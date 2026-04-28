業務用パンメーカー株式会社オリエンタルベーカリー（本社：大阪府大阪市浪速区元町1-3-2・代表取締役社長：原田 幸博）は、ＥＣサイトリニューアル１周年を記念して２０２６年５月２日(土)～５月８日(金)の期間、リニューアル１周年記念キャンペーンを実施いたします。

健康支援パン・プロ仕様パン・菓子パン、全ての商品をお得に購入できるチャンス！

2025年5月リニューアルオープン時より販売している無塩パン・減塩パンに加え、2025年9月から販売を開始したプロ仕様のバンズやドッグパン、さらに2026年2月から新たにラインナップに加わった菓子パン・惣菜パンまで、ECサイトで取り扱うすべての商品を対象としたお得なキャンペーンです。 「いつでも、どこでも、気軽に購入できるパンの通販サイトにしたい」という思いでスタートし、早くも1年。多くのお客様に支えられ、おかげさまで1周年を迎えることができました。 日頃の感謝の気持ちを込めて、1周年キャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会にお試しください。

https://www.atpress.ne.jp/news/2600951

キャンペーン内容

対象期間：2026年5月2日（土）AM10:00～5月8日（金）PM3:59 特典内容：商品代金（税込）1,000円以上のご注文で送料無料 ※ 他キャンペーン・クーポンとの併用が可能です。 ※ キャンペーン期間中は、何度でもご利用いただけます。 ※ 北海道・沖縄へのお届けは、別途エリア配送料を頂戴いたします。（北海道：1,100円／沖縄：2,200円） ※ キャンペーン期間中は、新規の定期注文はお申し込みいただけません。 キャンペーン終了後に受付を再開いたしますので、あらかじめご了承ください。 ※なお、キャンペーン開始に伴い、事前にメンテナンスを実施予定です。詳細は公式サイトをご確認ください。

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】 株式会社オリエンタルベーカリー 商品部 竹田 良加年（たけだ よしかね） 〒５５６－００１６ 大阪府大阪市浪速区元町１－３－２ ＴＥＬ：070-1600-5969 Ｍａｉｌ：y-takeda@orientalbakery.jp