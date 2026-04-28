Musical「Under The Mushroom Shade」が2026年6月5日 (金) ～ 2026年6月14日 (日)にシアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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Musical Awards TOKYOでは４部門にてノミネートされるなど、注目を集めた本作が待望の再演。キャストは初演から続投の加藤梨里香、木内健人、吉沢梨絵。場所を池袋BIG TREE THEATERへ移し、再び「Under The Mushroom Shade」の世界をお届けします。

あらすじ

十九世紀末、イギリス・ロンドン。 裕福な家に生まれ育ったヘレンは、幼い頃から植物や動物のスケッチをすることが大好きだった。 特にきのこへの造詣は深く、スケッチの精巧さは目を見張るほど。 しかし、何気ない景色にも美しさ・物語を見出すことができるその唯一無二の眼差しは、変わり者と見られてしまい数々のお見合いを受けるも断られてばかり・・・。 母は、ヘレンを真に理解してくれる人にそばにいてほしいと心から願っていた。 父親から兄たちが受け継いだ出版社に入ったばかりのロンは、主力ではない児童書部門を任され行き詰まっていた。 世間から全く期待されていない、病弱な三男坊。 ロンはある日、出版社に持ち込まれたヘレンの絵葉書を見つける。 息をのむほどに美しい絵と温かい物語に強く惹かれたロンは、ヘレンを説得し、最初の絵本を出版することになる。 ありのままの自分を愛してくれる人と、ただ、幸せに生きていけたら。 「ピーターラビット」の作者、ビアトリクス・ポター（1866-1943・イギリス）の生涯をオマージュした、オリジナルミュージカル。

公演概要

Musical「Under The Mushroom Shade」 公演期間：2026年6月5日 (金) ～ 2026年6月14日 (日) 会場：シアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4） ■出演者 ヘレン・ポーター 加藤梨里香 ロン・ハート 木内健人 ヘレンの母 吉沢梨絵 Piano 石倉江里子 ■スタッフ 脚本・作詞・演出 白石朋子 作曲 小杉紗代 編曲・音楽監督 江草啓太 美術 野村真紀（東宝舞台） 照明 久保良明（エヂソンライトハウス） 音響 熊谷健（THINK AUDIO） 音響協力 SOUND BORN 衣裳 大戸美貴（東宝舞台） ヘアメイク 生井裕子 ステージング 大畑浩恵 歌唱指導 市川祐子 舞台監督 山本圭太（Al Di Là）・加計涼子 演出助手 小貫流星 制作 加藤葉子・坂本愛実 スーパーバイザー 吉田訓和 アシスタント・プロデューサー 室橋鮎 プロデューサー 白石朋子 ■公演スケジュール 2026年 6/5（金）19:00開演 6/6（土）14:00開演／19:00開演 6/7（日）14:00開演 6/8（月）14:00開演／19:00開演 6/9（火）休演日 6/10（水）14:00開演 6/11（木）14:00開演／19:00開演 6/12（金）19:00開演 6/13（土）14:00開演／19:00開演 6/14（日）14:00開演 ※開場は開演の30 分前 ■チケット料金 S席：11,000円 A席：8,800円 （全席指定・税込）

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