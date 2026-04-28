希少な編み機と熟練の職人技で靴下づくりを続ける株式会社創喜（奈良県北葛城郡広陵町、代表取締役：出張耕平）は、自転車を漕いでソックスを編む自社オリジナルマシーン「チャリックス」のレシピから生まれた新商品「CHARICKS CRAFT（チャリックスクラフト）コットンシルク和紙ミックス」を、2026年4月30日（木）に発売いたします。 コットン・シルク・和紙を組み合わせた素材設計により、軽やかさと吸湿性、なめらかな肌ざわりを兼ね備え、季節を問わずふっくらとした履き心地を楽しめる一足に仕上げました。

■ 異なる素材の組み合わせとローゲージが生み出す、ふっくら軽やかな履き心地

コットン、絹紡糸シルク、和紙を組み合わせた素材設計により、軽さ・吸湿性・なめらかな肌ざわりをバランスよく備えています。 さらに、創喜が得意とする大きくざっくりとした編み目が特徴のローゲージで編み立てることで、空気を含んだふっくらとした風合いと、やわらかな履き心地を実現しました。 蒸れにくく、肌離れのよい編み地のため、季節を問わず長い期間で快適に着用いただけます。 また、締めつけすぎない適度なフィット感に設計しており、性別や年齢を問わず選びやすい履き心地です。

■ チャリックス体験から生まれたレシピを、プロダクトとして再構築

直営店舗であるくつ下たのしむ実験室『S.Labo』で実施しているワークショップから生まれた編みの設計をもとに、工場で丁寧に編み立て、製品として再構築しました。 このシリーズを「CHARICKS CRAFT」と名づけ、体験の価値を日常で楽しめるプロダクトとして提案します。 「チャリックス」を知る方にも伝わりやすく、ブランドの独自性を感じていただける一足です。

※くつ下たのしむ実験室『S.Labo』とは、「日本一ワクワクするくつ下工場」を目指すSOUKIがつくる、大人から子どもまで楽しめるソックスラボラトリーです。 詳細URL：https://slabo.souki-knit.jp/

■ 商品概要

商品名 ：「CHARICKS CRAFT -チャリックスクラフト- コットンシルク和紙ミックス」 発売日 ：2026年4月30日（木） カラー ：オレンジ、パープル、ピンク、ブルー サイズ ：Sサイズ（22～24cm）／Mサイズ（25～27cm）※総丈：約20cm 価格 ：税込2,970円 素材 ：綿51％、絹29％、分類外繊維（和紙）8％、レーヨン7％、ナイロン3％、ポリウレタン2％ 販売場所：SOUKI直営ファクトリーショップ「S.Labo」 SOUKI公式オンラインストア:https://www.souki-socks.jp/?pid=191555202 ※商品ページは2026年4月30日（木）より公開予定です。 ※本商品のお取り扱いをご希望の法人・小売店様は、SOUKI公式HPよりお問い合わせください。

■ 株式会社創喜について

株式会社創喜は1927年に創業し、靴下の産地である奈良県広陵町で100年近く靴下を作り続けているソックスファクトリーです。 「扱える職人がごくわずか」ともいわれる国産のヴィンテージ靴下編機を大切に修理しながら使い続けています。 中でも、編み目が大きくふっくらとしたローゲージの靴下づくりに定評があります。 「日本一ワクワクする靴下工場」をビジョンに掲げ、丁寧にこだわりをもって靴下をつくるとともに、靴下をたのしむ体験を生み出しています。

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

こちらのプレスリリース・くつ下のOEMやオリジナル商品に関して気軽にお問い合わせください。 商号：株式会社 創喜 代表取締役社長：出張耕平 広報担当：中川 所在地：〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相6-5 設立：1927年 事業内容：くつ下・アームカバーを始めとしたニット製品の企画製造・販売 TEL：0745-55-1501（平日9：30～17：00） FAX：0745-55-1502 MAIL：info@souki-knit.jp