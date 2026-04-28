株式会社パリミキ（本社：東京都港区、代表取締役社長：呉 哲民、以下「パリミキ」）は、2026年4月29日（水・祝）～6月28日（日）の期間、18歳以下の方を対象に『U-18応援キャンペーン』を全国のパリミキ・OPTIQUE PARIS MIKIにて実施いたします。

■U-18応援キャンペーン！18歳以下対象メガネ一式 \2,000 OFF！

4月29日（水・祝）～6月28日（日）の期間、18歳以下の方限定で、メガネ一式のお買い上げから税込\2,000 OFFになるお得なキャンペーンを実施いたします。 似合うデザインや掛け心地にこだわったフレーム選びはもちろん、レンズの選び方、成長に合わせたメンテナンスまで、パリミキがしっかりとサポートいたします。 皆さまご一緒に、お近くのパリミキまでご来店ください。

※税込\10,000以上のメガネが対象です。

■子どものメガネの選び方

デザインもサイズもラインナップ豊富な子ども用のメガネ。どのような基準で選ぶといいか、ポイントを解説していきます。

１．レンズの中心と目の中心が合っているか

メガネが本来の力を発揮するには、目とレンズの位置が正しく合っていることが大切です。

２．顔の幅とメガネの幅が合っているか

成長とともに顔の幅とメガネの幅が同じくらいかどうかチェックしましょう。メガネが小さいと、窮屈さがストレスの原因になるため要注意です。

３．テンプルのフィット感や長さが合っているか

テンプル（つる）が顔にフィットしていること、耳の後ろにしっかりかかっていることを確認しましょう。モダン（つるの先）がフィットしていないと、メガネがずれ落ちたり、耳が痛くなったりすることがあります。細かなフィッティングはスタッフがおこないます。

■子どもの成長に寄り添う「PARIS MIKI Junior -パリミキジュニア-」

「PARIS MIKI Junior -パリミキジュニア-」は子どものメガネのポイントとなる高い機能性と安全性を追求しました。また、お気に入りのメガネをお選びいただけるよう、サイズやデザインに豊富なバリエーションをご用意。お子さまのメガネ探しをお手伝いいたします！

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

■充実の安心保証制度

メガネを安心して長くご利用いただくために、パリミキでは充実したサポートプランをご用意しております。Junior安心保証は18歳以下のお子さまを対象に、1年間の見え方保証やフレーム・レンズの破損保証を完備。また、ご購入後3か月は壊れてしまっても無料で交換可能。取り扱いに慣れていないお子さまも安心してご使用いただけます。

詳しくは下記よりご確認ください。 メガネの保証について：https://www.paris-miki.co.jp/afterservice/assurance/

■国家検定資格「眼鏡作製技能士」全店で1,192名が在籍

2022年4月より、国の定める「技能検定」の職種に「眼鏡作製職種」が新設され、国家検定資格「眼鏡作製技能士」がスタートし、パリミキグループでは現在1,192名の合格者が在籍しています。（※2025年11月時点、自社調べ）多様化・高度化するお客様のニーズにあわせて、「適切な診断・治療」と「適切な眼鏡作製」の双方の実現に向け、眼鏡技術者が眼科専門医と連携しつつ、皆様により良い眼鏡を提供し、目の健康を守れるよう、眼鏡作製の技能を高めてまいります。

詳しくは下記よりご確認ください。 眼鏡作製技能士とは？：https://www.paris-miki.co.jp/afterservice/professional_optician/

■パリミキHP内 『U-18応援キャンペーン』特設Webページ

URL：https://www.paris-miki.co.jp/news/detail/299

■『U-18応援キャンペーン』 主な概要

キャンペーン期間：2026年4月29日（水・祝）～6月28日（日） キャンペーン内容：18歳以下限定 メガネ一式\2,000 OFF キャンペーン実施対象店：全国のパリミキ、OPTIQUE PARIS MIKI

【キャンペーン実施対象外店】 Opt LABEL （函館店・帯広店・サントムーン柿田川店・姫路店） Opt Gout ラ・セラ東バイパス店 La Confiance by PARIS MIKI （札幌ステラプレイス店・横浜ビブレ店・名古屋ラシック店・淀屋橋ステーションワン店・ONE FUKUOKA BLDG.店） DIGNA HOUSE （原宿・青山骨董通り） CIRCUS （渋谷スペイン坂店・下北沢店） SUNNY （原宿店・ふかや花園プレミアム アウトレット店・ペリエ千葉店） 阪急メンズ東京店 EYE WEAR by PARIS MIKI店 パリミキオンラインショップ

■会社概要

会社名：株式会社 パリミキ 設立：2009年１月１５日 代表者：代表取締役社長 呉 哲民 資本金：1億円 事業内容：眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店チェーン URL: https://www.paris-miki.co.jp/

■本件についてのお問い合わせ

株式会社 パリミキ PR担当 四郎丸 shingo.shiroumaru@paris-miki.jp

※記載の情報は、発表時点のものです。 ※最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。