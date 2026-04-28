『夏井いつき 句会ライブ』が2026年8月29日（土）に草加市文化会館ホール（埼玉県草加市松江1-1-5）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年5月4日(月)10：00～発売中です。

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人気テレビ番組「プレバト‼」(ＴＢＳ系)でおなじみの俳句の先生が草加にやってくる！

あの夏井いつき先生が面白いトークを交えながら俳句の作り方をレクチャー！ 初めての方でも俳句づくりのコツ「取り合わせ」という技を一つ覚えれば、5分で１句作れちゃいます！ 「私には俳句の才能なんてないし…」、「俳句って難しそう…」そんなふうに思っているあなたも、夏井先生のお話を聞けばあっという間に俳人に！ 作った俳句はその場で夏井先生がチェック。良かった俳句は会場でお披露目。 来場者で自由に感想を言い合って、イベントの最後にその日のグランプリを決めます。あなたの作品がグランプリになるかも！？ 俳句経験者も、俳句をやったことないという初心者の方も、どなたでも楽しんでいただける参加型イベントです。 ぜひご来場ください。

開催概要

『夏井いつき 句会ライブ』 開催日時：2026年8月29日（土）開場 12:15／開演13:00 ※終演予定15:30 会場：草加市文化会館ホール（埼玉県草加市松江1-1-5） ■チケット料金（税込・全席指定） 一般 3500円 高校生以下 1000円 ※高校生以下のチケットは、公演日時点で高校生以下の方が対象です。公演当日に身分証明書の提示を求める場合があります。 ※１回の申込につき６枚まで

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