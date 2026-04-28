ミカサ商事株式会社（本社：大阪府、代表取締役：中西 日出喜、以下ミカサ商事）は、教職員向けICT活用セミナー Google for Education 事例校 × 生成AIパイロット校の挑戦～ 校内に広がるAI活用の全貌 ～を、2026年5月23日（土）にオンライン開催いたします。 本イベントは、当社が運営する教員向け Google for Education 活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」で定期的に開催するイベントの一つです。 イベントURL https://mikasa-ggl-089.peatix.com/ G-Apps.jp Community Facebook グループ（教育関係者限定、承認制） https://www.facebook.com/groups/586849022687922

5月23日（土）開催の本イベントは、相模原市立中野中学校 梅野先生に Google for Education 事例校 × 生成AIパイロット校の挑戦～ をテーマにご教授いただきます。 本イベントはどなたでも無料でご参加いただけます。また、コミュニティ（Facebook グループ）は教育関係者の方であれば、どなたでも無料でご参加いただけます。

開講の思い

本講座では、Google for Education 事例校・生成AIパイロット校としての実践をもとに、校内リーダーがどのように学校全体へ変革を広げてきたのか、そのリアルなプロセスを共有します。 個人の実践にとどまらず、生成AIの活用を校内に定着させるために必要な基盤づくりや、組織としての推進の工夫にも焦点を当てます。また、Google Workspace for Education や生成AIを活用した具体的な授業・校務の事例も紹介し、明日から現場で実践できるヒントをお届けします。学校全体でAI活用を進めたいすべての先生方にとって、新たな一歩となる機会となれば幸いです。

イベント詳細

Google for Education 事例校 × 生成AIパイロット校の挑戦～ 校内に広がるAI活用の全貌 ～ ■開催日時: 2026年 5月 23日（土） 20:00～21:30 ■形式: Google Meet 開催 ＊お申し込みいただいた方にリンクをお伝えします。 ■参加費用: 無料 ■講師: 梅野 哲（うめの てつ）先生 相模原市立中野中学校 (令和3年度より Google for Education 事例校、令和5年度よりリーディングDX・生成AIパイロット校) 保健体育科総括教諭・教務主任 青山学院大学学習科学青山研究所・客員研究員 スクールAI認定アドバイザー・プロンプトイノベーター 相模原市立中学校・神奈川県立高等学校・バンコク日本人学校教員を経て2020年より現職。 ICT夢コンテスト 2024年度「日本教育情報化振興会賞」受賞。 全教科で共有できる生成AIを取り入れた学び方の枠組みとして「デザインプロンプト」の概念を創案し、 その活用法を小・中・高・大の教育現場へ提唱と研修を行っている。 また、「AIリテラシー育成カリキュラム」を整備し、それらを実践的に指導する「教師研修システム」の開発を目指している。 ・「AIと仲間と学び合う 生成AI×対話×仲間＝新たな学びの領域へ」(明治図書出版)

教職員向け活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」について

https://mikasa-ggl-089.peatix.com/

本イベントは、ミカサ商事が運営する教職員向け活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」が主催しております。 G-Apps.jp Community とは、Google for Education を教育現場で活用する「基礎・基本」から、教育活用の増強、学び方や働き方の変容、データを活用した「新しい教育活動の創出」まで、各学校様オリジナルの深化をサポートさせていただくコミュニティです。 学校のICT担当者の「詳しくなりたい」をサポートする Google for Education 情報発信サイト「G-Apps.jp（https://g-apps.jp/）」とともに、教育機関でのICT活用の一助となるべく、お役立ち情報の発信や情報交換、活用イベントの開催を行っています。 参加方法：Facebook にてグループへの参加リクエストをお願いいたします。 ※本コミュニティは教育関係者様に限定しています。参加申請時に所属や経歴のご提示をお願いする場合がありますのでご了承ください。

会社概要

https://www.facebook.com/groups/586849022687922 https://g-apps.jp/

商号 ：ミカサ商事株式会社 代表者：代表取締役社長 中西 日出喜 所在地：大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル 19階 設立 ：1957年2月 URL ：コーポレートサイト（https://www.mikasa.co.jp/） ICTイノベーション営業部（https://www.mikasa.ne.jp/）

お問い合わせ先

ミカサ商事株式会社 ICTイノベーション営業部 E-mail：mikasagoogle@googlegroups.com ※ Google for Education、Google Meet は Google LLC の商標です。