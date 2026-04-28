ジグソーパズルのリーディングカンパニーであり、玩具メーカーの株式会社ビバリー(本社：東京都中央区、代表取締役社長：神下 英輝)は、2026年5月1日より、第1回「モジキューブ作品コンテスト」を開催いたします。





モジキューブコンテスト開催





モジキューブは、2025年6月に発売したキューブ型のパズルで、数字、アルファベット(大文字、小文字)、ひらがな、カタカナ、漢字や顔文字、記号までつくることができます。

1面で文字をつくる基本スタイルに始まり、2面や3面を使って文字を表現することもでき、作れる文字は無限に広がります。





モジキューブ黒(手あり)

モジキューブ黒白





今回初めて開催する「モジキューブ作品コンテスト」は、モジキューブで作った作品を撮影して公式SNSに投稿する、というシンプルな内容。細かなルールなどはなく、商品の購入を応募条件としてもいないため、友人のモジキューブを使用してもよし、店頭の商品サンプルを使用してもよし、さらに応募作品数には制限なし、という誰でも参加しやすいコンテストとなっています。





モジキューブコンテスト説明





応募期間は5月1日から8月31日まで、審査はモジキューブ作者の小川 哲也氏やルービックキューブ元世界記録保持者の中島 悠氏らによって行われます。





審査員





最優秀賞を獲得すると、こども商品券3万円分に加え、第1回のコンテストならではの「初代王者」の称号を得られることになります。





コンテスト賞品





また、今回のコンテスト開催を記念したプレゼントキャンペーンも実施。

抽選で10名様に「モジキューブ 白」をプレゼントいたします。

まだ商品をお持ちでない方、コンテストが気になる方はぜひご応募ください！





モジキューブプレゼントキャンペーン(1)





■モジキューブ作品コンテスト 概要

【実施期間】

2026年5月1日～8月31日





【応募方法】

(1) モジキューブ公式X、またはビバリー公式Instagramのアカウントをフォロー

(2) XまたはInstagramで「#第1回モジキューブコンテスト」を付けて、撮影した作品の写真を投稿。

(3) 各種SNSで指定のアカウントをメンションして投稿

Xで投稿する場合→ @MOJICUBEbeverly を本文につけて投稿

Instagramで投稿する場合→ @beverly_puzzl を本文につけて投稿





【審査員】

小川 哲也(モジキューブ作者)、中島 悠(ルービックキューブ世界大会2007優勝者)、モジキューブ星人(株式会社ビバリー、企画開発担当)





【賞品】

こども商品券3万円分 など





【結果発表】

2026年9月25日にモジキューブ公式X、ビバリー公式Instagramで発表





【備考】

本コンテストに関する注意事項をご確認の上、ご応募ください。









■モジキューブ作品コンテスト開催記念！

「モジキューブ」プレゼントキャンペーン 概要





【応募期間】

2026年4月28日～5月25日9:59まで





【応募資格】

キャンペーン注意事項にご同意いただき、モジキューブ公式Xアカウントをフォローしていただける方





【応募方法】

(1) モジキューブ公式Xアカウントをフォロー

(2) Xモジキューブ公式アカウント抽選キャンペーンの投稿をリポスト

(3) 抽選で商品をプレゼント





【結果発表】

当選者の方には2026年6月末までにご連絡、7月中に商品発送予定。





モジキューブプレゼントキャンペーン(2)

モジキューブプレゼントキャンペーン(3)





■「モジキューブ」商品概要

商品名 ：「モジキューブ 黒」

価格 ：1,980円(税込)

対象年齢 ：7歳以上

セット内容：キューブ本体 1個





商品名 ：「モジキューブ 白」

価格 ：1,980円(税込)

対象年齢 ：7歳以上

セット内容：キューブ本体 1個





販売場所：全国の玩具専門店、量販店等の玩具売場、インターネットショップ等





(C)OXtA cube/Tetuya Ogawa









●「ビバリー公式」Instagram

https://www.instagram.com/beverly_puzzle/

●「モジキューブ」Xアカウント

https://x.com/MOJICUBEbeverly

●「モジキューブ」作品例

https://x.gd/KYkAQ









【会社情報】

社名 ： 株式会社ビバリー

代表者： 神下 英輝

本社 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座8-10-6 銀座MEビル

HP ： https://be-en.co.jp/