaku@morinomiya-u.ac.jp