ルールはない ――。自由な発想で文字を作れ！キューブ型パズル「モジキューブ」初の作品コンテスト開催！
ジグソーパズルのリーディングカンパニーであり、玩具メーカーの株式会社ビバリー(本社：東京都中央区、代表取締役社長：神下 英輝)は、2026年5月1日より、第1回「モジキューブ作品コンテスト」を開催いたします。
モジキューブコンテスト開催
モジキューブは、2025年6月に発売したキューブ型のパズルで、数字、アルファベット(大文字、小文字)、ひらがな、カタカナ、漢字や顔文字、記号までつくることができます。
1面で文字をつくる基本スタイルに始まり、2面や3面を使って文字を表現することもでき、作れる文字は無限に広がります。
モジキューブ黒(手あり)
モジキューブ黒白
今回初めて開催する「モジキューブ作品コンテスト」は、モジキューブで作った作品を撮影して公式SNSに投稿する、というシンプルな内容。細かなルールなどはなく、商品の購入を応募条件としてもいないため、友人のモジキューブを使用してもよし、店頭の商品サンプルを使用してもよし、さらに応募作品数には制限なし、という誰でも参加しやすいコンテストとなっています。
モジキューブコンテスト説明
応募期間は5月1日から8月31日まで、審査はモジキューブ作者の小川 哲也氏やルービックキューブ元世界記録保持者の中島 悠氏らによって行われます。
審査員
最優秀賞を獲得すると、こども商品券3万円分に加え、第1回のコンテストならではの「初代王者」の称号を得られることになります。
コンテスト賞品
また、今回のコンテスト開催を記念したプレゼントキャンペーンも実施。
抽選で10名様に「モジキューブ 白」をプレゼントいたします。
まだ商品をお持ちでない方、コンテストが気になる方はぜひご応募ください！
モジキューブプレゼントキャンペーン(1)
■モジキューブ作品コンテスト 概要
【実施期間】
2026年5月1日～8月31日
【応募方法】
(1) モジキューブ公式X、またはビバリー公式Instagramのアカウントをフォロー
(2) XまたはInstagramで「#第1回モジキューブコンテスト」を付けて、撮影した作品の写真を投稿。
(3) 各種SNSで指定のアカウントをメンションして投稿
Xで投稿する場合→ @MOJICUBEbeverly を本文につけて投稿
Instagramで投稿する場合→ @beverly_puzzl を本文につけて投稿
【審査員】
小川 哲也(モジキューブ作者)、中島 悠(ルービックキューブ世界大会2007優勝者)、モジキューブ星人(株式会社ビバリー、企画開発担当)
【賞品】
こども商品券3万円分 など
【結果発表】
2026年9月25日にモジキューブ公式X、ビバリー公式Instagramで発表
【備考】
本コンテストに関する注意事項をご確認の上、ご応募ください。
■モジキューブ作品コンテスト開催記念！
「モジキューブ」プレゼントキャンペーン 概要
【応募期間】
2026年4月28日～5月25日9:59まで
【応募資格】
キャンペーン注意事項にご同意いただき、モジキューブ公式Xアカウントをフォローしていただける方
【応募方法】
(1) モジキューブ公式Xアカウントをフォロー
(2) Xモジキューブ公式アカウント抽選キャンペーンの投稿をリポスト
(3) 抽選で商品をプレゼント
【結果発表】
当選者の方には2026年6月末までにご連絡、7月中に商品発送予定。
モジキューブプレゼントキャンペーン(2)
モジキューブプレゼントキャンペーン(3)
■「モジキューブ」商品概要
商品名 ：「モジキューブ 黒」
価格 ：1,980円(税込)
対象年齢 ：7歳以上
セット内容：キューブ本体 1個
商品名 ：「モジキューブ 白」
価格 ：1,980円(税込)
対象年齢 ：7歳以上
セット内容：キューブ本体 1個
販売場所：全国の玩具専門店、量販店等の玩具売場、インターネットショップ等
(C)OXtA cube/Tetuya Ogawa
●「ビバリー公式」Instagram
https://www.instagram.com/beverly_puzzle/
●「モジキューブ」Xアカウント
https://x.com/MOJICUBEbeverly
●「モジキューブ」作品例
https://x.gd/KYkAQ
【会社情報】
社名 ： 株式会社ビバリー
代表者： 神下 英輝
本社 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座8-10-6 銀座MEビル
HP ： https://be-en.co.jp/