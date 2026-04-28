株式会社オーベロン（代表：横山 翼）主催、『2.5次元 STAFF FESTIVAL vol.3』が2026年5月5日 (火・祝) ～ 2026年5月10日 (日)に新宿シアターサンモール（東京都 新宿区 新宿 1丁目19－10）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/14283 https://www.25stafffes.com/

2.5次元の舞台スタッフの仕事を講座や体験形式で紹介するイベント『2.5次元 STAFF FESTIVAL』。 毎回様々なセクションのプロをお呼びし、どういう仕事をしているのかを実演を交えながら詳しく説明いただきます！ 普段観ている舞台の裏側、開演前や稽古中の景色がイメージできるかも！ 舞台裏に興味がある方、演劇の仕事をしたいと思っている方には必見のイベントです！ 2024年、池袋で始まった『2.5次元 STAFF FESTIVAL』。vol.1、vol.2、そして初の関西上陸を果たしたvol.2.5を経て、今回は新宿シアターサンモールへ進出！多様なセクションの魅力を紹介します。

見どころ

『2.5次元 STAFF FESTIVAL』では、2.5次元舞台を支える『プロ』たちが、具体的な仕事の内容ややりがいを、実演を交えながら解説していきます。 また、来場者とのコミュニケーションの場として各回､ 出演者にお客様が直接質問できるQ&Aコーナーを設けます。 今回は複数のセクションによるコラボレーションをテーマに、実際にお話を受けてから、お客様に届けるまで、各セクションがどのように動いているのか、総合芸術と呼ばれる演劇がどのように作られているのかを紹介します！ 裏側を知ることで舞台の観方を増やしてみませんか？

スケジュール・出演者

5/5（火・祝）18:00

作詞 × 作曲 × 歌唱指導 浅井さやか（One on One） Yu（vague） 今泉りえ 『ミュージカルナンバーはこうして生まれる』 ～作詞 × 作曲 × 歌唱指導の舞台裏～

5/6（水・祝）13:00

美術家×大道具×舞台監督×演出 平山正太郎 竹内智史（株式会社俳優座劇場） 寅川英司 山崎彬 『その舞台セット、どう立ってる？」 ～デザインと現実がぶつかる現場～

5/6（水・祝）18:00

企画プロデューサー×演出 下浦貴敬（Office ENDLESS） 大井守（アニプレックス） 山崎彬 『原作と、どう向き合う？』 ～プロデューサーと演出が語る、リスペクトと挑戦の境界線～

5/7（木）14:00

意見交換 伊藤達哉（ゴーチ・ブラザーズ／日本2.5次元ミュージカル協会理事） 吉田祥二（カンフェティ／ロングランプランニング株式会社） 元吉庸泰 上村由紀子 横山翼（O-beron inc.） 『演劇のはなしをしよう』 ～入場無料！日々の演劇の疑問をみんなで話そう～

5/7（木）19:00

脚本 亀田真二郎 元吉庸泰 ほさかよう 『脚本会議、公開。』 ～脚本家が語る、選択と決断～

5/8（金）14:00～19:00※予定枚数終了

音響×照明×映像×アクション×小道具×収録 体験 門田圭介（K2sound） 平安山良伍 松浦貴斗（O-beron inc.） 加藤学 平野雅史 『あなたが開幕させる』 ～バトルシーン創作大体験～

5/9（土）13:00 / 18:00※予定枚数終了

演出 末満健一 松崎史也 『観客をどう狂わせる？』 ～この2人は何を話すのか～

5/10（日）14:00

プロデューサー 今村眞治（東宝） 鈴木克理（マーベラス） 『東宝 × マーベラス 巨星が語る2.5次元の未来』 ～熱狂は、どう設計されるのか？～

開催概要

『2.5次元 STAFF FESTIVAL vol.3』 開催期間：2026年5月5日 (火・祝) ～ 2026年5月10日 (日) 会場：新宿シアターサンモール（東京都 新宿区 新宿 1丁目19－10） ■開催スケジュール 2026年05月05日(火・祝) 18:00 【作詞×作曲×歌唱指導】 2026年05月06日(水・祝) 13:00 【舞台美術】 2026年05月06日(水・祝) 18:00 【原作実現】 2026年05月07日(木) 14:00 【意見交換】 2026年05月07日(木) 19:00 【脚本】 2026年05月08日(金) 14:00~19:00 【体験】※予定枚数終了 2026年05月09日(土) 13:00 【演出】※予定枚数終了 2026年05月09日(土) 18:00 【演出】※予定枚数終了 2026年05月10日(日) 14:00 【プロデューサー】 受付開始は開演の45分前、開場は開演の30分前を予定しております。 ※開場時間は前後する可能性がございます。 予めご了承ください。 ※開催時間は約100分~120分を予定しております。 ■チケット料金 前売券：4,670円（全席指定・税込） スタッフフェス応援前売券：5,670円（全席指定・お礼動画付き）

https://www.confetti-web.com/events/14283

当日券 5500円（システム料込）

チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com