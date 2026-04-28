2026年4月20日(月)遠刈田温泉 ゆと森倶楽部にて世界的に活躍する松本圭介シェフと井野川賢ソムリエをお招きして特別ダイニングイベントを開催いたしました。 松本シェフは蔵王の「美澄鱒」を使ってスペシャルな一皿を仕上げ、井野川ソムリエは「蔵王のいちご」をベースとした自家製シロップをお客様のご希望を伺いながら様々なカクテルやモクテルへとアレンジしご提供。特別な一夜となりました。

松本シェフ考案「蔵王美澄鱒の金ごまパネ 春独活とプチトマトレリッシュ 柔らかなサラダ春菊」 蔵王山麓の湧水の直下にある養殖場で育てられたニジマス「美澄鱒」を使用した一皿。 脂分の少ない上質な肉質で、臭みや雑味がないまさに「美しく」「澄み渡った」美味しさ。

井野川ソムリエ考案「蔵王ハーブと蔵王いちごを組み合わせたカクテル・モクテル」 蔵王のいちごをベースとした自家製シロップをお客様のご希望を伺いながら様々なカクテルやモクテルへとアレンジしご提供。

温泉熱を活用した宮城県蔵王町のいちご農園「いちごの国 ゾーナ農園」のいちごを使用。 温泉熱は地球にもやさしく、一般的な暖房に比べハウス内の熱ムラが少なく、いちごの品質にも良い影響を与えています。

宮城県蔵王町のいちご農園を訪れた様子

Special Dinner Collaboration 概要

https://www.atpress.ne.jp/news/6983853

日程 2026年4月20日(月) 場所 ゆと森倶楽部レストラン「ZAO FOOD DINING けやき」（ゆと森倶楽部ご宿泊者様限定） 時間 17:00～19:00予定 協力 松本圭介シェフ・井野川賢ソムリエ（Keisuke Matsumoto）

松本圭介シェフ×井野川賢ソムリエ×ゆと森倶楽部斎藤シェフ

料理人 松本圭介

仙台市出身 仙台老舗フランス料理 もんこぱん あづまやにて修行後 渡仏。 アラン・サンドランス率いるパリ「LUCAS CARTON」をはじめ、トゥール「JEAN BARDET」、ブルターニュ「LE BRETAGNE」等、多様なテロワールを体験しながら学ぶ。 帰国後は世田谷PAS DE CHAT、ROPPONGI HILLS CLUBのオープニングシェフ、ブライダルカンパニーのエグゼクティブシェフを歴任。 2014年よりシンガポール LEWIN TERRACE Executive Chefとして和魂洋才をテーマに様々なシーンにて海外発信を行う。 現在は仙台に拠点を置き、国内外各所にてケータリング、LUNCH-BOX事業を行い、2022年夏より仙台市青葉区柏木にラボを併設したプライベートダイニングをOPEN。 活動実績 * JAPAN BRAND EVENT @Singapore 経産省主催 フードデモンストレーション（2020） * JETRO FOOD JAPAN @Singapore フードデモンストレーション（2015、2016） * WORLD GOURMET SUMMIT Chef of the yearノミネート（2016，2017、2018） AIR FRANCEガラディナー開催 * SINGAPORE'S TOP RESTAURANTS 2スター獲得 * MICHELIN GUIDE SINGAPORE 掲載

https://mattunipt.shopinfo.jp/

ソムリエ 井野川 賢

仙台市出身 1994 年から 27 年間サービスマン・ソムリエとして 東京の恵比寿タイユヴァン・ロブショ ンや銀座オストラル、青山 BENOIT にて活躍 2008 年以降、料理の鉄人ムッシュ坂井のラ・ロシェルグループにて東京 3 店舗の統括支配 人として務める 2022 年に故郷である仙台にて新しいステージをスタートさせる 2024 年から Keisuke Matsumoto のサービス・ソムリエ担当

ゆと森倶楽部シェフ 斎藤克美

フレンチ・イタリアンを主に数々のレストランで腕を振るう。2016年にゆと森倶楽部のシェフに就任してからは、食材豊富な蔵王の魅力と生産者の想いを料理で表現。ビュッフェでありながらも客前で一皿ずつ出来立てを提供する「フリーオーダースタイル」を確立する。

みやぎ蔵王・遠刈田温泉 ゆと森俱楽部

https://www.ichinobo.com/yutomori-club/dining/

素材を見ながら”ひとさら”を味わうフリーオーダーディナー

契約農家直送 色とりどりの野菜たちやその日のお肉やお魚など素材を見ながら味わうことのできるオープンキッチン。 野菜ソムリエたちが目の前で作るお料理をお客様の手へ。 手間暇惜しまず丁寧に作ったアミューズから、メイン、そしてデザートまでフリーオーダースタイルで提供します。

▼2025年9月第1弾開催

https://www.atpress.ne.jp/news/8790513

「湯と森と暮らす」蔵王国定公園内13万㎡の森に佇む、ゆと森倶楽部

仙台市内から車で1時間の、遠刈田温泉。 蔵王国定公園内の広大な森の中にある、 暮らすように時を過ごす大人の森林温泉リゾートです。 まるで別荘に来たように、 暮らすように自由に、気ままに。 食べる・入浴する・寝るという日常生活を基本に、 “理想の日常”を過ごしていただきたいと想っています。

https://www.ichinobo.com/yutomori-club/ https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%88%88%E7%94%B0%E9%83%A1%E8%94%B5%E7%8E%8B%E7%94%BA%E9%81%A0%E5%88%88%E7%94%B0%E6%B8%A9%E6%B3%89%E5%AD%97%E4%B8%8A%E3%83%8E%E5%8E%9F128

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