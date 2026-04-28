Music Masters Concert Series(所在地：アメリカ合衆国)は、2026年6月3日(水)に横浜みなとみらいホールで開催する国際交流コンサート「Music Masters Japan 2026」において、

日本側の共演団体が「帝京大学吹奏楽部」および「お茶の水管弦楽団」に決定したことをお知らせいたします。





Music Masters Japan 2026 Colorado Springs Youth Symphony touring Japan





本公演は、世界を舞台に活躍する米国「コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー」の来日を記念した特別企画です。

日本の学生団体が同じステージに集い、日米の文化が響き合う貴重な機会となります。入場無料(要事前申込)にて開催いたします。





【事前申し込みページ】

https://teket.jp/17903/67769









■日本側出演団体のご紹介

今回の交流を彩る、日本を代表する2つの学生音楽団体が決定しました。





【帝京大学吹奏楽部】

「団結・進取・情熱」をモットーに活動する、学内でも屈指の歴史と規模を誇る音楽団体です。全日本吹奏楽コンクールへの出場や、地域に根差した演奏活動など、精力的に活動を展開しています。

本公演では、吹奏楽ならではの華やかで迫力あるサウンドをお届けします。若き奏者たちが放つ、エネルギー溢れるパフォーマンスにご期待ください。





【お茶の水管弦楽団】

東京科学大学(旧 東京医科歯科大学)およびお茶の水女子大学を中心に、都内の約150名の大学生によって構成されるオーケストラです。

本公演では、クラシックの名曲を中心に、ダイナミックかつ繊細なプログラムをお届けします。学生オーケストラならではの熱量あるステージを、ぜひ会場でご体感ください。









■本公演の見どころ

日米の「若き才能」が織りなす、一夜限りの豪華なコンサート

ステージに上がるのは、日米から集まった情熱あふれる学生たち。力強い金管楽器のファンファーレが響いたかと思えば、

次は優雅なバイオリンの調べが包み込む――。

初めて音楽会に足を運ぶ方でも、最後までワクワクしながら楽しめる「音楽のショーケース」です。





世界基準のユースオーケストラ来日

カーネギーホールやシドニー・オペラハウスで絶賛された「コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー」の演奏を日本で聴ける貴重なチャンスです。





【横浜観光のハイライトに】ドレスコードなし

本公演はドレスコードなし(服装自由)ですので、お仕事帰りや横浜観光、デートのついでに、ジーンズやスニーカーなどのカジュアルな服装で気兼ねなくお立ち寄りいただけます。









■開催概要

公演名： コロラド・スプリングス来日公演 ～日米学生音楽交流～

Music Masters Japan 2026 Colorado Springs Youth Symphony touring Japan

日程 ： 2026年6月3日(水) 18：30開演(17：30開場)

会場 ： 横浜みなとみらいホール(大ホール)

入場料： 無料(先着順・事前申し込み制)





【タイムスケジュール(予定)】

18:30 開演

18:40 お茶の水管弦楽団

19:20 帝京大学吹奏楽部

20:00 コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー

21:00 終演









■開催の背景・想い

本公演は、音楽を通じて国境を越えた交流を生み出し、

次世代を担う若者たちの視野を広げることを目的として企画されました。

異なる文化や価値観を持つ学生同士が、同じ舞台で音を重ねることは、単なる演奏にとどまらず、相互理解と信頼を育む貴重な機会となります。

また、来場者にとっても、国際色豊かな演奏を間近で体感することで、音楽の持つ普遍的な力や、文化交流の意義を感じていただける場となることを目指しています。









■来日団体について

コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニーは、コロラド・スプリングス青少年交響楽団のフラッグシップ・アンサンブルであり、最上位に位置するフルオーケストラです。

これまでに日本、オーストラリア、中国、ギリシャ、トルコ、ヨーロッパ各国などで国際ツアーを実施し、カーネギーホールやシドニー・オペラハウスなど世界的な舞台で演奏を行ってきました。

また、教育プログラムにも力を入れており、地域社会における音楽教育の発展と、若手音楽家の育成に大きく貢献しています。





コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー





■指揮者

本公演では、同団体の音楽監督であるゲイリー・ニコルソン氏が指揮を務めます。

1980年の団体設立以来、長年にわたり青少年音楽教育と国際交流に尽力し、数々の国際舞台でオーケストラを指導してきた実績を持ちます。





ゲイリー・ニコルソン氏





■演奏楽曲について

演奏曲目は後日発表予定です。

公演の魅力をより深める内容となっておりますので、続報にもぜひご注目ください。









■主催者情報

商号 ： Music Masters Concert Series

事業内容 ： 国際コンサートの企画・運営、音楽教育プログラムの提供

公式サイト： https://mastersconcert.com/





主催団体